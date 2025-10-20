Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
A HONOR Kínában bemutatta a mesterséges intelligenciára épülő legújabb csúcskategóriás szériáját, a HONOR Magic8-at

HONOR Magic8
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 09:51 / FRISSÍTÉS: 2025. október 20. 09:58
aiHonorokostelefon
A mesterséges intelligenciát alkalmazó okoseszközök globális élvonalába tartozó HONOR a héten bejelentette a Magic8 széria kínai bevezetését. A HONOR első önfejlesztő mesterséges intelligencia alapú okostelefon szériájában mutatkozik be a YOYO ügynök legújabb generációja – a valódi áttörést jelentő AI kameratechnológiával és iparág előtt járó teljesítménnyel. A termékcsalád élén a HONOR Magic8 Pro áll, amely számos fejlett AI-alapú megoldást alkalmaz. Ezek révén új szintre emeli a prémium okostelefonok használati élményét a mesterséges intelligencia korszakában.

Csúcskategóriás mesterséges intelligencia: okosabb mindennapok saját YOYO ügynökkel

A HONOR Magic8 széria a HONOR első olyan AI-okostelefon családja, amely önfejlesztő mesterséges intelligenciát alkalmaz. A készülékek három kulcsterületen hoznak előrelépést:

  • Hardverteljesítmény – nagyobb számítási kapacitás és energiahatékonyság
  • Rendszerinterakció – gördülékenyebb, intelligens felhasználói élmény
  • Alkalmazási ökoszisztéma – AI-alapú funkciók széles körű integrációja

A fejlesztés középpontjában a továbbfejlesztett személyes YOYO AI-ügynök áll, amely több mint 3000 különböző feladatot képes automatikusan végrehajtani. Segít az egyszerű napi műveletekben, például: „Keresd meg az összes képernyőmentést, a homályosakat pedig töröld ki”, vagy akár komplexebb munkahelyi feladatok végrehajtásában: „Összegezd a heti céges kiadásokat, és e-mailben küldd el a főnökömnek.” A YOYO ügynök képes felismerni a helyzetet, és az adott kontextushoz igazítva önállóan végrehajtani a szükséges lépéseket. 

A termékcsalád élén a HONOR Magic8 Pro áll, amely számos fejlett AI-alapú megoldást alkalmaz.

A HONOR Magic8 széria intelligens vezérlése egyetlen gombnyomással történik. Új, dedikált AI-gombja közvetlen hozzáférést biztosít a YOYO asszisztenshez, így a felhasználók gyorsan és kényelmesen használhatják az intelligens funkciókat.

  • Hosszan nyomva a gombot, alapértelmezés szerint elindul a YOYO-videóhívás, ahol a YOYO valós időben információt szolgáltat bármilyen tartalomról, amire a kamera irányul.
  • Dupla kattintással rögtön aktiválódik a kamera, így gyorsan készíthetők fényképek.
  • A gomb testreszabható, így a felhasználó saját igényei szerint rendelhet hozzá gyakran használt funkciókat – ezzel is gyorsítva a mindennapi műveleteket.

A YOYO-emlékek funkció egy biztonságosan védett személyes tudástárat hoz létre, ahol teljes körű adatvédelem mellett a személyes információk biztonságát garantálva elemzi a felhasználó személyes adatait (például fényképeket, üzeneteket, dokumentumokat), azok tartalmát és jelentését. 

Csúcskategóriás képalkotás: mesterséges intelligenciával támogatott éjszakai zoomfotózás

A HONOR legújabb AI-alapú AiMAGE kamerarendszere új mércét állít az okostelefonos fényképezésben. A rendszer a következő generációs mesterséges intelligenciára épül, amely kiemelkedő élességet, stabil képrögzítést és kreatív beállítási lehetőségeket kínál. 

Különösen az éjszakai teleobjektíves fotózás terén hoz látványos előrelépést, ahol a mesterséges intelligencia optimalizálja a képfeldolgozást, így akár nagy távolságból is részletgazdag és tiszta felvételek készíthetők.

A HONOR Magic8 Pro az eddigi legfejlettebb AI-alapú teleobjektíves kamerarendszert alkalmazza az okostelefonok piacán. A rendszer központi eleme a 200 MP-es Ultra Night teleobjektív, amely 1/1,4 hüvelykes érzékelővel és széles, f/2,6-os rekesznyílással rendelkezik. Ennek eredményeként távoli témáknál – még gyenge fényviszonyok mellett is – éles, részletgazdag képek készíthetők. A HONOR mesterséges intelligenciával támogatott stabilizációs technológiája lehetővé teszi, hogy a felhasználók hétszer nagyobb eséllyel készítsenek kiváló minőségű, nagyított képeket állvány nélkül is.  A készülék AI adaptív stabilizációs rendszerrel dolgozik, amely eléri a CIPA 5,5 szintű stabilitást – ebben a kategóriában ez a jelenlegi legmagasabb érték –, továbbá a rázkódásérzékelés pontossága négyszeresére, a dinamikus reagálás sebessége pedig kétszeresére javul a korábbi megoldásokhoz képest. 

A HONOR Magic8 szériában mutatkozik be először az iparág első AI-alapú színmotorja, a Magic Color rendszer, amely a legmodernebb mélytanuló algoritmusokra épül. A technológia képes intelligensen 16,77 millió színt kinyerni, így a képek színvilága rendkívül gazdag és valósághű. A rendszer alapja egy felhőalapú színmigrációs technológia, amely a készülék és a felhő közötti együttműködés révén pontosan felismeri és feldolgozza a globális tónusokat és lokális színrészleteket. Valós idejű és gördülékeny előnézetet biztosít, valamint kiváló minőségű képkimenetet eredményez, akár fotózás közben is. A Magic Color lehetővé teszi, hogy a felhasználók filmművészeti stílusokat alkossanak újra, professzionális filmes tónusokat alkalmazzanak, vagy akár referenciafotók alapján egyedi színsablonokat hozzanak létre, amelyeket közvetlenül a kamerában vagy a Magic Portal felületen használhatnak. A színkorrekciós folyamat ezzel a megoldással lényegesen egyszerűbbé válik, miközben a végeredmény – akár egyetlen érintéssel – profi minőségű lesz. 

Kitartó és gyors: mesterséges intelligenciával optimalizált teljesítmény a játékhoz

A HONOR Magic8 széria a legújabb Snapdragon® 8 Elite Gen 5 mobilplatformra épül, és az iparágban elsőként alkalmaz AI-alapú, GPU–NPU heterogén szuperfelbontás- és képkockagenerálási technológiát. Ez az intelligens rendszer képes az alacsony felbontású, kevés képkockás játékokat automatikusan nagy felbontású, magas képkockaszámú élménnyé alakítani, valamint a mesterséges intelligencia segítségével valós időben javítja a grafikai részletességet és a mozgás folyamatosságát. Ennek eredményeként a legnagyobb erőforrásigényű nyílt világú játékok is zökkenőmentesen futnak 1080p felbontáson, 120 fps-sel. Ez jelentős előrelépés az eredeti 850p/60 fps teljesítményhez képest, így a játékosok egyszerre élvezhetik a tűéles képi világot és az ultragyors, sima mozgást.

A HONOR Magic8 Pro sebességét és megbízhatóságát egy új generációs, 7200 mAh kapacitású szilícium-karbon akkumulátor biztosítja, amelyet három különálló HONOR E2 energiachip támogat. Ezek a chipek mesterséges intelligenciát alkalmaznak a feszültségszint szabályozására, valamint a hőmérséklet-kezelés és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából. 

A készülék emellett egész napos üzemidőt kínál, köszönhetően a HONOR SuperCharge technológiának, amely a 120 W-os vezetékes gyorstöltést és 80 W-os vezeték nélküli töltést tesz lehetővé.

  Ez a kombináció nemcsak gyors energia-visszatöltést biztosít, hanem gondoskodik arról is, hogy a telefon mindig készen álljon a maximális teljesítményre – akár intenzív használat mellett is.

Csúcskategóriás élmény: zökkenőmentes kapcsolat minden eszközzel

A HONOR Magic8 széria a MagicOS 10 operációs rendszerrel egy nyitott ökoszisztémát kínál, amely kiemelkedő kompatibilitást biztosít a különböző platformok között. A készülék zökkenőmentesen csatlakozik az Android, HarmonyOS, iOS és Windows rendszerekhez, lehetővé téve a fájlok gyors megosztását, támogatva a feladatok szinkronizálását, valamint biztosítva a folyamatos munkavégzést és adatkezelést. Ez a nyitott rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók zökkenőmentesen válthatnak a digitális eszközök között, miközben minden funkciót magabiztosan és gördülékenyen használhatnak.

A MagicOS 10 letisztult, dinamikus felhasználói élményt nyújt, és olyan áttetsző felhasználói felületet kínál, amely a könnyedség, tisztaság és légiesség érzetét kelti. A rendszer valósághű fényhatásokat szimulál, így a tartalom mindig jól olvasható a háttérképtől függetlenül. A színek dinamikusan igazodnak a háttérhez, és a felhasználók személyre szabhatják az áttetszőség mértékét, hogy a vizuális megjelenés mindig kényelmes és esztétikus legyen.

A HONOR Magic széria készülékei SGS-tanúsítással, tízszeres ejtésállósággal és IP68/69/69K szintű védelemmel rendelkeznek.  A vállalat innovációi nem csupán technikai előrelépést jelentenek, hanem egy olyan szemléletet is képviselnek, amely szerint a csúcskategóriás készülékeknek magabiztosságot és biztonságérzetet kell nyújtaniuk a felhasználónak minden helyzetben. 

 

