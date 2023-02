5+1 jel, hogy a spirituális ébredés küszöbén állsz

Mindenki mást gondol arról, hogy miért is születünk a világra, mi a ezzel a célunk. Van, aki szerint egy isteni feljebbvalót kell szolgálni, van, aki arra törekszik, hogy önmagát fejlessze a legjobb szintre, és vannak persze olyanok is, akik még mindig keresik a választ arra, hogy mi is a céljuk.