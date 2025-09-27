Szakember rántotta le a leplet a sminktetoválás körüli tévhitekről

Ha esetleg kacérkodsz a gondolattal, hogy bevállalj egy sminktetoválást, de még nem vagy biztos benne, most segítünk eloszlatni a kételyeidet.

Tévhitek, kérdések és válaszok: minden, amit tudnod kell a sminktetovásról az időpontod előtt

Fotó: Parilov

Varga Petra sminktetováló-kozmetikust kérdeztük a sminktetoválások körüli tévhitekről. Természetesség, fájdalom, gyógyulás és tartósság: minden titkot elárult nekünk a szakember.

Sminktetoválás: minden, amit tudnod kell

Mennyire fájdalmas egy sminktetoválás?

Ez az a kérdés, ami talán a legtöbbünket aggasztja, és a lesűrűbben felmerül a sminktetoválások kapcsán. Jó hír, hogy mindenki megnyugodhat! Varga Petra szerint ez egy alaptalan félelem:

A sminktetoválás során a szakemberek érzéstelenítőt használnak, amellyel jelentősen vagy zéróra lehet csökkenteni a fájdalmat.

A szakember azt is hozzátette, hogy gyakran nemcsak a folyamat előtt, hanem közben is érzéstelenítik az érintett területet, hogy minden lehetséges kellemetlenséget elkerüljenek.

Nyáron lehet sminktetoválást csináltatni?

Szintén gyakran felmerülő kérdés, hogy a nagy nyári melegben, erős napsütésben és standszezonban lehet-e sminktetoválást csináltatni. A szakember ezt is cáfolja, csak felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a kényesebb időszakban jobban kell figyelni.

„[...] illetve szigorúan betartani az utóápolási javaslatot, és semmi probléma nem lehet.”

Tehát bármikor belevághatunk. A lényeg, hogy a hangsúly a tudatos ápoláson és odafigyelésen van.

A sminktetováló tanácsai az utóápoláshoz:

A tetoválás utáni 2 hétben tilos fürdőkbe, szaunába vagy szoláriumba menni!

Szintén 2 hétig tilos a tetovált területet áztatni, kapargatni, és óvni kell a szennyeződésektől!

Amennyiben a szakember ad vagy ajánl utóápoló krémet, azt érdemes használni.

Ha pedig száraz gyógyulást javasol (ne kenjük a területet semmivel), akkor azt a tanácsot kell követni.

Szemöldöktetoválás előtt le kell borotválni a szemöldökünket?

Azzal az alaptalan tévhittel is sokat találkozik a sminktetováló szakember, hogy mielőtt megcsináltathatnák a szemöldökünket, teljesen meg kell szabadulnunk tőle.

„Ez az egyik legrosszabb, amit tehetsz. Látnunk kell a saját szemöldököd és abból kihozni a maximumot. Ezzel elkerülhető, hogy a tetoválás teljesen eltérjen a saját szemöldöktől, alá-fölé legyen tetoválva.”