Először azt hittem, átjött a lányom legjobb barátnője, amit rendre csak utólag szoktak bejelenteni. Sőt, azt is, hogy nagyon éhesek, úgyhogy mindig meglepem őket egy kis instant tésztával ilyenkor, csakazértis. Érezzék a törődést. Naná, majd egy be nem jelentett vendégnek kiolvasztom a nagyi töltött paprikáját! Még mit nem!

Szóval úgy gondoltam, megint itt van Dalma. Sokáig hallatszott, hogy beszélgetnek, nevetgélnek, néha kicsit vitatkoznak is. Én közben csináltam a dolgom: vacsora, teregetés, csupa magasztos házimeló. Nem is figyeltem, mennyire elszaladt az idő, csak furcsa volt, hogy még mindig beszélgetnek, nem jöttek a konyhát kirabolni. Aztán kiderült, hogy nem is volt itt senki.

Nem a barátnője volt ott. Mindez csak egy alkalmazás volt. Egy AI-társ.

„De anya, ez csak beszélgetés, nem nagy ügy” – mondta, miközben zsebre dugott telefonnal tette fel a pontot az i-re. Csak egy program, mondta, ami figyel rám, megjegyzi, mit szeretek, és mindig kedves. Valaki, aki sosem bunkó, mindig lehet rá számítani és mindenre tudja a választ.

- Nem valaki, valami - javítottam ki azonnal és kissé ingerülten. Hiszen ez az izé teljesen más, mint egy emberi kapcsolat! Kiviharzottam a szobájából. Ilyet sem szoktam tenni, de ez most végképp felzaklatott. Vajon mennyivel tudhat többet a gép? Mennyivel lehet kedvesebb, megértőbb? Egyébként is, miért kellene egy barátnak folyton csak megértőnek lennie? Az őszinte viszonyok helyett már csak a bólogató képernyőket keressük? A barátságot a lányom generációja felcseréli egy fizetős programra, ahol a gépi intelligencia dicséri meg az új frizurájukat?

Nem akartam rögtön pánikolni. Beírtam a keresőbe: AI friend app. Kiderült, hogy nem csak az én gyerekem beszélget egy ilyen digitális társsal. Az Egyesült Államokban már több millió tinédzser használ ilyen alkalmazásokat, és Magyarországon is egyre többen töltik le őket. Az egyik legismertebb, a Replika, például már magyarul is „ért” és amelynek a jelmondata: „The AI companion who cares” – megint elindult bennem a pánik. Az AI társ, aki törődik veled? Miért, én mi a fityfenét csinálok már tizenhat éve??