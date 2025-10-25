BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Lecseréltem a kiégett ötveneseket fiatal pasikra és soha nem volt még ilyen jó a szex!” - elárulta titkát a 40 éves nő

Jana Hocking
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 09:30
élettitkapasi
Negyven éves nő húsz éves pasikkal randizik és élete legjobb döntésének tartja. Elárulta mitől tért vissza a tüze.
Bors
A szerző cikkei

Egy 40 éves ausztrál nő elárulta, miért dobta a koros férfiakat, és miért rajong most a feleannyi idős pasikért.

Intim együttlét a párkapcsolatban ami közelebb hoz egymáshoz.
Te folyton kívánod az együttlétet, ő meg szinte soha? Így mentheted meg a kapcsolatot, még mielőtt végleg elhidegülnétek intimitás, egymásra hangolódás, pár
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Úgy tűnik, egyre több nő dönt úgy, hogy elengedi a negyvenes-ötvenes, hátfájós, válás után kesergő férfiakat, és inkább fiatal, energikus srácokkal randizik. Az ausztrál randiszakértő és újságíró Jana Hocking például bevallotta: „Rájöttem, hogy nem én vagyok a probléma – csak rossz generációval randiztam.”

Jana korábban az idősebb férfiakra bukott, de egy sor unalmas, számlát felezős és exfeleségen siránkozós randi után elege lett. A fordulópont egy 27 éves „pezsgőörökös” volt – vele töltötte élete legvarázslatosabb estéjét. 

„Végre valaki, aki nem panaszkodik a derekára, és nem nézi az óráját este tízkor” – mesélte.

A randigurunő szerint a fiatalabb férfiak érzelmileg nyitottabbak, önbizalom-túltengés nélküliek, és ami a legjobb: nem félnek egy sikeres nőtől. 

„Nem akarnak apáskodni, inkább társat keresnek – és az ágyban is sokkal figyelmesebbek” – tette hozzá sejtelmesen.

Nem ő az egyetlen, aki így gondolja: olyan sztárok, mint Charlize Theron, Madonna, Cher és Kris Jenner is fiatalabb pasik mellett találták meg a boldogságot (és nem mellesleg, a tüzet). Theron például egy 26 évessel élt át „élete legjobb szexét”.

A szakértők szerint a trend egyre erősödik: a nők már nem félnek megmutatni, hogy ők is választhatnak fiatalabb partnert – pont, ahogy a férfiak tették évszázadokon át.

„A kor csak egy szám – de ha ez a szám 26, hát, annál jobb” – nevetett Jana.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu