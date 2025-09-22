“Pornós vagyok, aki naponta 100 üzenetet kap férfiak péniszéről – mindre ugyanaz a válaszom”

Nem mondhatni, hogy mindennapi karriert tudhat magáénak Madelynn May: a fiatal hölgy ugyanis a felnőttfilmes világ egyik feltörekvő sztárja, aki a New York Postnak bevallotta: bizony nem kevés üzenetet kap férfiaktól. Meglepő vagy sem, de százával írnak neki a pasik pénisz-témában: a többség azt szeretné tudni, elég nagy szerszámmal rendelkezik-e. Nos, a válasz talán sokakat meglephet, de gyakorlatilag mindenkinek ugyanazt válaszolja a pornós hölgy, akármilyen méret is szerepeljen az üzenetben.
Azt hihetnénk, egy felnőttfilmes kifejezetten a méretre hajt, és a “minél nagyobb, annál jobb” elvét vallja. Madelynn azonban más nézeteket vall: szerinte nem ciki, ha valakinek kisebb van, ráadásul nem érdemes a szerszámuk mérete miatt aggódniuk a férfiaknak.
“Ne szégyenkezz valami miatt, amit nem tudsz befolyásolni” – magyarázza, hozzátéve: minden méret tökéletes!
Fogadd el egy pornósztártól, akinek minden mérettel volt dolga tíztől 35 centiig – mindegyik ugyanolyan jó érzés!
– jelentette ki, hozzátéve: a bajt az okozza, hogy a férfiak jellemzően a pornóban látott péniszméretekhez mérik a sajátjukat, az azonban szórakoztató műfaj, így persze, hogy nagyobb szerszámokat látni, mint az átlag.
“Minden pénisz figyelmet érdemel” – magyarázza a pornós, hozzátéve: minden hozzáfordulót biztosítani szokott arról, hogy a férfiasságukkal semmi gond nincsen, sőt, alkalmanként tippekkel is el szokta látni a levélírókat.
May egyébként köszöni, jól elvan a szakmájában: jelenlegi éves keresete 1,8 millió dollár, azaz 600 millió forint.
