Örömet hoznak a csillagok a héten

Oroszlán

Hetek óta erre vártál: kedden reggel a lép be a Nap a Nyilasba. Neked ez inspirációt és optimizmust hoz. A szerda éjjeli újhold pedig új ötleteket. Sziporkázni fogsz még csütörtökön is. Csillagszóró szerűen pattognak a jobbnál jobb kreatív tervek. Ezeket rögzítened kellene, nehogy eltűnjenek! November utolsó hétvégéje, advent első vasárnapja: most kell az első gyertyát gyújtani.

Szűz

Kedden a Nyilasba lépő Hold és a szerdai újhold ingatlan ügyeidet átsegítheti a holtponton. Új lendületet kapsz, miközben ez elvon a karriered építésétől. Jól tennéd, ha nem hanyagolnád el a munkádat és a jövőd tervezését sem. Érthető, ha békés családi fészekre vágysz, de ez nem zárja ki, hogy haladj a célod felé. Hétvégén kiegyensúlyozott leszel. Senki és semmi nem tud kibillenteni.

Mérleg

A tanulás nem ér véget akkor, amikor kiszállsz az iskolapadból. Erre hívja fel a figyelmedet a Nyilasba lépő Nap és a Nyilas újhold. Még csütörtökön is lesz két bolygó együttállás, ami arra ösztönöz, hogy keress képzést. Semmi sem kötelező, elég, ha nyitott maradsz. November utolsó hétvégjén szíved szerint bekuckóznál, és adventi koszorút készítenél. Tedd ezt!

Skorpió

Nagyszerű konstellációval indul a heted. A jó érzés elkísér egész héten, ha a figyelmedet a kedvező folyamatokra tereled. Ez nem lesz egyszerű, mert számtalan szituáció felbosszanthat, és bosszankodásra hajlamosíthat. Ilyen a pénz, ami nem úgy jön be, ahogy szeretnéd. Ettől még vidám lehet a hétvégéd. Csinálj saját kezűleg adventi koszorút, vasárnap gyújtsd meg az első gyertyát!