A parfüm nemcsak illat – egy párbeszéd közted és a tested között. És ettől olyan különleges és egyedi. Az is előfordulhat, hogy a saját parfümödnek sem mindig ugyanolyan az illata rajtad. Ez az üvegbe zárt kis csoda, többet tud rólad, mint gondolnád!

Te sem érted, hogy miért más illatú ugyanaz a parfüm rajtad és a barátnődön? Most megtudhatod!

Fotó: 123RF

A bőröd tulajdonságai befolyásolják az illatot.

A hormonoktól is függ, milyen illatod lesz egy adott parfümtől.

Parfümválasztáskor hagyj időt a z illat formálódására.

Ezért más illatú ugyanaz a parfüm rajtad és a barátnődön

A bőröd a saját illatlaborod

A parfüm egy folyamatosan változó, alakuló műalkotás, ami tőled kel életre. A bőröd pH-értéke, a faggyútermelés, a hidratáltság, sőt még az étrended is hatással van arra, hogyan bontakozik ki rajtad egy illat. Biztosan olvastál már eltérő értékeléseket ugyanarról a parfümről: az egyik ember arról panaszkodik, hogy az adott termék cseppet sem tartós, a másik pedig azt írja, hogy a parfümből egyetlen fújás egész nap kitartott. Ennek oka, hogy ha valakinek szárazabb a bőre, a parfüm gyorsabban elillan róla, míg zsírosabb bőrön tovább megmarad, és még az illatjegyek aránya is módosulhat mindeközben. Ezért érdemes parfümfújás előtt bekenni magad illatmentes testápolóval.

A hormonok is beleszólnak a parfümöd illatába

A hormonháztartásod is jelentősen befolyásolja, milyen lesz rajtad egy illat. Menstruációs ciklus, stressz, vagy akár a fogamzásgátló is apró változásokat idézhet elő a tested kémiájában, amit a parfüm érzékel. Az sem mindegy, hova fújod! A bőrödön, a hajadon kapcsolatba lép annak természetes olajaival, míg a ruhádon tisztább formájában illatozik. Ezért érdemes a kendődre, hajadra, ütőeredre, ruhádra is fújni egy leheletnyit.

A parfümök mindenkin egy kicsit más illatúak.

Fotó: 123RF

Az illatjegyek személyes tánca

Minden parfüm három szinten fejti ki hatását: fej-, szív- és alapjegyek formájában. A bőrödön ezek az illatjegyek eltérő sebességgel és intenzitással bontakozhatnak ki. Lehet, hogy barátnőd bőrén a vaníliás alapjegyek dominálnak, míg nálad inkább a citrusos fejillat marad meg hosszan. Sőt, képzeld, még a tested hőmérséklete is számít! A melegebb bőr gyorsabban párologtatja el az illatmolekulákat, így az illat intenzívebben indul, és gyorsabban is változik. Hidegebb bőrnél az illat lassabban bontakozik ki, és hosszabb ideig marad ugyanolyan.