"A barátommal egy emeletes ágyon alszunk 8 másik emberrel egy szobában, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy minden nap szexeljünk"

Az emeletes ágy és a zsúfolt szobák sem tartják vissza azt a szerelmespárt, akik különleges életmódjuknak köszönhetően, egyszerre akár nyolc emberrel is meg kell osszák a szállásukat. Mint mondják, nincs is izgalmasabb és szexibb annál, ha tudod, nem vagytok egyedül szex közben.

Különleges szerelmi életet él egy nő, aki 8 emberrel osztja meg a hálószobáját. Na már most ez nem egy túlontúl extrém történet lesz, de ugyanakkor a hétköznapi kategóriába sem illik bele. A brit Metro How To Do It sorozatának részeként a 29 éves Ginny megosztotta, hogy hetente legalább hatszor szexel a barátjával, a 34 éves Diego-val.

A pár még csak egy éve alkot egy párt, ennek ellenére különleges életmódba fogtak. Úgynevezett digitális nomádok, melynek részeként szállókban szállnak meg, ez pedig sokszor azt jelenti, hogy nem igazán tudnak kettesben lenni.

Szexelni egy zsúfolt szobában vagy a fürdőszobában nem olyan rossz, ha fiatal és őrült vagy. Sokkal nehezebb szeretkezni, ha nyolc piszkos hátizsákos utazó van a szobában, akik köhögnek, tüsszentenek és finganak. Ez nem éppen a romantika receptje

– mondta Ginny.

A páros egy nyaralás alatti kalanddal kezdte, de románcuk hamarosan a következő szintre lépett. Nem tervezték az együtt maradást, de a dolgok gyorsan komolyra fordultak a pár számára. De a kapcsolatuk komoly és monogám jellege ellenére Ginny és Diego továbbra is másokkal közös szobát választanak, amikor hostelekben szállnak meg.

Természetesen vehetnének magánszobát, hogy az intim pillanatokat élvezhessék anélkül, hogy bárki hallaná vagy látná őket, de Ginny szerint ez nem éri meg. Elmagyarázta, hogy az idegenekkel való szobatársi „barátság” hatalmas veszteség lenne a páros számára az utazásuk során, nem is beszélve a magánszoba többletköltségéről.

Ráadásul Ginny gyorsan megismeri a szobatársai szokásait. A jelenleg a hostelben tartózkodó nyolc ember közül mindegyiknek megvan a maga rutinja. Részletesen megosztotta, milyen személyekkel osztják meg a szobát; köztük egy férfit, aki bizonyos időpontokban telefonál, egy súlyosan megfázott lányt, és még a fölöttük lévő emeletes ágyon fekvő fickót is, aki szüntelenül forgolódik. Nem meglepő, hogy a legfontosabb a csend. De ez teszi az egészet még intenzívebbé és szexibbé, mondta Ginny. A pozíciók is trükkösek lehetnek – elvégre egy emeletes ágyban nincs sok hely.