Ezzel a könnyen elkészíthető szilveszteri sminkkel te leszel a buli sztárja!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 09:50
Elő az ünnepi palettákkal! Ha szeretnéd te is emlékezetesen zárni az évet, most mutatunk pár szuper szépségtrükköt, amiket bevethetsz a szilveszteri sminked elkészítésénél!
Ha igazán emlékezetes sminket szeretnél viselni az év búcsúztató buliján, ezek a trendek neked szólnak. A csillogó szilveszteri smink idén új szintre emeli az ünnepi ragyogást! A merész fémes árnyalatok, a kristályszerű highlighterek, a csillámos szempillaspirál és a holografikus fények uralják a beauty-trendeket.

Szilveszteri smink piros rúzzsal és szempillaspirállal
Ezekkel a sminktippekkel tökéletesítheted a szilveszteri sminkedet / Fotó: New Africa / shutterstock
  • A 2025-ös szilveszteri szépségtrendek fókuszában a csillogás áll.
  • A legtrendibb szemsmink a fóliázó technikával érhető el.
  • A arccsontok kiemeléséhez érdemes gyöngyház fényű vagy duokróm highlightert bevetni.
  • Az ajkakon idén a fényes szájfények és csillámos rúzsok dominálnak.
  • Néhány trükkel egyszerűen tartósabbá tehető a szilveszteri smink.

Ahogy közeledik az év vége, a sminkrajongók és szépségtrend követők izgatottan kutatják, mi lesz a következő nagy dobás az ünnepi szezonban. A 2024/2025-ös szilveszteri sminktrendek fókuszában egyértelműen a csillogás áll és nem is akárhogyan. A klasszikus csillámpor mellett megjelentek az új generációs fényvisszaverő textúrák, valamint a színjátszó árnyalatok is, amelyek valóban különlegessé teszik az év utolsó estéjét.

2025-ös szépségtrendek – így lesz trendi, csillogó szilveszteri sminked

A csillogós szilveszteri smink nem csupán arról szól, hogy minél több glittert szórunk az arcunkra. Idén a fókusz a fényes, de kifinomult hatásokon van. A metálos szemhéjfestékek – különösen az ezüst, platina, rózsaarany és pezsgő árnyalatok – uralják a sminkpalettákat. Ezek a színek nemcsak önmagukban, hanem egymással keverve is izgalmas, dimenzionált hatást keltenek.

A szemsminknél a „fóliázott” textúrák a legkeresettebbek: ezek olyan pigmentek, amelyek szinte tükörfényűre olvadnak a bőrön. Konkrétabban, a „fóliázás” egy olyan sminkelési technika, amelynek során fémes vagy csillogó szemhéjfestéket vagy pigmenteket alkalmazunk, hogy a szemen erősen tükröződő felületet hozzunk létre. Ez a technika tökéletesen alkalmas olyan különleges alkalmakra, mint a szilveszter.

A füstös, csillogó tekintet eléréséhez használj szemhéjbázist, majd rétegezd a fényes árnyalatokat ujjbeggyel a maximális intenzitás érdekében.

Ragyogás az arccsonton és az ajkakon

Nem maradhat el a highlighter sem, de idén a hagyományos pezsgőfényű helyett egyre többen választják a duokróm vagy gyöngyház hatású változatokat. Ezek különböző szögből nézve más-más színt tükröznek vissza – ez a holografikus hatás tökéletesen illik az éjszaka hangulatához.

Csillogó szilveszteri smink highlighterrel
A sminkedhez választhatsz krémes és por állagú highlightert is. Vidd fel az arcscsontodra, a szemöldököd alsó ívére és az orrnyergedre! / Fotó: KOBRIN PHOTO / shutterstock

Az ajkaknál a fényes, vinilhatású szájfények vagy a mikroszemcsés, csillámló rúzsok dominálnak. Az áttetsző, mégis fémes hatású színek különösen divatosak. Gondolj például egy mályvás árnyalatú, apró ezüst csillámokat tartalmazó szájfényre.

Szépségtippek a tartós ragyogáshoz

  • Fixáld a sminked sminkfixáló permettel, különösen, ha csillámokat is használsz.
  • Használj csillámalapozót a szemhéjra, hogy ne potyogjon le a pigment.

A kevesebb néha több: ha a szemed erősen csillog, érdemes visszafogottabb ajkakkal dolgozni, vagy fordítva.

A csillogós szilveszteri smink 2025-ben nem csak a fényekről szól – hanem arról, hogyan tükrözöd vissza saját egyéniséged az év utolsó éjszakáján. Merj ragyogni, hiszen a szilveszter a túlzások, extravaganciák ünnepe is.

A smink ereje:

Még több szépségtrükk a Borson:

 

