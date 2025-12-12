Nagy bejelentést tett a OnePlus Magyarországon

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 16:34 / FRISSÍTÉS: 2025. december 12. 16:35
A OnePlus globális technológiai márka új fokozatra kapcsol Magyarországon, és várhatóan az európai megjelenéssel egyidőben kezdi meg hazánkban az új csúcskategóriás készülék, a OnePlus 15R hivatalos értékesítését.

A OnePlus idén 12 éves, társalapítója és vezérigazgatója Pete Lau, aki több mint egy évtizede formálja a globális okostelefon piacot. Az első generációs modellből egy éven belül közel egymillió darabot értékesítettek, ezzel megalapozták a vállalat globális sikerét. A márka a csúcskategóriás készülékekkel versenyző, kimagasló teljesítményt, kifinomult Android-élményt és páratlan formavilágot kínáló prémium okostelefonjairól vált ismertté. Mára a OnePlus portfóliója tabletekkel és okos kiegészítőkkel – különböző kategóriájú okosórákkal, fülhallgatókkal és egyéb tartozékokkal, mint például power bankekkel – bővült, mindezzel törekedve arra, hogy teljes, egységes ökoszisztémát biztosítson a vásárlók számára. A OnePlus okostelefonjai a 600 euró feletti kategóriában a legnépszerűbbek. A vállalat Európában komoly növekedési potenciált lát a prémium szegmensben, és célja, hogy a legjobb zászlóshajó modellek mellett integrált és zökkenőmentes felhasználói élményt kínáljon a nyílt platformokon keresztül.

A OnePlus csúcskészülékei kifejezetten népszerűek a prémium okostelefon-élményt kereső, technológiai újdonságok iránt érdeklődő Z generációs és gamer közösségek körében. A OnePlus világszerte együttműködik a felhasználóival és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket figyelembe vegyék a fejlesztési folyamatok során.

A OnePlus Magyarországon

A OnePlus az elmúlt 12 évben folyamatosan építette jelenlétét Európában, és mára több mint 50 millió felhasználót szolgál ki világszerte, akik közül több mint 7 millióan tagjai a OnePlus úgynevezett Red Cable Club prémium hűségprogramjának. A gyártó a webshopján keresztül eddig is folyamatosan kínálta termékeit és kapcsolódó szervizszolgáltatásait a hazai vásárlóknak, emellett 2025. januárjától elkezdte bővíteni jelenlétét Magyarországon is. A helyi képviseletet a NOIMA Budapest látja el, melynek feladatköre az idei év végétől a piaci bevezetések és értékesítés mellett a márkaépítésre is kiterjed. Magyarországon a OnePlus termékei már nemcsak webshopokban, hanem egyre több üzletben is jelen vannak, a cél pedig az értékesítési csatornák további bővítése. A magyarországi képviselet kibővített feladatkörével olyan, a helyi piaci sajátosságokhoz illeszkedő aktivitások várhatók 2026-ban, melyek révén szélesebb körnek lesz lehetősége megismerni a márkát és azt a teljes ökoszisztémát, amelyet a OnePlus kínál a csúcskategóriában és azon kívül is.

 

A OnePlus legújabb, kiváló ár-érték arányt képviselő csúcskategóriás készüléke erőteljes teljesítményt és magas szintű fotós képességeket ötvöz, ezzel méltó tagja a OnePlus 15 szériájának a zászlóshajó kategóriában.

A OnePlus 15R szelfikamerája jelentős előrelépést hoz a korábbi OnePlus 13R előlapi kamerájához képest: a 16 megapixeles szenzor helyett immár 32 megapixeles lencsével rendelkezik, autofókusszal biztosítja a tiszta és éles képeket, ráadásul a videofelvétel terén is nagyot lépett előre, hiszen a korábbi 1080p helyett akár 4K felbontásban, 30 képkocka/másodperc sebességgel is képes rögzíteni a videókat.

A OnePlus 15R megkapta a zászlóshajó OnePlus 15-ben debütált DetailMax Engine-t, így a készülék ugyanazokat a fejlett számításalapú fotózási algoritmusokat kínálja, mint az Ultra Clear Mode, a Clear Burst és a Clear Night Engine, amelyek új szintre emelik a fotózást. Emellett a hátlapi kamerával akár 4K felbontásban, 120 képkocka/másodperc sebességgel is készíthetők videók, amelyek a 165 Hz-es, 1,5K felbontású AMOLED kijelzőn lenyűgöző minőségben jelennek meg.

 

Erőteljes teljesítmény és minden eddiginél kitartóbb akkumulátor

A OnePlus 15R az első olyan készülék a világon, amely a OnePlus és a Qualcomm közösen tervezett és optimalizált Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 processzorát használja. Emellett a készülék megkapta a OnePlus G2 Wi-Fi modult, amely garantálja a stabil vezeték nélküli kapcsolatot bárhol, valamint a Touch Response egységet, amelynek köszönhetően a OnePlus 15R érintésérzékelése jelentősen gyorsabb, mint más készülékeké. A felhasználók a gyártó eddigi legnagyobb, 7 400 mAh kapacitású akkumulátorából is nagyot profitálhatnak, melyet úgy terveztek, hogy a Föld legkíméletlenebb környezetében is megbízhatóan működjön, valamint négy év használat után is legalább 80%-os kapacitással rendelkezzen.

A OnePlus 15R december 17-én debütál Bengaluruban, Indiában, ahol a nemzetközi bejelentés keretében minden részletre fény derül a gyártó legújabb okostelefonjáról. 

 

