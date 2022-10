Halloweeni arcfestés otthon? Bátran vágj bele, imádják a gyerekek

Nincs olyan gyerek a földön, akit ne hozna lázba egy kis arcfestés. Legyen szó cica, őzike vagy koponya sminkről, a közös tevékenység mindig feldobja a hangulatot, és még akkor is szuper jó móka a kicsiknek, ha nem hivatalosak semmilyen Halloween-i buliba. Hadd érezzék, hogy ez a hétvége egy kicsit más, mint a többi, hisz mégiscsak Halloween van. Ilyenkor csupán egy dologra kell odafigyelnünk: mindig bőrbarát festékeket használjunk. Szerencsére arcfestés ötletekből nincs hiány, így bőven akad, amiből válogathatunk.

Előkészületek

A tartós arcfestés alapja a szép bőr. Így mielőtt fejest ugranánk a munkálatokba, alaposan tisztítsuk meg a gyerkőc arcát egy nedves törlőkendővel. Viseljünk olyan ruhát, amit nem sajnálunk összekoszolni, és lehetőleg olyan helyen engedjük szabadjára a fantáziánkat, ahol a padlót jó előre letakartuk újságpapírral, ugyanis a lehulló csillámport utólag már nehezebb összetakarítani.

Az arcfestés fokozza a gyerkőcök kreativitását is. Fotó: Studio Romantic

Festésre fel!

Bármilyen figurára vagy mesehősre is esett a választás, az alkotáshoz feltétlenül szükségünk lesz jó minőségű, pigmentekben gazdag arcfestékre, hogy az elkészült minta száradás után is élénk színű maradjon, legalább 2-3 ecsetre, alapozó szivacsra, vízre és némi csillámporra. Ha elég ügyesek és kreatívak vagyunk, az egyszerű mintáktól a bonyolultabb alakzatokig bármit megrajzolhatunk, akár sablonok nélkül is.

Halloween-or van valami varázslatos az arcfestésben. Fotó: pixabay.com

Ötleteljünk, mókázzunk!

A család legkisebb tagjai különösen élvezik az ilyen fajta tevékenységet, hisz egyszerűen imádnak a kezükkel pacsmagolni a festékekben. Ráadásul az arcfestésnek köszönhetően pillanatok alatt pillangóvá, robottá vagy éppen szuperhőssé változhatnak. Halloween idején különösen nagy élmény számukra, hiszen egy mókás sminkben kitűnhetnek a többiek közül, és a jelmezükkel is könnyedén összhangba hozhatjuk. Az arcfesték ma már számít már különlegességnek, hisz a drogériákban is beszerezhető, használata pedig semmivel sem bonyolultabb a napi sminkelésnél.