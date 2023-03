Ez a csillagjegy ma fontos lépést tesz az álmaiért

A hétközepi egynapos extra pihenés után ma újra itt a munka. Eláruljuk, hogy a csillagjegyed alapján mire számíthatsz 2023. március 16-án.

Kos

Ha nehézségbe ütközöl, és kénytelen vagy megtorpanni, érdemes megvizsgálnod, vajon valóban mindent jól csináltál-e. Ha kiderül, hogy hibáztál, ne görcsölj, inkább nevess rajta! Meg persze tanulj belőle, hogy ne fordulhasson elő még egyszer ilyesmi! Az sem baj, ha ma a kapcsolataidra fókuszálsz!

Bika

Erre tényleg nem számítottál, de pont ilyenek a váratlan ajánlatok. Nos, azért mert hirtelen jött, még nem kell rögtön reagálnod rá. Kérd ki a barátaid véleményét és aludj rá egyet, mielőtt döntenél!

Ikrek

Lehet, hogy olyanokat látsz bele valakibe, amikről a másik nem is tud. Vagy nem akar tudni. Ne akard meggyőzni a te igazadról és az ő esetleges tévedéséről! Mondd el, amit gondolsz a másikról, de fogadd el, hogy a döntés joga az övé!

Rák

Ne feledd, hogy a párod különleges ember! Ezért légy vele kedves és tisztelettudó! Meglátod, ez a hozzáállás csökkentheti a veszekedések számát. Az őszinte megbocsátás szintén csodákra képes. Gyakorold ma!

Oroszlán

Most a szokásosnál is jobban vigyázz az egészségedre! Ne feledd, a felesleges idegeskedés, a túlhajszoltság mind hozzájárulhat ahhoz, hogy kidőlj! Ne adj esélyt a betegségnek, étkezz egészségesen, mozogj és engedj be most több jókedvet az életedbe!

Szűz

Úgy érzed, sokkal többet kell gürcölnöd a dicséretért a munkahelyeden, mint korábban. Miért büntet a sors? – teheted fel magadnak a kérdést, de akkor rosszul állsz az egészhez! Ez az egész próbatétel segít megtalálni egy benned szunnyadó, rejtett képességet! Elég elszánt vagy felfedezni?! Akkor ne nyafogj, hanem munkára fel!

Mérleg

Már a környezetednek is feltűnt, hogy nem vagy a régi! Igaz, te megmondtad, hogy komoly döntésre jutottál és gyökeresen megváltozol. Ma pedig annak is világossá válik mindez, aki kételkedett az elhatározásodban! Egy tőled eddig szokatlan reakció ugyanis egyértelművé teszi.

Skorpió

Légy kitartó! Ha a családod és a barátaid is folyton lebeszélnének róla, te semmiképp ne add fel a jövőbeli álmaid! A kitartásod, a hited téged fog igazolni. Csütörtökön is egy fontos lépést teszel az álmaidért.

Nyilas

Abszolút nyugalom jellemzi a csütörtöki napodat. Már-már zavaróan nagy ez a csend: újra meg újra a telefonodra pillantasz: biztos nem keresett senki?! Ha már úgy is a kezedben a mobil: mi lenne, ha te tárcsáznád azt, akinek a hívására vársz?

Bak

Ellentmondásnak tűnik, pedig nem az! Próbálj meg ma a saját problémáid helyett mások gondjaira fókuszálni! Ez pedig odáig vezethet, hogy belátod: ami miatt aggódtál, annak közel sincs akkor a jelentősége. Mi több, az is előfordulhat, hogy magától megoldódik!

Vízöntő

Ne is próbálkozz elkerülni: ma egy váratlan és nem kívánt találkozásban lesz részed! S hogy mit tehetsz? Nos, használd az információt: készülj fel az eseményre, így legalább nem ér váratlanul!

Halak

Más baja a te bajod – szól a mottód és komolyan is gondolod. Te tényleg szívesen segítesz a rászorulókon, ugyanakkor fontos. hogy magadra is légy tekintettel! Csak addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! Ne vállald túl magad a jótékonykodásban, akár időt, akár pénzt, akár energiát fektetnél is bele!



