A OnePlus bejelentette a OnePlus 15R-t, az új kihívót a csúcskategóriában, versenyképes árazással

A globális technológiai márka, a OnePlus három új készüléke erőteljes hardvert, gyors és felhasználóbarát szoftvert, hosszú üzemidejű akkumulátort, valamint lenyűgöző kijelzőt kínál versenyképes áron. A OnePlus 15R zászlóshajó modell kiváló ár-érték aránnyal lép piacra, a OnePlus Pad Go 2 a középkategóriában nyújt kimagasló felhasználói élményt, míg a OnePlus Watch Lite a legfontosabb okosóra-funkciókat teszi elérhetővé a szélesebb közönség számára.

„A OnePlus-nál egy egyszerű filozófia vezérel minket: az igazi kiválóság felé vezető úton soha ne érjük be kevesebbel. A három új modell is tükrözi ezt a szemléletet. Az iparágvezető hardver és a kifinomult, intuitív szoftverélmény ötvözésével olyan, valódi értéket képviselő készülékeket kínálunk közösségünknek, amelyek feszegetik a határokat és újra definiálják a lehetőségeket, megmutatva, milyen az, amikor a korlátok megszűnnek és felszabadul az igazi erő” – mondta Celina Shi, a OnePlus Europe marketingigazgatója.

OnePlus 15R

A OnePlus 15R kiemelkedő teljesítményének alapja a készülékben dolgozó Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 mobilplatform, amelyet a Qualcomm és a OnePlus közösen alkotott és optimalizált egy 24 hónapos fejlesztési folyamat során. A OnePlus 15R az első olyan eszköz, amely világszerte a Snapdragon 8 Gen 5 lapkakészlettel kerül forgalomba, és az előző generációhoz képest 36%-kal gyorsabb CPU-t, valamint 11%-kal gyorsabb GPU-sebességet, ezenkívül 46%-kal jobb AI-teljesítményt kínál. A készülék LPDDR5X Ultra RAM-mal és UFS 4.1 tárhellyel érkezik, amelyek villámgyors működést biztosítanak adatkezeléskor, legyen szó tartalmak létrehozásáról, másolásáról vagy mozgatásáról.

A OnePlus 15R az üzemidő és a tartósság új szintjét képviseli: a készüléket egy 7 400 mAh kapacitású akkumulátorral szerelték fel, amely támogatja a OnePlus 80 W-os SUPERVOOC gyorstöltési technológiáját. Az akkumulátort úgy tervezték, hogy a legkedvezőtlenebb környezeti körülmények között is megbízhatóan működjön, és négy év használat után is megőrizze kapacitásának legalább 80%-át.