Ingyen van és működik – 5+1 titkos bőrápolási tipp, amivel 40 felett is megmentheted a bőröd

Ha elmúltál 40, és szeretnéd, hogy a bőröd továbbra is – vagy újra– egészségesen ragyogjon, akkor ezt a 5 titkos bőrápolási tippet imádni fogod. Nem csak ingyenesek, de hatékonyak is!
Nem minden trendi dolog tesz jót a bőrödnek, főleg 40 felett. Figyeld meg, hogyan reagál a bőröd az egyes hozzávalókra étkezések után. Sokaknál a cukor, a tojás, a tej vagy a glutén gyulladást okozhat, ami ráncok vagy egyenetlen bőrfelszín formájában jelenik meg. Nem kell azonnal orvosi tesztekre rohanni, csak figyelj oda, és ha valami nem tesz jót, iktasd ki!
Mindenki tudja, hogy nem kéne, de a legtöbbünk mégis bűnös a nyomkodásban. Rossz hír, hogy az évek múlásával a bőr regenerálódása lassul, ezért a pattanások, mitesszerek nyomkodása még nagyobb károkat okozhat, mint bakfisként, hegek és foltok maradhatnak vissza. Hagyd, hogy a bőröd gyógyuljon, és kezeld inkább kíméletesen!
A körömkefe eltávolítja a köröm alatti szennyeződéseket, így kezed mindig ápolt marad. Különösen 40 felett fontos a rendszeres tisztítás, hogy sminkelés során, vagy mikor napközben az archoz nyúlsz ne vigyél át baktériumokat és koszt az arcodra — egyszerűen csak egy tiszta körömkefe kell hozzá!
Az ecsetek, sminkes tárolók, tégelyek és tükrök sokszor rejtenek baktériumokat, amik könnyen okozhatnak gyulladást, irritációt vagy újabb bőrproblémákat – különösen, ha már idősebb a bőröd. Szánj időt arra, hogy rendszeresen áttisztítsd és fertőtlenítsd ezeket, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket.
40 felett a pihentető alvás elengedhetetlen a szép arcbőrhöz. Míg a fiatalok simán lehoznak több fesztiválos napot egyhuzamban, addig a te bőrödön, már egy hosszabb koncert miatti alváshiány is nyomot hagy. Ezért oda kell figyelned a megfelelő, és minőségi alvásra.
Nem kell vagyonokat költened, hogy 40 felett is gyönyörű és egészséges legyen a bőröd! Figyelj a tested jelzéseire, kerüld a káros szokásokat, és tarts rendet a sminked körül. Ezzel az 5 egyszerű, INGYENES tippel már ma elkezdheted megmenteni, és megfiatalítani a bőröd. Mert a kor csak egy szám — a bőröd pedig megérdemli a törődést!
+ Bors tipp: a reggeli nyelvtisztítás nemcsak friss leheletet ad, de hatékonyan eltávolítja a baktériumokat is, így megakadályozza, hogy azok tovább terjedjenek a szájüregben — és az egész napod is tisztább, egészségesebb kezdődik!
