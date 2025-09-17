Eljárást indítottak mindenki kedvenc nyelvtanuló applikácója ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó Duolingo-val szemben; a hivatal gyanúja szerint az amerikai vállalat több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.

A kedvenc nyelvtanuló applikációnk lehet veszélyben. Fotó: Pixabay - illusztráció

A tájékoztatás szerint a GVH észlelte, hogy a vállalkozás a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára.

Megtévesztő állításokat tettek az online nyelvtanulási szolgáltatásától

Megjegyezték: a Duolingo valószínűsíthetően megtévesztő állításokat tett az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről és feltételezésük szerint a piacelsőségre vonatkozó állítása sem volt megalapozott.

A vállalkozás homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól, így az egy nap elvégezhető leckék számáról

- közölték.

Az amerikai cég vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön - állapították meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul, írja a MTI.

Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható

- közölte a GVH.