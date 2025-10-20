Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
A HONOR új korszakot nyit: hamarosan érkezik a robottelefon

HONOR
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 17:00
ai innovációrobottelefon
A HONOR Pekingben hivatalosan bejelentette legújabb innovációját, egy izgalmas, új robottelefon-formátum érkezését. Ez a bejelentés fontos mérföldkövet jelent a vállalat év elején elindított HONOR ALPHA TERVÉBEN, amelynek célja, hogy a HONOR a mesterséges intelligenciára épülő eszközök globális ökoszisztémájának élvonalába kerüljön.

Egy új korszak kezdődik: az okostelefonokat felváltják az AI-telefonok, az AI-telefonokat pedig a robottelefonok. A Magic8 szériával a HONOR elindítja az önfejlesztő AI-telefonok evolúcióját. A mesterséges intelligenciára épülő tanulási képességeik révén ezek a készülékek folyamatosan fejlődnek a hardverteljesítmény, a rendszerinterakció és az alkalmazásökoszisztéma terén. 

Fotó: Honor

A robottelefon újradefiniálja a kapcsolatot az ember és a technológia között: nem csupán eszköz, hanem érzékelni, alkalmazkodni és robotokhoz hasonlóan önállóan fejlődni képes érzelmi társ, amely szeretettel, örömmel és tudással gazdagítja felhasználói életét.

Fotó: Honor

A HONOR új készüléke forradalmian egyesíti az AI-alapú multimodális intelligenciát, a robotikát és a fejlett mobil képalkotást. Az eszköz egy teljesen új kategóriát teremt az AI-alapú technológiák világában, és új szintre emeli az ember és gép közötti kapcsolatot – megerősítve a HONOR pozícióját az intelligens innováció éllovasaként. A HONOR várhatóan a 2026-os barcelonai Mobile World Congress keretében ad majd bővebb információt az új készülékről. Jövőre további izgalmas hardver- és szoftverinnovációkra is számítani az AI-eszközök terén, mind a telefongyártók, mind az AI-cégek részéről.

