Megdöbbentő lista, ez a négy csillagjegy csókol a legrosszabbul

A csillagokban benne van a sorsunk – mondják – és bizony a jellemünk is. Horoszkópunk megmutatja, mennyire lehetünk hűségesek, mennyire izzik körülöttünk a levegő, de sokak szerint a csillagjegyünk határozza meg azt is, melyik pózban vár a legnagyobb gyönyör ránk az ágyban. Sőt, azt is, mennyire csókolunk jól – vagy épp rosszul. Most megmutatjuk, kiknek kell egy picit még fejlődniük ezen a téren!

Kik csókolnak a legkevésbé jól? Most kiderül! Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

A négy legrosszabbul csókoló csillagjegy

Vízöntő

A vízöntők jellemzően kedvesek, megfontoltak, körültekintőek, ez pedig a csók-technikájukban is megmutatkozik. Nehezen engedik el magukat, hogy pusztán élvezni tudják a pillanatot. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha végre leomlanak a falak, amik körbefogják őket, és elkezdik élvezni a pillanatot, igazi csókszakértőkké válnak.

Nyilas

A nyilasok szeretik a játékosságot és a mókát, azonban épp ezért nem teszik bele az érzelmeiket egy-egy csókba. Ugyanakkor az is igaz, hogy noha kimaradnak a nyers és mindent elsöprő érzelmek, az intenzitás, azért a nyilasok értenek hozzá, hogy okozzanak pá kellemes pillanatot a partnerüknek.

Ikrek

Noha az ikrek nagyszerűen kommunikálnak, az érzéseikről nehezen nyílnak meg másoknak – és épp ezért a csók sem épp az ő elemük. Ráadásul az ikrek idegessé válnak a kapcsolatuk előrehaladtával, ami miatt a csókjukból hiányzik a merészség.

Bak

A bakok rendkívül gyakorlatias karakterek, akik az érzelmeiket és a kapcsolataikat is szeretik kielemezni. Ez a hozzáállás bizony a csókolózásukra is rányomja a bélyegét. Noha nem csókolnak rosszul, hiányzik belőlük minden spontaneitás, minden varázslat, ami elékezetessé tenné a pillanatot. Ha csókolnak, az is tervezettnek, megrendezettnek érződik, így legfőbb feladatuk, hogy ezen a téren igyekezzenek változtatni és egy picit lazítani.