28 centis zombifallosz kerítette hatalmába az HBO Max nézőit: ezeket biztosan nem tudtad 28 nappal később-filmekről

Amíg a mozikban még mindig tarol a Ralph Fiennes vezérletével taroló 28 évvel később: Csonttemplom, addig a streaming világát a franchise előző fejezetei kerítették uralmukba. A 28 nappal, héttel és évvel később-filmek iránti érdeklődés pillanatok alatt az egekbe szökkent azt követően, hogy felkerültek az HBO Max kínálatába. A zombihorror-franchise sokadik virágzásának apropóján összegyűjtöttünk a 28 nappal később-mozikról olyan kulisszatitkokat, amiket talán a legvérmesebb rajongók sem tudtak szeretett filmjeikről.

A 28 nappal később fejezetei a legnézettebb HBO Max-filmek listájának élére hajóztak (Fotó: ZUMA Press)

5+1 érdekesség, amit tuti nem tudtál az HBO Max sikerfilmjeiről:

1. Mellbedobással győzött a filmesek akarata

Az első rész nyitójelenetének azon képsorait, melyen Cillian Murphy a londoni Westminster hídon andalog, egy vasárnapi napon, hajnali 3 és 4 óra között vették fel, a rendőrség közreműködésével. Az egyórás lezárás viszont még ebben a korai időpontban is kész káoszt keltett, amit a direktor azzal oldott meg, hogy dekoratív hölgyeket vett fel a stábba, akiknek csak az volt a feladata, hogy lenyugtassák a feldühödött autósokat, és ajánljanak nekik másik útvonalat.

2. Nem lehet akárkiből zombi

Igen furcsa kikötései voltak a franchise alkotóinak a zombistatisztákat illetően mindegyik epizód készítse során. Az első részben csakis sportolók játszhattak fertőzöttet, a 28 héttel később-ben balett-táncosokat, pantomimeseket láthattunk élő halottnak sminkelve, a harmadik fejezetben pedig egy kifejezetten „csúnya emberekre” specializálódott modellügynökség szállította megelevenedett háttérzombikat.

A 28 évvel később zombijait egy külön ügynökség szolgáltatta az alkotóknak (Fotó: JLPPA / Bestimage)

3. A magyar finálé sokkal szomorúbb

A 28 nappal később lezárásában a sikeresen megmenekülő hőseink épp az eget pásztázzák, abban reménykedve, hogy egy gép kiszúrja őket és véget ér a szenvedésük. Kívánságuk teljesül is, ám ekkor érkezik a gyomros, amit viszont csak a mi szinkronunk oszt ki a nézőknek. A magyar fordításban a pilótától ugyanis ezt hallhatjuk: „A helyzet nem változott. Továbbra sincs semmi jelentenivaló.” Ám az eredeti változatban egy, még csak nem is angol, hanem finn pilóta beszél, aki egy kérdést tesz fel jelentésében: „Lähetättekö helikopterin?”, azaz: „Küldenétek még egy helikoptert?”.