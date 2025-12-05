Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Te sem érted, hogy miért más illatú ugyanaz a parfüm rajtad és a barátnődön? Most megtudhatod

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 09:45
Biztos veled is előfordult már, hogy megérezted a barátnődön azt a tökéletes illatot, amit mindig is kerestél, de amikor te fújtad magadra, valahogy más lett. Ugyanaz a parfüm, mégis két eltérő illat. Ez hogy lehetséges?
Bata Kata
A szerző cikkei

A parfüm nemcsak illat – egy párbeszéd közted és a tested között. És ettől olyan különleges és egyedi. Az is előfordulhat, hogy a saját parfümödnek sem mindig ugyanolyan az illata rajtad. Ez az üvegbe zárt kis csoda, többet tud rólad, mint gondolnád!

Parfümök.
Te sem érted, hogy miért más illatú ugyanaz a parfüm rajtad és a barátnődön? Most megtudhatod!
Fotó: 123RF
  • A bőröd tulajdonságai befolyásolják az illatot.
  • A hormonoktól is függ, milyen illatod lesz egy adott parfümtől.
  • Parfümválasztáskor hagyj időt a z illat formálódására.

Ezért más illatú ugyanaz a parfüm rajtad és a barátnődön

A bőröd a saját illatlaborod 

A parfüm egy folyamatosan változó, alakuló műalkotás, ami tőled kel életre. A bőröd pH-értéke, a faggyútermelés, a hidratáltság, sőt még az étrended is hatással van arra, hogyan bontakozik ki rajtad egy illat. Biztosan olvastál már eltérő értékeléseket ugyanarról a parfümről: az egyik ember arról panaszkodik, hogy az adott termék cseppet sem tartós, a másik pedig azt írja, hogy a parfümből egyetlen fújás egész nap kitartott. Ennek oka, hogy ha valakinek szárazabb a bőre, a parfüm gyorsabban elillan róla, míg zsírosabb bőrön tovább megmarad, és még az illatjegyek aránya is módosulhat mindeközben. Ezért érdemes parfümfújás előtt bekenni magad illatmentes testápolóval.

A hormonok is beleszólnak a parfümöd illatába

A hormonháztartásod is jelentősen befolyásolja, milyen lesz rajtad egy illat. Menstruációs ciklus, stressz, vagy akár a fogamzásgátló is apró változásokat idézhet elő a tested kémiájában, amit a parfüm érzékel. Az sem mindegy, hova fújod! A bőrödön, a hajadon kapcsolatba lép annak természetes olajaival, míg a ruhádon tisztább formájában illatozik. Ezért érdemes a kendődre, hajadra, ütőeredre, ruhádra is fújni egy leheletnyit.

Egy nő a parfümöt fúj a csuklójára.
A parfümök mindenkin egy kicsit más illatúak. 
Fotó: 123RF

Az illatjegyek személyes tánca

Minden parfüm három szinten fejti ki hatását: fej-, szív- és alapjegyek formájában. A bőrödön ezek az illatjegyek eltérő sebességgel és intenzitással bontakozhatnak ki. Lehet, hogy barátnőd bőrén a vaníliás alapjegyek dominálnak, míg nálad inkább a citrusos fejillat marad meg hosszan. Sőt, képzeld, még a tested hőmérséklete is számít! A melegebb bőr gyorsabban párologtatja el az illatmolekulákat, így az illat intenzívebben indul, és gyorsabban is változik. Hidegebb bőrnél az illat lassabban bontakozik ki, és hosszabb ideig marad ugyanolyan.

Az étrended is szerepet játszik

Igen, amit eszel, az is hat az illatodra! Fűszeres, fokhagymás, vagy épp a magas fehérjetartalmú étrend finoman befolyásolja a testillatodat – amit a parfüm összekever, így egyedi árnyalatot kap.

Parfümválasztás testre szabva

Ha egy parfüm tetszik valakin, az inspiráló lehet, de ne feledd: az a te bőrödön teljesen mást mutat majd magából. Érdemes mindig kipróbálni az illatot a saját csuklódon vagy nyakadon, és hagyni, hogy kibontakozzon – ne dönts az első fújás után! Észre fogod venni, hogy az illata percről percre, óráról órára változik, miután magadra fújtad. 
Nézd meg az alábbi videót, ami segít a parfümválasztásban:

@jeremyfragrance How To Apply a Fragrance. #perfume #parfum #howtoapply #duft #spray #sprayroutine #duft #herrenduft #damenduft #sexyperfume #parfums #edp #pacorabanne ♬ Originalton - Jeremy Fragrance

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

