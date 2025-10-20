A HONOR Kínában bemutatta a mesterséges intelligenciára épülő legújabb csúcskategóriás szériáját, a HONOR Magic8-at

Csúcskategóriás mesterséges intelligencia: okosabb mindennapok saját YOYO ügynökkel

A HONOR Magic8 széria a HONOR első olyan AI-okostelefon családja, amely önfejlesztő mesterséges intelligenciát alkalmaz. A készülékek három kulcsterületen hoznak előrelépést:

Hardverteljesítmény – nagyobb számítási kapacitás és energiahatékonyság

Rendszerinterakció – gördülékenyebb, intelligens felhasználói élmény

Alkalmazási ökoszisztéma – AI-alapú funkciók széles körű integrációja

A fejlesztés középpontjában a továbbfejlesztett személyes YOYO AI-ügynök áll, amely több mint 3000 különböző feladatot képes automatikusan végrehajtani. Segít az egyszerű napi műveletekben, például: „Keresd meg az összes képernyőmentést, a homályosakat pedig töröld ki”, vagy akár komplexebb munkahelyi feladatok végrehajtásában: „Összegezd a heti céges kiadásokat, és e-mailben küldd el a főnökömnek.” A YOYO ügynök képes felismerni a helyzetet, és az adott kontextushoz igazítva önállóan végrehajtani a szükséges lépéseket.

A termékcsalád élén a HONOR Magic8 Pro áll, amely számos fejlett AI-alapú megoldást alkalmaz.

A HONOR Magic8 széria intelligens vezérlése egyetlen gombnyomással történik. Új, dedikált AI-gombja közvetlen hozzáférést biztosít a YOYO asszisztenshez, így a felhasználók gyorsan és kényelmesen használhatják az intelligens funkciókat.

Hosszan nyomva a gombot, alapértelmezés szerint elindul a YOYO-videóhívás , ahol a YOYO valós időben információt szolgáltat bármilyen tartalomról, amire a kamera irányul.

Dupla kattintással rögtön aktiválódik a kamera, így gyorsan készíthetők fényképek.

A gomb testreszabható, így a felhasználó saját igényei szerint rendelhet hozzá gyakran használt funkciókat – ezzel is gyorsítva a mindennapi műveleteket.

A YOYO-emlékek funkció egy biztonságosan védett személyes tudástárat hoz létre, ahol teljes körű adatvédelem mellett a személyes információk biztonságát garantálva elemzi a felhasználó személyes adatait (például fényképeket, üzeneteket, dokumentumokat), azok tartalmát és jelentését.

Csúcskategóriás képalkotás: mesterséges intelligenciával támogatott éjszakai zoomfotózás

A HONOR legújabb AI-alapú AiMAGE kamerarendszere új mércét állít az okostelefonos fényképezésben. A rendszer a következő generációs mesterséges intelligenciára épül, amely kiemelkedő élességet, stabil képrögzítést és kreatív beállítási lehetőségeket kínál.

Különösen az éjszakai teleobjektíves fotózás terén hoz látványos előrelépést, ahol a mesterséges intelligencia optimalizálja a képfeldolgozást, így akár nagy távolságból is részletgazdag és tiszta felvételek készíthetők.

A HONOR Magic8 Pro az eddigi legfejlettebb AI-alapú teleobjektíves kamerarendszert alkalmazza az okostelefonok piacán. A rendszer központi eleme a 200 MP-es Ultra Night teleobjektív, amely 1/1,4 hüvelykes érzékelővel és széles, f/2,6-os rekesznyílással rendelkezik. Ennek eredményeként távoli témáknál – még gyenge fényviszonyok mellett is – éles, részletgazdag képek készíthetők. A HONOR mesterséges intelligenciával támogatott stabilizációs technológiája lehetővé teszi, hogy a felhasználók hétszer nagyobb eséllyel készítsenek kiváló minőségű, nagyított képeket állvány nélkül is. A készülék AI adaptív stabilizációs rendszerrel dolgozik, amely eléri a CIPA 5,5 szintű stabilitást – ebben a kategóriában ez a jelenlegi legmagasabb érték –, továbbá a rázkódásérzékelés pontossága négyszeresére, a dinamikus reagálás sebessége pedig kétszeresére javul a korábbi megoldásokhoz képest.