Gyors és működő módszert találtak a férfiasság látványos növelésére

Varázspirulák, csodakenőcsök, és hosszú, fájdalmas felépüléssel járó operációk ígérik szerte az interneten a férfiasság növelését. Míg előbbiek általában teljesen hatástalanok, utóbbi egy létező lehetőség, műtéttel azonban főként a pénisz hossza növelhető legfeljebb néhány centiméterrel. Egy manhattani plasztikai sebész ellenben egy olyan eljárást népszerűsített a Nagy Almában, amely beavatkozás alig jár fájfalommal, és már néhány nap alatt látható eredményt produkál, növelve a páciensek önbizalmát és javítva a szexuális életük minőségét.
Éveken át botox specialistaként kereste a kenyerét dr. David Shafer plasztikai sebész, nyolc évvel ezelőtt azonban gyökeres fordulatot vett az élete, miután egy páciense megkérdezte tőle, hogy fecskendezne-e töltőanyagot a péniszébe.
„Beadtunk neki néhány injekciót, majd körülbelül egy héttel később felhívott. Azt mondta, az eredmény fantasztikus, de még sokkal többet kell beadnunk. Így kezdődött el ez a hosszú út, és születetett meg a S.W.A.G.” – utalt dr. Shafer a kezelésének fantázianevére, vagyis a Shafer Width And Girth (Shafer Szélesség és Kerület) mozaikszavára.
A plasztikai sebész azóta 10 ezer és 20 ezer dollár, vagyis nagyjából 3 millió 200 ezer és 6 millió 400 ezer forint közötti összeget számít fel egy-egy beavatkozásért, míg a karbantartó kezelések ára az első kezelési ár fele, legalább másfél milló forint. Egy kezelés érzéstelenítéssel együtt nagyjából fél óra, maga a beaavatkozás 10-20 perc.
„Helyi érzéstelenítést alkalmazunk közvetlenül a pénisz tövében, mielőtt a nemi szerv bőre alá fecskendeznénk a töltőanyagot. Ehhez a hialuronsav legmerevebb formáját használjuk, amelyet az állkapocs kontúrjának megnagyobbítására is alkalmaznak” – fejtette ki a NewYorkPostnak a plasztikai sebész. A töltőanyag hatása kapcsán hozzátette, hogy először a pénisz kerülete kezd növekedni, ám mivel a töltőanyag súlya megnyújtja a bőrt, a páciensek általában megnövekedett hosszúságot is tapasztalnak, amikor a péniszük petyhüdt állapotban van.
„A hialuronsavas feltöltés idővel bekövetkező másik hatása, hogy hidegben kevésbé zsugorodik össze a hímvessző” – mondta dr. Shafer. Rámutatott továbbá, hogy a beavatkozás akár két-háromszorosára is képes megnövelni a pénisz méretét, a kezelés után pedig mindössze nagyjából három napig érezni kellemetlenséget. Az ínjekció beadásának helyén ez idő alatt érzékenység, kisebb duzzanat és enyhe zúzódás jelentkezhet. A lehetséges panaszok ellenére azonban az első napokban kiemelten fontos a töltőanyag otthoni „formázása”.
„Olyan ez, mint amikor pizzát készítesz, és nyomkodod szét a tésztát, de az mindig vissza akar ugrani középre. A töltőanyagnak van egy összetartó tulajdonsága, ezért a beépülés során folyamatosan el kell simítani. Az első hét a legfontosabb. Ebben az időszakban a behatolással járó együttlétek nem ajánlottak, hogy a töltőanyag ne torlódjon fel a pénisz tövénél. Az anyag elmozdulása ugyanis olyan kontúrrendellenességekhez vezethet, mint csomók, dudorok, egyéb deformációk és asszimetria” – figyelmeztetett az orvos, egyúttal megnyugtatva mindenkit, hogy a kontúrproblémák kezelhetők hilauronsavas töltőanyagokat oldó enzimmel.
Dr. David Shafer felhívta a figyelmet, hogy a töltőanyag legfeljebb két évig marad meg, ám mivel a felszívódás folyamatos, így a kívánt méret megtartása érdekében folytonos utántöltés szükséges. Shafer szerint az első kezelés során beadott mennyiség körülbelül harmadával-felével kell számolni a kontroll alkalmakkor.
„A munkám része annak biztosítása, hogy amit csinálunk, az biztonságos és reális legyen, és ne lépje túl a beteg számára veszélyes határokat. Ezenkívül az is a feladatom, hogy segítsek a pácienseknek kapcsolatban maradni a valósággal” – magyarázta a doktor. Annak kapcsán, hogy mely páciensek nem tudják igénybe venni a szolgáltatást, a szakember azt mondta, hogy egyedül a mikropénisszel rendelkező személyeknek nem jelent segítséget a feltöltés, mert esetükben nincs hova betölteni a térfogatnövelő anyagot.
Ahogy bármilyen más töltésnek, úgy a pénisztöltésnek is lehetnek komplikációi. Dr. Shafer szerint ahol érszűkület léphet fel, ott a töltőanyag blokkolhatja a véráramlást.
„Ennek kikerülése érdekében nagyon fontos, hogy tapasztalt szakember végezze az injekció beadását, és hogy kéznél legyen az az enzim, amely képes oldani a töltőanyagot. Ezenkívül elengedhetetlen a kiváló minőségű termékek használata és a beavatkozás steril körülmények között történő elvégzése” – fejtette ki. A jövőre nézve dicsérte a hialuronsav-alapú plasztikai biostimulátorokat, amelyek célja, hogy a testet a saját szövetének növekedésére stimulálják.
„Ezek megjelenésével sokkal tartósabb és természetesebb eredményeket fogunk elérni” – mondta dr. Shafer.
