Nagy bejelentést tett a NASA: 10 éven belül akár már egy kisebb közösség is otthonának nevezheti a Holdat

A NASA bejelentette, hogy tervei szerint egy falut hoz létre a Holdon, hogy megteremtse a tartós emberi élet feltételeit.

Több évtized után először tervez emberi Hold-missziót a NASA (Képünk illusztráció) Fotó: AFP / AFP

A NASA tervei az emberi élettér kialakításához a Holdon

A nagy hírt Sean Duffy az űrügynökség ideiglenes vezetője hétfőn jelentette be Sydneyben a Nemzetközi Repülési és Űrkongresszuson (IAC). Az eseményen jelen voltak az amerikai, kínai, japán, indiai, európai és kanadai űrügynökségek vezetői is.

Tartós emberi életet fogunk fenntartani a Holdon. Nemcsak egy állomást, hanem egy falut

- válaszolta Duffy, amikor megkérdezték tőle, hogyan nézne ki az amerikai űrügynökség sikere tíz év múlva

Duffy elárulta, hogy a falu nukleáris energiával működhetne. Egy múlt hónapban közzétett tervben a NASA vezetése jelezte, hogy felgyorsítja a tervek megvalósítását egy holdi nukleáris reaktor megépítésére 2030-ig, az Egyesült Államok azon törekvéseinek részeként, hogy állandó emberi bázist hozzanak létre a Hold felszínén.

Az igazgató azt is előrevetítette, hogy egy évtized múlva a NASA hatalmas előrelépéseket tesz a Mars-misszióban, és küszöbön állhat, hogy emberi lábak érintsék a Mars felszínét. Jelenleg az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India és Japán is verseng a Hold felfedezésében, többen pedig állandó emberi településeket terveznek.

Ahhoz, hogy megfelelően előmozdítsuk ezt a létfontosságú technológiát, amely támogatni képes egy jövőbeli holdi gazdaságot, nagy teljesítményű energiatermelést a Marson, valamint megerősíti nemzetbiztonságunkat az űrben, elengedhetetlen, hogy az ügynökség gyorsan lépjen

- írta Duffy a NASA-hoz intézett levelében.

Szinte már készen áll az első Hold-misszió

Mindez alig néhány nappal azután történt, hogy a NASA bejelentette, hogy űrhajósokat küld egy Hold körüli útra, és az ehhez épített rakéta gyakorlatilag össze van szerelve és készen áll. Ez lenne az első alkalom 50 év után, hogy egy ország embereket juttat a közeli égitesthez, és egyúttal ugródeszkát jelenthetne az emberiség első Mars-utazásához.

A szakértők az Artemis II küldetés legújabb részleteit vitatják meg. Az Artemis II, amely négy űrhajóst küld jövőre a Hold köré, előkészíti az utat a holdfelszínre induló emberes küldetésekhez és a jövőbeli marsi missziókhoz

- közölte az űrügynökség.