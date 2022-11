November közepe táján három bolygó is a Nyilas jegyébe lép, ezzel pedig kezdetét veszi a Nyilas-szezon, ami a fojtott Skorpió-energiák után igazi fellélegzést jelent mindannyiunknak. A Nyilas optimista szemléletének köszönhetően észrevétlenül, napról napra több bizakodással és hittel tudunk viszonyulni az élethez, ami aztán a fizikai valóság szintjén is kedvező változásokat okoz - írja az Astronet.

Ikrek

Hinned kell benn, hogy megérdemled a sikert! Most különösen fontos, hogy tudd értékelni a szerencsédet, azaz tényleg hidd el, hogy téged támogatnak az égi erők. Nagyon sokat tettél azért, hogy így legyen, és most nincs is más dolgod, mint learatni az eddigi erőfeszítéseid gyümölcsét, mindegy, hogy magánéletről, vagy karrierről, otthon végzett munkáról, vagy állásról van szó.

Skorpió

Jó hatással vannak rád a nyilas jegyben járó bolygók. A bizakodást, és optimizmust erősítik benned, „kinyitnak” a világ felé. Az év utolsó szakaszában megbékélsz, és az örömök, amiket megélsz az emberi kapcsolataidban, boldoggá és kiegyensúlyozottá tesznek. Hálás lehetsz a sok szeretetért, ami körbevesz.

Ennek a négy csillagjegynek csodásan alakul az év vége

Nyilas

Most igazán elemedben vagy! Gyakorlatilag bármi, amit célul tűzöl ki magad elé, sikerül. Jól fogalmazd meg a vágyaidat, álmaidat, mert a teremtő erők most téged segítenek. A Vénusz is a jegyedbe lépett, és ha szingli vagy, elhozhatja neked a várva várt szerelmet, ha van már párod, akkor pedig szintet léphet a kapcsolat. A Nap mellett a Merkúr is a Nyilasba lép, és mutatja, hogy most remekül ki tudod bontakoztatni a képességeidet.

Halak

Nagyon jelentőségteljes időszak a mostani, a te jegyedben indul előre a Jupiter. Minden értelemben termékeny időszak ez a számodra, anyagi javakban és spirituálisan is megtapasztalod a Jupiter jótékony hatását. Ne felejts el hálát adni minden nap azért, amid van.