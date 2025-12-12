Nagy bejelentést tett a OnePlus Magyarországon

A OnePlus idén 12 éves, társalapítója és vezérigazgatója Pete Lau, aki több mint egy évtizede formálja a globális okostelefon piacot. Az első generációs modellből egy éven belül közel egymillió darabot értékesítettek, ezzel megalapozták a vállalat globális sikerét. A márka a csúcskategóriás készülékekkel versenyző, kimagasló teljesítményt, kifinomult Android-élményt és páratlan formavilágot kínáló prémium okostelefonjairól vált ismertté. Mára a OnePlus portfóliója tabletekkel és okos kiegészítőkkel – különböző kategóriájú okosórákkal, fülhallgatókkal és egyéb tartozékokkal, mint például power bankekkel – bővült, mindezzel törekedve arra, hogy teljes, egységes ökoszisztémát biztosítson a vásárlók számára. A OnePlus okostelefonjai a 600 euró feletti kategóriában a legnépszerűbbek. A vállalat Európában komoly növekedési potenciált lát a prémium szegmensben, és célja, hogy a legjobb zászlóshajó modellek mellett integrált és zökkenőmentes felhasználói élményt kínáljon a nyílt platformokon keresztül.

Mára a OnePlus portfóliója tabletekkel és okos kiegészítőkkel bővült, mindezzel törekedve arra, hogy teljes, egységes ökoszisztémát biztosítson

A OnePlus csúcskészülékei kifejezetten népszerűek a prémium okostelefon-élményt kereső, technológiai újdonságok iránt érdeklődő Z generációs és gamer közösségek körében. A OnePlus világszerte együttműködik a felhasználóival és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket figyelembe vegyék a fejlesztési folyamatok során.

A OnePlus Magyarországon A OnePlus az elmúlt 12 évben folyamatosan építette jelenlétét Európában, és mára több mint 50 millió felhasználót szolgál ki világszerte, akik közül több mint 7 millióan tagjai a OnePlus úgynevezett Red Cable Club prémium hűségprogramjának. A gyártó a webshopján keresztül eddig is folyamatosan kínálta termékeit és kapcsolódó szervizszolgáltatásait a hazai vásárlóknak, emellett 2025. januárjától elkezdte bővíteni jelenlétét Magyarországon is. A helyi képviseletet a NOIMA Budapest látja el, melynek feladatköre az idei év végétől a piaci bevezetések és értékesítés mellett a márkaépítésre is kiterjed. Magyarországon a OnePlus termékei már nemcsak webshopokban, hanem egyre több üzletben is jelen vannak, a cél pedig az értékesítési csatornák további bővítése. A magyarországi képviselet kibővített feladatkörével olyan, a helyi piaci sajátosságokhoz illeszkedő aktivitások várhatók 2026-ban, melyek révén szélesebb körnek lesz lehetősége megismerni a márkát és azt a teljes ökoszisztémát, amelyet a OnePlus kínál a csúcskategóriában és azon kívül is.

A OnePlus R sorozat eddigi legjobb szelfikamerájával, 32 megapixeles lencsével és autofókusszal érkezik a OnePlus 15R

A OnePlus legújabb, kiváló ár-érték arányt képviselő csúcskategóriás készüléke erőteljes teljesítményt és magas szintű fotós képességeket ötvöz, ezzel méltó tagja a OnePlus 15 szériájának a zászlóshajó kategóriában.