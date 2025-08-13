"Undorítónak és büdösnek neveznek, mert nem szőrtelenítek - de a hónaljszőröm vagyonokat hoz nekem"

Undorítónak és büdösnek neveznek egy influenszert a kommentelők, miután egy évvel ezelőtt úgy döntött, felhagy a szőrtelenítéssel. Egy rajongója több ezer dollárt fizetett neki azért, hogy végleg feladja a borotválkozást, a fiatal nő pedig azóta is tartja magát az egyezséghez.

Fotó: TikTok

Cherry, vagy ahogy már többen hívják, Hairy Cherry 135 ezer követőt gyűjtött már a TikTokon és mint mondja, élete legjobb döntése volt, hogy hagyja nőni a szőrét. Bár az influencer azt állítja, hogy havonta 15 736 fontot (6,8 millió forint) keres a természetes külsejét bemutató, érzéki fotókkal, szőrös külseje nem mindenkit nyűgöz le.

„Valaki nemrég azt mondta nekem, hogy biztos óriási dopaminlöketet kapok a közösségi médiában megjelent kommentjeimtől” - kezdte a 28 éves nő. „Szó szerint hangosan felnevettem, mert a legtöbbjük általában durva és sértő. Leginkább srácok (és néhány lány is) keményen belém állnak, és azt mondják, borotválkozzak meg, mert undorító és biztos halál büdös vagyok. Ezt a kettős mércét amúgy nem értem. Ha egy pasi szőrös, az teljesen rendben van, ő biztos ápolt, de ha egy nő szőrös, akkor ő csak gusztustalan és ápolatlan lehet.”

Cherry szerint ez csak akkor fog normalizálódni, ha egyre több nő mond nemet a szőrtelenítésre. Aki végez egy kis kutatást, hamar rájön, hogy valójában a szőrtelenítésnek rengeteg egészségügyi kockázata van. Ezt azonban a társadalmi elvárások és a férfiak igényeinek való megfelelés miatt sutba dobják a nők.

"Egyszer egy olyan kiscsávó próbált ekézni, hogy mennyire gusztustalan is, hogy ennyire szőrös vagyok, aki képtelen volt még pihét is növeszteni az állára. Szerintem irigy volt..."