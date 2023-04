A lélekgyilkos emberek köztünk járnak: kezdj gyanakodni, ha ezeket a jeleket veszed észre

Ki ne élte volna már át azt a csalódást, hogy odaadta magát mindenestől valakinek, aki ahelyett, hogy dédelgette volna, csak elhasználta és belé rúgott? Gyászoljuk ilyenkor a szerelmet és saját magunkat is, fogadkozunk, hogy soha többé nem engedjük hülyére venni magunkat. Aztán vagy megkeményedünk és mi is lélekgyilkosokká válunk, vagy százszor is sorba állunk a pofonért.

Mert bizony nem mindenki lélekgyilkos, így ki lehet kerülni ebből a bűvkörből, nem kell újra és újra átmenni a stációkon. Honnan ismered fel, ha valaki lélekgyilkos? Kezdj el gyanakodni, ha mást mondanak a szavak, mint a tettek!

Ha "őrülten hiányzol", mégis ritkán ér rá találkozni.

Ha "fontos vagy", de a barátai vagy a munkája mellett rendszeresen háttérbe szorulsz.

Ha alkalmazkodást vár, ám ő apró dolgokban sem igazodik hozzád.

Ha azt érezteti, hogy jobb nálad.

Ezekről talán felismered, kivel van dolgod - ha szerencséd van.

