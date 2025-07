„Enyém a szerep” – Mégis jöhet a Madonna-mozifilm! Megszólalt a főszereplő

A pop királynője, Madonna saját rendezésű életrajzi filmje meglehetősen döcögősen indul útnak. A projektet hivatalosan 2020-ban jelentették be és két különböző forgatókönyv is készült hozzá az Oscar-díjas Diablo Cody és Cressida Wilson kezei alatt. 2022-ben el is indult a casting, ahol Julia Garner abszolút ledominálta a többi versenyzőt a főszerepért.

2023-ban viszont megakadtak, mert a rendezői ambícióval is megáldott Madonna éppen világkörüli turnén volt, Julia Garner pedig ebben az időszakban olyan filmeken dolgozott, mint a legújabb Fantasztikus Négyes film, a Fegyverek és a Farkasember. A projektet ezután évekig csend követte.

„Minden jó dologhoz idő kell” - Julia Garner a Madonna-film kapcsán

Julia Garner két nappal ezelőtt a Smartless-nek adott egy interjút. Az egyórás podcastben kitért a Madonna filmre is, miszerint az elkaszálás ellenére „meg kell történnie”. A színésznőnek Madonna hatalmas inspiráció volt az életében, és ahogy ő fogalmazott, szeretné átcsatornázni a művésznő energiáit a filmvászonra.

Egyszerűen látni akartam, hogy sikerülne-e, mert igazából nem vagyok profi táncos és meg kellett tanulnom táncolni, és ő előtte kellett bebizonyítanom, hogy képes vagyok rá!... és énekelni kellett! Énekelnem, vele! Madonna pedig meggyőzött róla, hogy helyem van közöttük és hogy enyém a szerep

– mondta Julia Garner

Olyan színészeket kellett kilöknie a nyeregből, mint a közkedvelt Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young és Bebe Rexha.

Most akkor lesz Madonna film?

A 2023-as források szerint elkaszálták a projektet, de Julia Garner ezzel a podcasttel mégis okot adhat a reménységre. Ugyanakkor, jelenleg két forgatókönyv is elbírálásra vár a forgatások előtt, valamint Madonna és Garner jövőre vetített elérhetősége is kérdéses. A színésznő motivációja jól tapintható, de a látottak alapján nem a közeljövőben készül el Madonna saját rendezésű életrajzi filmje.