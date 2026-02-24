Gyors és működő módszert találtak a férfiasság látványos növelésére

A pénisznövelés számod módját ígérik különböző online hirdetésekben a kétségbeesett férfiaknak.

A leghatékonyabb módszer a pénisz hosszának növelésére a műtéti beavatkozás.

Dr. David Shafer manhatteni plasztikai sebész töltőanyagok befecskendezésével éri el a pénisz szélességének és kerületének növelését.

Módszere hatásos, napokon belül látványos eredményt hoz, azonban kockázatokkal járhat.

Varázspirulák, csodakenőcsök, és hosszú, fájdalmas felépüléssel járó operációk ígérik szerte az interneten a férfiasság növelését. Míg előbbiek általában teljesen hatástalanok, utóbbi egy létező lehetőség, műtéttel azonban főként a pénisz hossza növelhető legfeljebb néhány centiméterrel. Egy manhattani plasztikai sebész ellenben egy olyan eljárást népszerűsített a Nagy Almában, amely beavatkozás alig jár fájfalommal, és már néhány nap alatt látható eredményt produkál, növelve a páciensek önbizalmát és javítva a szexuális életük minőségét.

A férfiasság növelése egy népszerű szépészeti beavatkozással egyszerűen elérhető.

Fotó: Melnikov Dmitriy / shutterstock

Bátraknak áll a zászló: a férfiasság növelése hialuronnal

Éveken át botox specialistaként kereste a kenyerét dr. David Shafer plasztikai sebész, nyolc évvel ezelőtt azonban gyökeres fordulatot vett az élete, miután egy páciense megkérdezte tőle, hogy fecskendezne-e töltőanyagot a péniszébe.

„Beadtunk neki néhány injekciót, majd körülbelül egy héttel később felhívott. Azt mondta, az eredmény fantasztikus, de még sokkal többet kell beadnunk. Így kezdődött el ez a hosszú út, és születetett meg a S.W.A.G.” – utalt dr. Shafer a kezelésének fantázianevére, vagyis a Shafer Width And Girth (Shafer Szélesség és Kerület) mozaikszavára.

A plasztikai sebész azóta 10 ezer és 20 ezer dollár, vagyis nagyjából 3 millió 200 ezer és 6 millió 400 ezer forint közötti összeget számít fel egy-egy beavatkozásért, míg a karbantartó kezelések ára az első kezelési ár fele, legalább másfél milló forint. Egy kezelés érzéstelenítéssel együtt nagyjából fél óra, maga a beaavatkozás 10-20 perc.

„Helyi érzéstelenítést alkalmazunk közvetlenül a pénisz tövében, mielőtt a nemi szerv bőre alá fecskendeznénk a töltőanyagot. Ehhez a hialuronsav legmerevebb formáját használjuk, amelyet az állkapocs kontúrjának megnagyobbítására is alkalmaznak” – fejtette ki a NewYorkPostnak a plasztikai sebész. A töltőanyag hatása kapcsán hozzátette, hogy először a pénisz kerülete kezd növekedni, ám mivel a töltőanyag súlya megnyújtja a bőrt, a páciensek általában megnövekedett hosszúságot is tapasztalnak, amikor a péniszük petyhüdt állapotban van.