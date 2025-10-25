„Lecseréltem a kiégett ötveneseket fiatal pasikra és soha nem volt még ilyen jó a szex!” - elárulta titkát a 40 éves nő

Egy 40 éves ausztrál nő elárulta, miért dobta a koros férfiakat, és miért rajong most a feleannyi idős pasikért.

Te folyton kívánod az együttlétet, ő meg szinte soha? Így mentheted meg a kapcsolatot, még mielőtt végleg elhidegülnétek intimitás, egymásra hangolódás, pár

Fotó: fizkes / Shutterstock

Úgy tűnik, egyre több nő dönt úgy, hogy elengedi a negyvenes-ötvenes, hátfájós, válás után kesergő férfiakat, és inkább fiatal, energikus srácokkal randizik. Az ausztrál randiszakértő és újságíró Jana Hocking például bevallotta: „Rájöttem, hogy nem én vagyok a probléma – csak rossz generációval randiztam.”

Jana korábban az idősebb férfiakra bukott, de egy sor unalmas, számlát felezős és exfeleségen siránkozós randi után elege lett. A fordulópont egy 27 éves „pezsgőörökös” volt – vele töltötte élete legvarázslatosabb estéjét.

„Végre valaki, aki nem panaszkodik a derekára, és nem nézi az óráját este tízkor” – mesélte.

A randigurunő szerint a fiatalabb férfiak érzelmileg nyitottabbak, önbizalom-túltengés nélküliek, és ami a legjobb: nem félnek egy sikeres nőtől.

„Nem akarnak apáskodni, inkább társat keresnek – és az ágyban is sokkal figyelmesebbek” – tette hozzá sejtelmesen.

Nem ő az egyetlen, aki így gondolja: olyan sztárok, mint Charlize Theron, Madonna, Cher és Kris Jenner is fiatalabb pasik mellett találták meg a boldogságot (és nem mellesleg, a tüzet). Theron például egy 26 évessel élt át „élete legjobb szexét”.

A szakértők szerint a trend egyre erősödik: a nők már nem félnek megmutatni, hogy ők is választhatnak fiatalabb partnert – pont, ahogy a férfiak tették évszázadokon át.

„A kor csak egy szám – de ha ez a szám 26, hát, annál jobb” – nevetett Jana.