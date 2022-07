Hogyan készítsünk egyszerűen házi fagylaltot?

Ilyen nagy hőségben roppant nagy boldogságot okozhat számunkra egy kis egyszerű de nagyszerű hűsítő ínyencség: a fagyi. Pontosan ez lehet az oka annak, hogy egyre népszerűbbé vált az otthon készült házi fagylalt.

Somodi Jánost, egy balatonmáriafürdői fagyizó vezető cukrászát kértük meg, hogy adjon nekünk pár tippet, hogyan tudunk akár otthon is, fagylaltgép nélkül, finom, minőségi fagyit készíteni.

– Családi körben én is gyakran készítek otthon fagyit. A legfontosabb alapanyag az otthoni fagyihoz vagy szorbéhoz a friss szezonális gyümölcs: őszibarack, kajszibarack, meggy, eper, málna – mondja a cukrász.

Így készül a házi fagylalt

Egy finom gyümölcsfagyihoz nem is kell más, mint az általunk választott gyümölcs, egy kevés víz és méz, majd az egészet leturmixoljuk. A masszát betesszük a fagyasztóba és óránként átkeverjük, hogy kellemes állaga legyen. Ez tökéletes megoldás a laktózérzékenyek számára is. A mézre azért van szükség, hogy meggátolja a fagyást, ugyanis eltolja a fagyáspontot, így nem lesz túl kemény. Akik szeretnék, hogy egy kicsit krémesebb legyen a fagylalt, nyugodtan hozzá lehet adni egy kevés növényi joghurtot is.

Cukrászdába is mehetünk, de akár házilag is készíthetünk fagylaltot Fotó: Pexels

Akik inkább az öreg klasszikus vaníliafagyi rajongói, azoknak szükségük lesz tejre is az elkészítéshez. Laktózérzékenyek ezt helyettesíthetik bármilyen növényi tejjel. Kell hozzá tehát tej, esetleg egy kis tejszín és vaníliarúd. Keverjünk hozzá tojássárgáját is, ami jobban besűríti!

A házi fagylaltok elkészítése egy roppant egyszerű művelet, viszont ebben az esetben is alkalmazható a rég ismert mondás: türelem FAGYIT terem. Bár maga a massza pár percen belül elkészül, több órát kell még állnia a hűtőben, mielőtt fogyaszthatnánk.

Idén Somodi János tapasztalata szerint a legkedveltebb fagylaltízek inkább a gyümölcsösek, illetve nagyon közkedveltek lettek a spéci fűszerekkel, például kurkumával vagy zsályával megspékelt ízek is.