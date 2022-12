Ez a négy csillagjegy szeret a legtöbbet kísérletezni az ágyban

A csillagokban benne van a sorsunk, benne vannak a jellemvonásaink – mondják, és alighanem igaz lehet. Akadnak ugyanis olyan jegyek, akik körül eredendően izzik a levegő, bármit is tegyenek, míg mások a szépségükkel vesznek le a lábadról. És bizony sokak szerint horoszkópunk mutatja meg, melyik szexpóztól őrülünk meg a leginkább. Most pedig azokat gyűjtöttük össze, akik a csillagok szerint a legszívesebben kísérleteznek, újítanak, játszanak, ha lepedőgyűrésről van szó.

Ki a legkísérletezőbb az ágyban? Eláruljuk! Fotó: Shutterstock

4 csillagjegy, akik bátran kísérleteznek szex közben

Ikrek

Egyszerre tapasztalhatod meg az ikrek jó és rossz oldalát, ami azt jelenti, hogy elmehetnek a végsőkig, főleg az ágyban. Az ikrek mindig, mindent ki fog próbálni egyszer – vagy kétszer! –, így egy ilyen partnerrel igazán nagy élményben lehet részed.

Skorpió

A skorpió rendkívül erős személyiség, ami az ágyban is megmutatkozik. Alighanem épp ezért szeret annyit kísérletezni is. Ha erre te is nyitott vagy, a skorpió lehet számodra az ideális partner!

Vízöntő

A vízöntő mindig agyal valamin, így számára a szexuális kísérletezés természetes folyamat. A vízöntő szeret kívülállóként, a kereteken kívül gondolkozni: kész kipróbálni azt, amiről olvasott, amit hallott valakitől, vagy amiről épp álmodott. Mindig nyitott a kísérletezésre.

Halak

A halakat készteti a csillagjegye mind közül a leginkább kísérletezésre. Imádják a szerepjátékokat, a szexuális fantáziákat – így ha halak partnered van, mesélj róla a vágyaidról, hátha kedvet kapnak, ötleteket merítenek belőle!