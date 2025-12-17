A OnePlus bejelentette a OnePlus 15R-t, az új kihívót a csúcskategóriában, versenyképes árazással

A globális technológiai márka, a OnePlus három új készüléke erőteljes hardvert, gyors és felhasználóbarát szoftvert, hosszú üzemidejű akkumulátort, valamint lenyűgöző kijelzőt kínál versenyképes áron. A OnePlus 15R zászlóshajó modell kiváló ár-érték aránnyal lép piacra, a OnePlus Pad Go 2 a középkategóriában nyújt kimagasló felhasználói élményt, míg a OnePlus Watch Lite a legfontosabb okosóra-funkciókat teszi elérhetővé a szélesebb közönség számára.
„A OnePlus-nál egy egyszerű filozófia vezérel minket: az igazi kiválóság felé vezető úton soha ne érjük be kevesebbel. A három új modell is tükrözi ezt a szemléletet. Az iparágvezető hardver és a kifinomult, intuitív szoftverélmény ötvözésével olyan, valódi értéket képviselő készülékeket kínálunk közösségünknek, amelyek feszegetik a határokat és újra definiálják a lehetőségeket, megmutatva, milyen az, amikor a korlátok megszűnnek és felszabadul az igazi erő” – mondta Celina Shi, a OnePlus Europe marketingigazgatója.
A OnePlus 15R kiemelkedő teljesítményének alapja a készülékben dolgozó Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 mobilplatform, amelyet a Qualcomm és a OnePlus közösen alkotott és optimalizált egy 24 hónapos fejlesztési folyamat során. A OnePlus 15R az első olyan eszköz, amely világszerte a Snapdragon 8 Gen 5 lapkakészlettel kerül forgalomba, és az előző generációhoz képest 36%-kal gyorsabb CPU-t, valamint 11%-kal gyorsabb GPU-sebességet, ezenkívül 46%-kal jobb AI-teljesítményt kínál. A készülék LPDDR5X Ultra RAM-mal és UFS 4.1 tárhellyel érkezik, amelyek villámgyors működést biztosítanak adatkezeléskor, legyen szó tartalmak létrehozásáról, másolásáról vagy mozgatásáról.
A OnePlus 15R az üzemidő és a tartósság új szintjét képviseli: a készüléket egy 7 400 mAh kapacitású akkumulátorral szerelték fel, amely támogatja a OnePlus 80 W-os SUPERVOOC gyorstöltési technológiáját. Az akkumulátort úgy tervezték, hogy a legkedvezőtlenebb környezeti körülmények között is megbízhatóan működjön, és négy év használat után is megőrizze kapacitásának legalább 80%-át.
A készülék Silicon Nanostack technológiát alkalmaz, amely a 15% szilíciumtartalmú anódnak köszönhetően nagy energiasűrűséget és hatékonyabb energiafelhasználást biztosít.
A OnePlus 15R előlapjára a OnePlus eddigi leggyorsabb képfrissítésű kijelzője került: egy 165 Hz-es LTPS 1.5K felbontású AMOLED panel. A 6,83 hüvelykes, 450 ppi képpontsűrűségű kijelző akár 1 800 nites fényerőt is elérhet, míg a Reduce White Point funkció aktiválásával a fényerő 1 nitre is csökkenthető.
A kijelzőt az ultrahangos ujjlenyomat-érzékelő egészíti ki a gyors feloldás érdekében, valamint egy dedikált Touch Response Chip, amely biztosítja, hogy a OnePlus legnagyobb képfrissítésű kijelzője egyben a legérzékenyebb is legyen. Az iparágvezető, 3 200 Hz-es azonnali érintésmintavételezés simább görgetést és azonnali reakciókat garantál.
A OnePlus 15R nemcsak kiemelkedő teljesítményt nyújt, hanem fejlett fotózási képességekkel is rendelkezik. A kiváló felvételeket a 32 megapixeles, autofókusszal ellátott szelfikamera, az 50 megapixeles főkamera (ugyanazzal az IMX906 szenzorral, amely a OnePlus 15-ben is megtalálható), valamint a 8 megapixeles, 112 fokos ultraszéles látószögű kamera biztosítja. A hardvert a megújult OnePlus DetailMax Engine egészíti ki, amely a részletekben gazdag fotók készítését segíti.
A OnePlus 15R 4K videót akár 120 képkocka/másodperc sebességgel is képes rögzíteni, a felvételek pedig közvetlenül a készüléken is szerkeszthetők.
A OnePlus 15R két színben érkezik. A szénfekete változat megjelenése letisztult, a mentazöld pedig friss, zöld árnyalatával és finom csillogásával vonja magára a tekintetet. A Velvet Glass technológiának köszönhetően mindkét színváltozat használata kényelmes a kéznek.
A OnePlus 15R emellett négy különböző IP-védettséggel – IP66, IP68, IP69 és IP69K – rendelkezik, így a készülék a legkülönfélébb körülmények között is megbízható védelmet nyújt.
A OnePlus bemutatta a OnePlus Pad Go 2 táblagépet, amely 12,1 hüvelykes, 7:5 arányú ReadFit kijelzőt kapott, 98% DCI-P3 színfedéssel, 284 ppi felbontással, 900 nites HBM fényerővel és Dolby Vision támogatással, így magával ragadó vizuális élményt nyújt. A készüléket a 4 nm-es MediaTek Dimensity 7300-Ultra nyolcmagos processzor hajtja, amely a TÜV SÜD Fluency tesztje szerint akár négy évig is biztosítja a megbízható teljesítményt. A 10 050 mAh-s akkumulátor 33W SUPERVOOC gyorstöltéssel akár 15 óra videózásra, 53 óra zenehallgatásra vagy 60 nap készenléti időre elegendő, sőt, fordított töltésre is képes.
A OnePlus Pad Go 2 az első a sorozatban, amely támogatja a stylus használatát. A kiegészítőként megvásárolható OnePlus Pad Go 2 Stylo alacsony késleltetésű, nagy érzékenységű eszköz, amely 10 perc gyorstöltéssel akár fél napos használatot tesz lehetővé.
A OnePlus ugyancsak bemutatta az elegáns és ultravékony OnePlus Watch Lite okosórát, a legfontosabb okosóra-funkciókkal, 1,46 hüvelykes AMOLED kijelzővel, 3 000 nites maximális fényerővel, Aqua Touch technológiával, több mint 350 testreszabható óraszámlappal és 316L rozsdamentes acél házzal.
A 60 másodperces Wellness Overview gyors áttekintést ad a szív egészségéről, az alvásminőségről és a mentális állapotról, míg a Mind and Body Evaluation a napi stressz- és energiaszintet elemzi. Az óra figyeli a mozgást, pihenést és stresszt, és motiváló értesítésekkel segíti a felhasználót a testi és lelki egyensúly fenntartásában. A hatékony edzést a több mint 100 edzésmód, köztük 12 professzionális sportmód, a pontos helymeghatározást adó Dual-Band GPS (L1/L5) és a kompatibilis edzőtermi eszközökre valós időben adatokat továbbító pulzus-küldő funkció támogatja.
A OnePlus Watch Lite RTOS rendszerével optimalizálja a teljesítményt és az akkumulátor-hatékonyságot, segítségével az óra egyszerre két -akár Android, akár iOS- készülékhez is csatlakoztatható. A OnePlus Watch Lite mindössze 8,9 mm vékony és 35 gramm, így mindennapos viselete kényelmes, alvás közben is. Az akár 10 napos üzemidő mellett 10 percnyi gyorstöltés akár további 24 órás használatot tesz lehetővé. (Az óra nem orvosi eszköz. A mérések és az eredmények kizárólag általános jólét és fitnesz célokra szolgálnak, és nem minősülnek orvosi tanácsnak.)
A OnePlus webshopja -amely Magyarországra is szállít ki rendeléseket- különböző előrendelési promóciókat kínál 2025. december 17-től. Magyarországon a kiskereskedelemben várhatóan 2026. január 15-től, az európai megjelenéssel egyidőben lesz elérhető a OnePlus 15R.
Modell
Változat
Javasolt bruttó fogyasztói ár
OnePlus 15R
12+256 GB
769 euró
OnePlus 15R
12+512 GB
869 euró
OnePlus Pad Go 2
8+128 GB Wi-Fi
349 euró
OnePlus Pad Go 2
8+256 GB 5G
449 euró
OnePlus Pad Go 2 Stylus
79 euró
OnePlus Watch Lite
179 euró
