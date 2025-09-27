Szakember rántotta le a leplet a sminktetoválás körüli tévhitekről

Ha esetleg kacérkodsz a gondolattal, hogy bevállalj egy sminktetoválást, de még nem vagy biztos benne, most segítünk eloszlatni a kételyeidet.
Varga Petra sminktetováló-kozmetikust kérdeztük a sminktetoválások körüli tévhitekről. Természetesség, fájdalom, gyógyulás és tartósság: minden titkot elárult nekünk a szakember.
Ez az a kérdés, ami talán a legtöbbünket aggasztja, és a lesűrűbben felmerül a sminktetoválások kapcsán. Jó hír, hogy mindenki megnyugodhat! Varga Petra szerint ez egy alaptalan félelem:
A sminktetoválás során a szakemberek érzéstelenítőt használnak, amellyel jelentősen vagy zéróra lehet csökkenteni a fájdalmat.
A szakember azt is hozzátette, hogy gyakran nemcsak a folyamat előtt, hanem közben is érzéstelenítik az érintett területet, hogy minden lehetséges kellemetlenséget elkerüljenek.
Szintén gyakran felmerülő kérdés, hogy a nagy nyári melegben, erős napsütésben és standszezonban lehet-e sminktetoválást csináltatni. A szakember ezt is cáfolja, csak felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a kényesebb időszakban jobban kell figyelni.
„[...] illetve szigorúan betartani az utóápolási javaslatot, és semmi probléma nem lehet.”
Tehát bármikor belevághatunk. A lényeg, hogy a hangsúly a tudatos ápoláson és odafigyelésen van.
A sminktetováló tanácsai az utóápoláshoz:
Azzal az alaptalan tévhittel is sokat találkozik a sminktetováló szakember, hogy mielőtt megcsináltathatnák a szemöldökünket, teljesen meg kell szabadulnunk tőle.
„Ez az egyik legrosszabb, amit tehetsz. Látnunk kell a saját szemöldököd és abból kihozni a maximumot. Ezzel elkerülhető, hogy a tetoválás teljesen eltérjen a saját szemöldöktől, alá-fölé legyen tetoválva.”
Petra tehát határozottan az ellenkezőjéről figyelmeztet, hiszen az egyik legfontosabb szempont, hogy a szakember a legjobb tudásával igyekezzen kihozni az arcunkhoz leginkább illő szemöldököt, amihez elengedhetetlen a természetes forma láthatósága.
Sok régi, rosszul sikerült, rossz minőségű sminktetkót látni, ezért talán ez az a szempont, ami a legtöbb nőt visszatartja a sminktetoválástól. De a természetellenességtől való félelemben közrejátszik az is, hogy egy friss tetoválás mindig sokkal erőteljesebb és erősebb kontúrokkal rendelkezik, mint amilyen a végleges eredmény lesz:
„A mai sminktetoválások lényege sokkal inkább az, hogy természetes, lágy eredményt kapjunk gyógyultan.”
Bár még mindig sokak fejében így él, egy sminktetoválás nem örökéletű, és ez így van jól. Varga Petra szerint:
„A sminktetoválásoknak ma már nem az a célja, hogy örökéletű legyen. A tetoválás általánosságban 1,5–2 évig szép, intenzívebb színű, az idő múlásával pedig szépen kopnak ki a színek.” Kiegészítésként azt is hozzátette, hogy sok minden közrejátszhat a sminktetoválás tartósságában. Például a vendég életmódja, de az életkora is, mert egy fiatalabb vendég esetében, a pigmentek hajlamosabbak hamarabb kikopni.
„A tetoválásokat évente ajánlott frissíttetni, általában a sminktetoválók az éves frissítésre kedvezményesebb árat szoktak az árlistájukon feltüntetni.” – tájékoztat a szakember.
Egy szó, mint száz: a sminktetoválásokkal kapcsolatos félelmek nagy része alaptalan vagy túlzó. Nem lesz sem fájdalmas, sem művi, sem örökké tartó, de aki betartja az utóápolási szabályokat, azt hosszú ideig szolgálja majd egy szép, természetes hatású sminktetoválás.
Gyakori kérdések a sminktetoválással kapcsolatban, amikre választ kaptunk a szakembertől:
(Az utóápolást mindig a szakember szabja meg: „ő tudja, illetve tapasztalta ki, hogy az általa használt pigmenteknek mi a legjobb”.)
Sminktetoválás: miért nem tart örökké a pigment?
