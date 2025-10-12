Ha azt hiszed, hogy a régi idők emberei prűdebbek voltak nálunk, akkor érdemes egy pillantást vetned a reneszánsz Itáliára. Mert bár kívülről mindenki tisztelettudó volt és vallásos, de az életvitelük nem mindig tükrözte vallásos nézeteiket. Ebben nagy szerepük volt a kurtizánoknak. Kik voltak ők? Olvass tovább!

Kurtizánok a reneszánsz Itáliában – A fizetett szerelem virágkora

Fotó: L’Histoire par l’image / Wikipedia

Kurtizánok a reneszánsz Itáliában

Itália a reneszánsz korában nem csak olyan hely volt, ahol a városatyák megtűrték a fizetett szerelmet, de szépen meg is éltek belőle. A legnagyobb városokban virágzott a prostitúció, és nem is akárhogy. Egy jó kurtizán többet keresett, mint egy kisnemes.

A város, ahol minden tizedik ember örömlány volt

Velencében például a 15. század végén több mint kétszáz bordély működött – és nem, ez nem elírás. Állítólag a lakosság tíz százaléka valamilyen módon része volt ennek az iparágnak. A hatóságok pedig nemhogy üldözték volna a prostituáltakat, inkább rendeletekkel szabályozták a tevékenységüket.

Miért? Mert a bordélyok szép summát fizettek az államkasszába. A tulajdonosokat adóra kötelezték, és arra is, hogy juttassanak rendszeresen alamizsnát az egyháznak. Így mindenki jól járt – már ha eltekintünk a „morális kérdésektől”.

Papírforma szerint bűn, valójában jól jövedelmező szakma

Az egyház hivatalosan persze elítélte a bujaságot. De közben olyan gondolkodók, mint Szent Ágoston vagy Aquinói Szent Tamás is úgy vélték: ha eltűnnének a prostituáltak, az nagyobb bajt okozna, mint a jelenlétük. Inkább legyen szabályozott, ellenőrzött – és persze „messze a tisztességes családoktól”.

A városvezetők ezért külön utcákat vagy negyedeket jelöltek ki a bordélyoknak. Rómában például egy egész városrész jutott nekik. Ott aztán lehetett mulatni, táncolni, enni-inni, és ha megvolt az ismerkedés, fel lehetett vonulni az emeletre.

A kurtizánok nem egyszerű örömlányok voltak, fontos szerepük volt a felső osztály társadalmi életében.

Fotó: Anneka / Shutterstock

Az örömlányok között is megvolt a hierarchia

A legegyszerűbb prostituáltak az utcán dolgoztak, de a ranglétra csúcsán a kurtizánok álltak. Ezek a nők nemcsak szépek voltak, hanem okosak is. Petrarca költeményeiről éppúgy tudtak beszélgetni, mint a szerelem technikáiról. Sokan énekeltek, hangszeren játszottak, és táncolni is tudtak. Nem egy közülük komoly mecénásokat szerzett magának – olykor egyházi vagy politikai kapcsolatokat is. A művelt kurtizán egész más világban élt, mint a piactér sarkán álldogáló utcalány.