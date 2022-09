Négy csillagjegy, akik sosem lesznek egymással boldogok

Vannak, akik első látásra őrült szerelembe esnek egy másik emberrel, ám a kapcsolat mégsem alakul úgy, ahogy az elsőre tűnt. Van négy csillagjegy, akik ha neki is futnak a viszonynak, elképesztő tempóval haladnak a lejtőn lefelé. Ezért aztán jobb, ha el sem kezdik együtt.

Bika + Nyilas = örök boldogtalanság

A nyugodt, megbízható és kiegyensúlyozott Bika a folyton pörgő, szabadságra vágyó és inkább megbízhatatlan Nyilas mellett sosem talál nyugalomra. Vibrálóan és óriási érzelmekkel indul ez a kapcsolat, hiszen a Bikát épp a Nyilas nyitottsága és könnyedsége vonzza a leginkább, míg a Nyilas a Bika szépségének, vonzerejének képtelen ellenállni. Elképesztő energiákat szabadítanak fel a hálószobában, izgalmakban, érzékiségben nincs hiány. Legalábbis egy darabig. Egy idő után ugyanis a Bika már nem kér a folytonos kihívásból és a társasági életből, inkább otthon töltené az időt, kettesben a szerelmével. A Nyilas nem bírja az egyhangúságot, nagyon gyorsan elunja magát föld csillagjegyű párja mellett. A Bika makacsul köti magát az elhatározásához, nem enged az akaratából. A Nyilas legalább ilyen önfejű, ezért képtelenek megoldást találni. Illetve egy dologban egyetértenek, kettőjük kapcsolatának nincs jövője, és ők sosem lehetnek igazán boldogok egymással.

Ikrek + Halak = mérgező érzelmek

Az biztos, az Ikrek és a Halak számára is óriási fordulatot hoz ez a kapcsolat. Eleinte nagyon vonzódnak egymáshoz, hiszen a Halak a könnyed, vidám és flörtölő Ikrekben olyan társra talál, aki folyton dicséri, akitől pontosan azt hallja, amit mindig is szeretett volna. Persze, hogy élvezi az Ikrek rajongását. Az Ikrek csillagjegyet a Halak érzékisége és művészi oldala fogja meg. Nagyon jókat beszélgetnek egymással, hiszen a Halak hallgatni is nagyon tud, az Ikrek pedig imádja a figyelmet. A szerelmi fellobbanás egészen addig tart, amíg kiderül, az Ikrek mások társaságában is nagyon jól érzi magát. Halak párja előtt is szívesen flörtölget, amit persze ő jócskán túlreagál. Érzelmi drámákat mindketten szívesen adnak elő, viszont míg a Halak szenved, addig az Ikrek a páncélja mögé bújik. Az Ikrek okos és intellektuális, pontosan tudja, mivel bántsa meg a párját, a Halak túlérzékeny, vérig sértődik. Akár napokig egyetlen szót sem szólnak a másikhoz, amitől pedig az Ikrek szenved a leginkább. Rá kell ébredniük, a kapcsolatuk annyira mérgező, hogy mindkettőjüknek az a legjobb, ha különválnak.