3+1 vágyfokozó virág Valentin-napra – Ezeket vesd be, és a szenvedélyes éjszaka garantált

Ha eddig azt hitted, a szerelem ünnepén egy csokor csak kötelező kellék vagy egy szép gesztus lehet, most le fog esni az állad! Ezeket a vágyfokozó Valentin-napi virágokat vesd be a szokásos vörös rózsák helyett, és garantáljuk, hogy szenvedélyes éjszakában lehet részed a pároddal!

A Valentin-napi virág, amivel nem lőhetsz mellé: ezek a növények természetes vágyfokozók. Fotó: Lysenko Andrii / Shutterstock

Egy Valentin-napi virág nem csak dísz lehet, hanem egy kulcs a randi tökéletes lezárásához.

Egyes virágok és növények képesek erősen hatást gyakorolni a vágyra és az érzékekre.

Befolyásolják azokat a tényezőket, amik hozzájárulnak az egészséges intimitáshoz.

Természetes vágyfokozók: Ezek a Valentin-napi virágok felélesztik a szenvedélyt

1. Damiána Valentin-napra

A damiánát Közép-Amerikában már évszázadok óta a szenvedély erős indikátoraként tartják számon. Hatása elsősorban abban rejlik, hogy csökkenti a szorongást és az idegi feszültséget, amik sokszor a legnagyobb akadályai az intimitásnak. Megnyugtat és szenzitívebbé teszi az érzékeket, enyhén eufórikus hatása miatt sok helyen használják a ráhangolódáshoz.

2. Kanos kecskefű Valentin-napra

A kanos kecskefűnek már a neve is beszédes. Ez a hagyományos kínai orvoslás egyik ismert növénye, amelyet a yang energia erősítésére használnak. Fokozza a vérkeringést, támogató hatással bír a hormonális működésre, és érzékenyebbé teszi a test reakcióit: megkönnyíti az izgalmi állapot elérését.

3. Maca gyökér Valentin-napra

A maca gyökér az Andok térségében már igen régóta a fizikai és szexuális vitalitás alapja, mivel javítja a keringést, támogatja a hormonális egyensúlyt, és képes jó nagy energialöketet adni. Hatására sokkal jobb lehet az állóképesség, ami az együttlétek alatt (is) érezhetővé válik.

+1 Ashwagandha Valentin-napra

Az ashwagandha képes fokozni a férfi termékenységet is. Fotó: Kiran Nagare / Shutterstock

Bár az ashwagandha nem egy klasszikus vágyfokozó, mégis fontos szerepet játszhat a jól működő nemi élet kialakításában. Adaptogén hatása segít a stressz kezelésében, kiegyensúlyozza a hormonális működést, és a kimerültség ellen is erősen dolgozik. Nem közvetlenül hat a vágyra, de eltakarít minden olyan problémát, ami a szenvedély útjában állhat.