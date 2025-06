Orvosával bulizott előző este: másnap belehalt a plasztikai műtétbe az énekesnő

Tragédiával végződött annak a fiatal nőnek a szépészeti műtéte Törökországban, aki a beavatkozás előtti este az orvosával együtt bulizott. A 31 éves Ana Bárbara Buhr Buldrini a férjével együtt utazott a törökökhöz. A nászútjukat töltötték ott, ugyanakkor mivel a nő influenszerként és énekesként is ismert volt, egy magánklinika felajánlott neki egy beavatkozást, amit ő örömmel el is fogadott. Megegyeztek, hogy mellnagyobbítást, zsírleszívást és orrműtétet végeznek rajta, közösségi médiás reklámért cserébe. Arra ekkor még senki sem számított, hogy az Instagramon közel 800 ezer rajongóval rendelkező Ana mindezzel a saját halálos ítéletét írja alá.

A plasztikai műtétbe belehalt nő Ana B néven volt ismert énekesnőként és influenszerként Fotó: YouTube

Nagyon szerette volna ezeket a beavatkozásokat. Róluk álmodozott

– árulta el férje, Elgar Miles a tragédiát követően, aki kiemelte: feleségét egyszerűen nem készítették fel időben a műtétre. Sürgették őt, ami miatt még evett is az operáció előtt, ami szintén tilos lett volna, pont mint az előző esti buli – amin ráadásul az orvosa is ott volt.

Elgart nem is engedték be hozzá, csupán fotóval közölték, hogy már ki is tolták Anát a műtőből, befejezték a beavatkozásokat. Az üzenetben, amit kapott, azt írták: a felesége még altatás hatása alatt áll, de nincs miért aggódni. Ezt követően azonban az első látogatás során egy orvos már azt mondta neki, hogy Ana szíve lassan ver, míg egy ápoló azt állította: már el is hunyt. Mint később kiderült, utóbbi volt igaz: a fiatal nő pplasztikai műtétet követően végzetes szívrohamot kapott.

Sírtam, ordítottam, a falat vertem. A hullaházban láttam legközelebb. Akkor is gyönyörű volt, de már halott.

A kórház belső nyomozást indított a tragédiát követően. Közleményükben kiemelték: mindent megtettek annak érdekében, hogy megmentsék Anát a szívroham után, az influenszer férje azonban igazságszolgáltatást akar:

Mindenem fáj. A lelkem, a szívem, a testem, a szemeim a sok sírástól. A szám a sok kiabálástól, a véget nem érő dühtől. A bűnösök meg kell, hogy bűnhődjenek, igazságszolgáltatásra van szükség még akkor is, ha most úgy érzem, nem vagyok elég erős harcolni. Kérlek, szerelmem, vigyázz rám fentről is pont úgy, ahogy éltedben tetted

– idézte a gyászoló Elgar szavat a LadBible.