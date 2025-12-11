Bekeményít a YouTube: ennek nem sok magyar család fog örülni!

Szigorít a Google: keményebben nyúl utána azoknak, akik a YouTube Premium-előfizetéssel, egész pontosan a prémium családi fiókokkal trükköznének.
A Google azért vezette be a YouTube Premiumot, hogy alternatívát nyújtson azoknak, akik nem akarnak reklámokat nézni a videók előtt-alatt. A reklámmentes (emellett persze más előnyökkel is járó) opció azonban természetesen pénzbe kerül, nem is feltétlenül mondanánk, hogy kevésbe: 4790 forintért öt családtagot adhattunk például hozzá a prémium csomagunkhoz. Ezen családtagoknak a szabályzat szerint eddig is egy háztartásban kellett élniük, ezt azonban eddig gyakorlatilag senki sem ellenőrizte, azaz javarészt "bemondásra" működött a dolog. Így olyan családtagoknak is kedveskedhettünk a reklámmentes videózás élményével, akik máshol éltek, mégis fontosak voltak számunkra. Most azonban ez megszűnik.
Amerikában már szeptember óta az a hír járja, hogy szigorítottak, és a felhasználók olyan levelet kapnak, hogy 14 napjuk van igazolni, hogy minden családtag valóban ugyanott él, különben megvonják tőlük a prémium csomag előnyeit. Most azonban már kis hazánkban is elkezdődött az ellenőrzés, azaz itt is véget ért a "lazább szabályozás".
A YouTube persze hangsúlyozza: valójában nincs változás, hiszen eddig szerepelt a szabályzatban, hogy csak a velünk együtt élőket adhatjuk hozzá az előfizetésünkhöz - most csupán e szabályt komolyabban be is tartatják.
