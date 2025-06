/Kiderült: a napnak ebben a szakaszában a legjobb a szex – A tudomány szerint ez a vágy csúcspontja

A szexuális vágy és teljesítmény nagyban összefügg a testünk belső órájával, vagyis az ügynevezett cirkadián ritmussal. Nem véletlen, hogy reggelente sokkal aktívabbak vagyunk, nemcsak testileg, de mentálisan is. A hormonháztartásunk és energiaszintünk is ilyenkor van a csúcson, ami ideális táptalajt biztosít a szexhez.

Kiderült: a nap ebben a szakaszában a legjobb a szex

Fotó: Pexels

Ezért reggel a legjobb a szex

Tudományos kutatások egyértelműen kimutatták, hogy a reggeli szex nemcsak kielégítőbb lehet, hanem számos pozitív élettani hatással is jár. A tesztoszteronszint a férfiaknál reggel 6 és 9 óra között a legmagasabb, és ez nemcsak a libidót, hanem a teljesítőképességet is javítja. A nők ösztrogén- és oxitocinszintje is magasabb ilyenkor, így a reggeli szex nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is szorosabb kapcsolatot hozhat létre.

Ráadásul az ilyenkor termelődő endorfinok egész napra jobb kedvet és több energiát biztosítanak, míg a kortizolszint – azaz a stresszhormon – csökken, ami különösen hasznos lehet egy feszültséggel teli munkanap előtt.

Mikor együnk, aludjunk, dolgozzunk

Ugyanezen kutatás azt is megállapította a felmérésekből, hogy melyik a legjobb időpont az ébredéshez, sporthoz, egyéb tevékenységekhez. Ezek alapján az első étkezés 7:45-kor jön el, nassolni pedig 15:30 és 20:15-kor szokás.

Ébredés után körülbelül három órával tudunk a legjobban koncentrálni, ezért érdemes délelőtt letudni a legmegterhelőbb feladatokat. Arra figyelj, hogy 11 óra környékén tarts egy pihenőt, mert ekkor kezd el emelkedni a stressz-szint.

Az alvást illetően, a felmérés alapján, érdemes 10 óra körül álomra hajtani a fejtünket, mivel éjfél előtt lehet elérni a mély alvási fázist, ami ahhoz szükséges, hogy másnap kipihenten ébredj.

Nem csak hangulatjavító – egészséges is

A rendszeres reggeli szex pozitívan befolyásolja az immunrendszert, serkenti a vérkeringést és csökkenti a magas vérnyomást. Egyes kutatások arra is rávilágítottak, hogy akik reggel szexelnek, azok kevesebbszer betegszenek meg és kevésbé hajlamosak a depresszióra.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár a legjobb a szex sokak szerint reggel van, ez nem egy kőbe vésett szabály. A párok közti szinkronizáció, a napi rutin és az egyéni bioritmus is befolyásolja, mikor vagyunk a legfogékonyabbak a testi örömökre.