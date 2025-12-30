Ezzel a könnyen elkészíthető szilveszteri sminkkel te leszel a buli sztárja!

Ha igazán emlékezetes sminket szeretnél viselni az év búcsúztató buliján, ezek a trendek neked szólnak. A csillogó szilveszteri smink idén új szintre emeli az ünnepi ragyogást! A merész fémes árnyalatok, a kristályszerű highlighterek, a csillámos szempillaspirál és a holografikus fények uralják a beauty-trendeket.

Ezekkel a sminktippekkel tökéletesítheted a szilveszteri sminkedet / Fotó: New Africa / shutterstock

A 2025-ös szilveszteri szépségtrendek fókuszában a csillogás áll.

A legtrendibb szemsmink a fóliázó technikával érhető el.

A arccsontok kiemeléséhez érdemes gyöngyház fényű vagy duokróm highlightert bevetni.

Az ajkakon idén a fényes szájfények és csillámos rúzsok dominálnak.

Néhány trükkel egyszerűen tartósabbá tehető a szilveszteri smink.

Ahogy közeledik az év vége, a sminkrajongók és szépségtrend követők izgatottan kutatják, mi lesz a következő nagy dobás az ünnepi szezonban. A 2024/2025-ös szilveszteri sminktrendek fókuszában egyértelműen a csillogás áll és nem is akárhogyan. A klasszikus csillámpor mellett megjelentek az új generációs fényvisszaverő textúrák, valamint a színjátszó árnyalatok is, amelyek valóban különlegessé teszik az év utolsó estéjét.

2025-ös szépségtrendek – így lesz trendi, csillogó szilveszteri sminked

A csillogós szilveszteri smink nem csupán arról szól, hogy minél több glittert szórunk az arcunkra. Idén a fókusz a fényes, de kifinomult hatásokon van. A metálos szemhéjfestékek – különösen az ezüst, platina, rózsaarany és pezsgő árnyalatok – uralják a sminkpalettákat. Ezek a színek nemcsak önmagukban, hanem egymással keverve is izgalmas, dimenzionált hatást keltenek.

A szemsminknél a „fóliázott” textúrák a legkeresettebbek: ezek olyan pigmentek, amelyek szinte tükörfényűre olvadnak a bőrön. Konkrétabban, a „fóliázás” egy olyan sminkelési technika, amelynek során fémes vagy csillogó szemhéjfestéket vagy pigmenteket alkalmazunk, hogy a szemen erősen tükröződő felületet hozzunk létre. Ez a technika tökéletesen alkalmas olyan különleges alkalmakra, mint a szilveszter.

A füstös, csillogó tekintet eléréséhez használj szemhéjbázist, majd rétegezd a fényes árnyalatokat ujjbeggyel a maximális intenzitás érdekében.

Ragyogás az arccsonton és az ajkakon

Nem maradhat el a highlighter sem, de idén a hagyományos pezsgőfényű helyett egyre többen választják a duokróm vagy gyöngyház hatású változatokat. Ezek különböző szögből nézve más-más színt tükröznek vissza – ez a holografikus hatás tökéletesen illik az éjszaka hangulatához.