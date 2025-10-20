A HONOR Kínában bemutatta a mesterséges intelligenciára épülő legújabb csúcskategóriás szériáját, a HONOR Magic8-at

A HONOR Magic8 széria a HONOR első olyan AI-okostelefon családja, amely önfejlesztő mesterséges intelligenciát alkalmaz. A készülékek három kulcsterületen hoznak előrelépést:
A fejlesztés középpontjában a továbbfejlesztett személyes YOYO AI-ügynök áll, amely több mint 3000 különböző feladatot képes automatikusan végrehajtani. Segít az egyszerű napi műveletekben, például: „Keresd meg az összes képernyőmentést, a homályosakat pedig töröld ki”, vagy akár komplexebb munkahelyi feladatok végrehajtásában: „Összegezd a heti céges kiadásokat, és e-mailben küldd el a főnökömnek.” A YOYO ügynök képes felismerni a helyzetet, és az adott kontextushoz igazítva önállóan végrehajtani a szükséges lépéseket.
A HONOR Magic8 széria intelligens vezérlése egyetlen gombnyomással történik. Új, dedikált AI-gombja közvetlen hozzáférést biztosít a YOYO asszisztenshez, így a felhasználók gyorsan és kényelmesen használhatják az intelligens funkciókat.
A YOYO-emlékek funkció egy biztonságosan védett személyes tudástárat hoz létre, ahol teljes körű adatvédelem mellett a személyes információk biztonságát garantálva elemzi a felhasználó személyes adatait (például fényképeket, üzeneteket, dokumentumokat), azok tartalmát és jelentését.
A HONOR legújabb AI-alapú AiMAGE kamerarendszere új mércét állít az okostelefonos fényképezésben. A rendszer a következő generációs mesterséges intelligenciára épül, amely kiemelkedő élességet, stabil képrögzítést és kreatív beállítási lehetőségeket kínál.
Különösen az éjszakai teleobjektíves fotózás terén hoz látványos előrelépést, ahol a mesterséges intelligencia optimalizálja a képfeldolgozást, így akár nagy távolságból is részletgazdag és tiszta felvételek készíthetők.
A HONOR Magic8 Pro az eddigi legfejlettebb AI-alapú teleobjektíves kamerarendszert alkalmazza az okostelefonok piacán. A rendszer központi eleme a 200 MP-es Ultra Night teleobjektív, amely 1/1,4 hüvelykes érzékelővel és széles, f/2,6-os rekesznyílással rendelkezik. Ennek eredményeként távoli témáknál – még gyenge fényviszonyok mellett is – éles, részletgazdag képek készíthetők. A HONOR mesterséges intelligenciával támogatott stabilizációs technológiája lehetővé teszi, hogy a felhasználók hétszer nagyobb eséllyel készítsenek kiváló minőségű, nagyított képeket állvány nélkül is. A készülék AI adaptív stabilizációs rendszerrel dolgozik, amely eléri a CIPA 5,5 szintű stabilitást – ebben a kategóriában ez a jelenlegi legmagasabb érték –, továbbá a rázkódásérzékelés pontossága négyszeresére, a dinamikus reagálás sebessége pedig kétszeresére javul a korábbi megoldásokhoz képest.
A HONOR Magic8 szériában mutatkozik be először az iparág első AI-alapú színmotorja, a Magic Color rendszer, amely a legmodernebb mélytanuló algoritmusokra épül. A technológia képes intelligensen 16,77 millió színt kinyerni, így a képek színvilága rendkívül gazdag és valósághű. A rendszer alapja egy felhőalapú színmigrációs technológia, amely a készülék és a felhő közötti együttműködés révén pontosan felismeri és feldolgozza a globális tónusokat és lokális színrészleteket. Valós idejű és gördülékeny előnézetet biztosít, valamint kiváló minőségű képkimenetet eredményez, akár fotózás közben is. A Magic Color lehetővé teszi, hogy a felhasználók filmművészeti stílusokat alkossanak újra, professzionális filmes tónusokat alkalmazzanak, vagy akár referenciafotók alapján egyedi színsablonokat hozzanak létre, amelyeket közvetlenül a kamerában vagy a Magic Portal felületen használhatnak. A színkorrekciós folyamat ezzel a megoldással lényegesen egyszerűbbé válik, miközben a végeredmény – akár egyetlen érintéssel – profi minőségű lesz.
A HONOR Magic8 széria a legújabb Snapdragon® 8 Elite Gen 5 mobilplatformra épül, és az iparágban elsőként alkalmaz AI-alapú, GPU–NPU heterogén szuperfelbontás- és képkockagenerálási technológiát. Ez az intelligens rendszer képes az alacsony felbontású, kevés képkockás játékokat automatikusan nagy felbontású, magas képkockaszámú élménnyé alakítani, valamint a mesterséges intelligencia segítségével valós időben javítja a grafikai részletességet és a mozgás folyamatosságát. Ennek eredményeként a legnagyobb erőforrásigényű nyílt világú játékok is zökkenőmentesen futnak 1080p felbontáson, 120 fps-sel. Ez jelentős előrelépés az eredeti 850p/60 fps teljesítményhez képest, így a játékosok egyszerre élvezhetik a tűéles képi világot és az ultragyors, sima mozgást.
A HONOR Magic8 Pro sebességét és megbízhatóságát egy új generációs, 7200 mAh kapacitású szilícium-karbon akkumulátor biztosítja, amelyet három különálló HONOR E2 energiachip támogat. Ezek a chipek mesterséges intelligenciát alkalmaznak a feszültségszint szabályozására, valamint a hőmérséklet-kezelés és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából.
A készülék emellett egész napos üzemidőt kínál, köszönhetően a HONOR SuperCharge technológiának, amely a 120 W-os vezetékes gyorstöltést és 80 W-os vezeték nélküli töltést tesz lehetővé.
Ez a kombináció nemcsak gyors energia-visszatöltést biztosít, hanem gondoskodik arról is, hogy a telefon mindig készen álljon a maximális teljesítményre – akár intenzív használat mellett is.
A HONOR Magic8 széria a MagicOS 10 operációs rendszerrel egy nyitott ökoszisztémát kínál, amely kiemelkedő kompatibilitást biztosít a különböző platformok között. A készülék zökkenőmentesen csatlakozik az Android, HarmonyOS, iOS és Windows rendszerekhez, lehetővé téve a fájlok gyors megosztását, támogatva a feladatok szinkronizálását, valamint biztosítva a folyamatos munkavégzést és adatkezelést. Ez a nyitott rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók zökkenőmentesen válthatnak a digitális eszközök között, miközben minden funkciót magabiztosan és gördülékenyen használhatnak.
A MagicOS 10 letisztult, dinamikus felhasználói élményt nyújt, és olyan áttetsző felhasználói felületet kínál, amely a könnyedség, tisztaság és légiesség érzetét kelti. A rendszer valósághű fényhatásokat szimulál, így a tartalom mindig jól olvasható a háttérképtől függetlenül. A színek dinamikusan igazodnak a háttérhez, és a felhasználók személyre szabhatják az áttetszőség mértékét, hogy a vizuális megjelenés mindig kényelmes és esztétikus legyen.
A HONOR Magic széria készülékei SGS-tanúsítással, tízszeres ejtésállósággal és IP68/69/69K szintű védelemmel rendelkeznek. A vállalat innovációi nem csupán technikai előrelépést jelentenek, hanem egy olyan szemléletet is képviselnek, amely szerint a csúcskategóriás készülékeknek magabiztosságot és biztonságérzetet kell nyújtaniuk a felhasználónak minden helyzetben.
