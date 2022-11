Négy csillagjegy, akikkel isteni a szex, de pokoli az élet

Vannak, akiknek igazi se veled-se nélküled kapcsolatot rendelt el az ég? Akikkel egyszerre csodás együtt lenni, ugyanakkor kibírhatatlan is? Nos, a csillagok szerint bizony vannak ilyen emberek, méghozzá nem is kevesen. Kétségtelen, hogy horoszkópunk hatással van az egész életünkre, így a párkapcsolatainkra és a szexuális életünkre is. Most megmutatjuk, melyik az a négy csillagjegy, akikkel a szex fergeteges, az ágyon kívül azonban nem működik a kapcsolat, nagyon nem.

Egyes csillagjegyek szülöttei igazi feketeöves lepedőakrobaták, ha azonban kapcsolatról van szó, pillanatok alatt elvéreznek Fotó: Pexels, Pixabay

4 csillagjegy, akikkel a szex jó, az együttélés nem

Oroszlán

Az oroszlán igazi királyi sarj, ha a lepedőgyűrésről van szó, a krémek krémje lehet, az evilági, hétköznapi dolgok azonban nem az ő terepe. Tisztában van vele, hogy eget rengető vele a szex, és ezt kész s a tudtodra adni, aminek te aztán jól be is dőlsz. Na nem mintha átejtene: a szex tényleg fergeteges. Arra azonban ne számíts, hogy utána beszélgetni is fogtok...

Kos

Ha egy kossal kerülsz egy ágyba, egy dologban biztos lehetsz: felejthetetlen élmény vár rád. A kosokat ugyanis épp ez élteti: hogy a lehető legjobb szexpartnerek legyenek, a legfelejthetetlenebbek – sajnos azonban a csodás élménynek megvan az ára. A kosnak ugyanis – már saját maga szerint – mindig igaza van, így képes arra, hogy ellenkezzen mindennel, amiben te hiszel, amit te fontosnak tartasz, ha az épp nem egyezik az ő elképzeléseivel. Emellett az is a kos velejárója, hogy bizony ő lesz a középpont, ő mesél majd magáról, az ő nagyszerűségét hallgathatod... Kell ez neked? Nos, alighanem a szextől függ! ;)