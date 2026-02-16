Az Üvöltő szelek mindent letarolt Valentin-napon: Margot Robbie és Jacob Elordi mindenkit elcsábítottak

Az Üvöltő szelek az utóbbi idők egyik leginkább kétesélyes alkotása volt. Akik rajonganak az olyan Emerald Fennell-filmekért, mint a Saltburn vagy az Ígéretes fiatal nő, sejthették hogy egy igen erőteljes darabról van szó és ezt a szexuális szuggesztiókkal teli előzetesek is megerősítették. Az alkotás a rendező saját bevallása szerint egy érzelmes lenyomat kíván lenni, arról ahogy ő tinédzserként megélte az eredeti Emily Brontë regényt. Feldolgozásában a Jacob Elordi irányába visszatartott vágyak megállíthatatlanul törnek rá Margot Robbiera, melyre a Valentin napi, romantikára vágyó közönség különösen kíváncsi volt.
Az érdeklődés a számok alapján mérhető fel leginkább, ugyanis múlt hétvégén ez a film hozta a legtöbbet a konyhára. A Variety értesülése szerint vasárnap reggelre sikeresen begyűjtött 82 millió dollárt, melynek fele az amerikai közönségtől, másik fele pedig a nemzetközi közönségtől érkezett. Ezzel az idei év eddigi legjobb nyitását hozta, éppen beelőzve az orosz Cheburashka 2 című filmet.
Ugyanakkor az angol-nyelvű filmeket mind leseperte a színről. Az Üvöltő szelek jelentősen jobban nyitott, mint a Segítség! (72 millió dollár), 28 nappal később: A csonttemplom (56 millió dollár), Mesterséges kegyelem (52 millió dollár) és Iron Lung (43 millió dollár). A közeljövőben olyan filmek fognak versenyre szállni ezzel a kitűnő valentin napi eredménnyel, mint a Sikoly 7 és az Agyugrászok, de egyes becslések szerint valószínű hogy legkorábban a Super Mario Galaxis: A film fogja beelőzni, amely összbevételével valószínűleg megugorja az 1 milliárd dolláros álomhatárt — ezután pedig felkészül Az ördög Pradát visel 2.
Röviden: igen. A Margot Robbie-Jacob Elordi páros kémiája prímán működik, a díszletek, az elvont képi asszociációk és Charlie XCX erőteljes zenéi egy új színt hoznak a sokszor feldolgozott történetbe. Egy érzékekre mélyen ható, audiovizuális élmény, mely úgy játszadozik az érzéseinkkel, ahogy kedve tartja. Igaz, hogy a Valentin-napnak már vége, de párosban még biztosan jó darabig láthatjuk még a mozik kínálatában — kár is lenne kihagyni, hiszen ez az érzelmi dömping az elsötétített moziteremben jóval erősebben képes hatni ránk.
