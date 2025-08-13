"Undorítónak és büdösnek neveznek, mert nem szőrtelenítek - de a hónaljszőröm vagyonokat hoz nekem"

Undorítónak és büdösnek neveznek egy influenszert a kommentelők, miután egy évvel ezelőtt úgy döntött, felhagy a szőrtelenítéssel. Egy rajongója több ezer dollárt fizetett neki azért, hogy végleg feladja a borotválkozást, a fiatal nő pedig azóta is tartja magát az egyezséghez.
Cherry, vagy ahogy már többen hívják, Hairy Cherry 135 ezer követőt gyűjtött már a TikTokon és mint mondja, élete legjobb döntése volt, hogy hagyja nőni a szőrét. Bár az influencer azt állítja, hogy havonta 15 736 fontot (6,8 millió forint) keres a természetes külsejét bemutató, érzéki fotókkal, szőrös külseje nem mindenkit nyűgöz le.
„Valaki nemrég azt mondta nekem, hogy biztos óriási dopaminlöketet kapok a közösségi médiában megjelent kommentjeimtől” - kezdte a 28 éves nő. „Szó szerint hangosan felnevettem, mert a legtöbbjük általában durva és sértő. Leginkább srácok (és néhány lány is) keményen belém állnak, és azt mondják, borotválkozzak meg, mert undorító és biztos halál büdös vagyok. Ezt a kettős mércét amúgy nem értem. Ha egy pasi szőrös, az teljesen rendben van, ő biztos ápolt, de ha egy nő szőrös, akkor ő csak gusztustalan és ápolatlan lehet.”
Cherry szerint ez csak akkor fog normalizálódni, ha egyre több nő mond nemet a szőrtelenítésre. Aki végez egy kis kutatást, hamar rájön, hogy valójában a szőrtelenítésnek rengeteg egészségügyi kockázata van. Ezt azonban a társadalmi elvárások és a férfiak igényeinek való megfelelés miatt sutba dobják a nők.
"Egyszer egy olyan kiscsávó próbált ekézni, hogy mennyire gusztustalan is, hogy ennyire szőrös vagyok, aki képtelen volt még pihét is növeszteni az állára. Szerintem irigy volt..."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.