Nagymamák figyelem: ezt muszáj elmondanotok az unokátoknak az első együttlét előtt, mielőtt baj történne

Minden első alkalom félelmetes és törékeny, még akkor is, ha végül jó élmény születik belőle. Ahhoz viszont, hogy így történjen, van néhány fontos dolog, amit minden fiatalnak hallania kell. Lássuk mi az, amit érdemes megosztanod unokáddal az első együttlétről!
A védekezés sosem lehet alku tárgya. Nem oltja ki a romantikát, de elengedhetetlen a biztonságos légyottokhoz. Ez alapvető tisztelet, amit mindkét partnernek tanúsítania kell a másik felé. Ha valakinek ez problémát jelent, az azt jelzi, hogy nem tud elég felelősségteljesen bánni a másikkal.
A biztonságba nemcsak a védekezés, de a nemi betegségekről történő beszélgetés is beletartozik. Fontos, hogy a partnerek tájékoztassák egymást az esetleges kockázatokról.
Lehet bármilyen szenvedélyes egy pillanat, ha közben azon izgulnak, mikor lép be valaki az ajtón. A nyugodt, kényelmes, biztonságos helyszín elengedhetetlen egy ilyen sebezhető szituációban. A spontaneitás jó tud lenni, de az első együttlét sokkal jobb élmény lesz, ha a biztonságérzet kerül előtérbe.
A visszautasítás nem udvariatlanság. Egy nem mindig elég kell, hogy legyen; nem kell megindokolni, bocsánatot kérni vagy csak azért továbbmenni, hogy ne legyen kellemetlen a helyzet. Ha bármi kényelmetlen, rossz vagy csak bizonytalanságérzetet kelt, azt ki kell mondani. Az első alkalom épp attól lesz különleges, hogy tiszteletteljes és őszinte.
Sokan azt gondolják, hogy a fájdalom kötelező eleme az első intim együttlétnek. Pedig ez nem igaz: van, akinél jelentkezik kellemetlenség a szeretkezés közben és olyan is, akinél egyáltalán nem. Egy biztos: nem kell eltűrni. A lassú tempó, folyamatos kommunikáció és a fokozatos haladás kulcsfontosságú. A kellemetlen érzéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Nemcsak fizikai tényező, de lelkileg is sokat segíthet a tisztaság és a kellemes közérzet, hiszen segít, hogy jobban érezze magát az ember a bőrében.
A tisztálkodás a nemi együttlét előtt és után is fontos: segít elkerülni a kellemetlenségeket!
Az egész élmény úgy lehet teljes és biztonságos, ha a párok megbeszélik a tapasztalataikat, érzéseiket, amiket közösen éltek át.
Nézd meg ezt a videót, amiben tippeket hallhatsz arról, hogy beszélj az intim együttlétről szülőként/nagyszülőként egy tinivel:
