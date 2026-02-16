Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
28 centis zombifallosz kerítette hatalmába az HBO Max nézőit: ezeket biztosan nem tudtad 28 nappal később-filmekről

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 21:45
Épp csak felkerült streamingre a különös okból emlékezetessé vált 28 évvel később, rögtön a nézettségi lista élén találta magát. Az HBO Max toplistáján a zombi-botrányfilmet pedig a franchise többi epizódja is követte.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Amíg a mozikban még mindig tarol a Ralph Fiennes vezérletével taroló 28 évvel később: Csonttemplom, addig a streaming világát a franchise előző fejezetei kerítették uralmukba. A 28 nappal, héttel és évvel később-filmek iránti érdeklődés pillanatok alatt az egekbe szökkent azt követően, hogy felkerültek az HBO Max kínálatába. A zombihorror-franchise sokadik virágzásának apropóján összegyűjtöttünk a 28 nappal később-mozikról olyan kulisszatitkokat, amiket talán a legvérmesebb rajongók sem tudtak szeretett filmjeikről.

2007 - 28 Weeks Later Movie Set. HBo Max
A 28 nappal később fejezetei a legnézettebb HBO Max-filmek listájának élére hajóztak (Fotó: ZUMA Press)

5+1 érdekesség, amit tuti nem tudtál az HBO Max sikerfilmjeiről:

1. Mellbedobással győzött a filmesek akarata

Az első rész nyitójelenetének azon képsorait, melyen Cillian Murphy a londoni Westminster hídon andalog, egy vasárnapi napon, hajnali 3 és 4 óra között vették fel, a rendőrség közreműködésével. Az egyórás lezárás viszont még ebben a korai időpontban is kész káoszt keltett, amit a direktor azzal oldott meg, hogy dekoratív hölgyeket vett fel a stábba, akiknek csak az volt a feladata, hogy lenyugtassák a feldühödött autósokat, és ajánljanak nekik másik útvonalat.

2. Nem lehet akárkiből zombi

Igen furcsa kikötései voltak a franchise alkotóinak a zombistatisztákat illetően mindegyik epizód készítse során. Az első részben csakis sportolók játszhattak fertőzöttet, a 28 héttel később-ben balett-táncosokat, pantomimeseket láthattunk élő halottnak sminkelve, a harmadik fejezetben pedig egy kifejezetten „csúnya emberekre” specializálódott modellügynökség szállította megelevenedett háttérzombikat.

Les images de la bande-annonce du film "28 Years Later"
A 28 évvel később zombijait egy külön ügynökség szolgáltatta az alkotóknak (Fotó: JLPPA / Bestimage)

3. A magyar finálé sokkal szomorúbb

A 28 nappal később lezárásában a sikeresen megmenekülő hőseink épp az eget pásztázzák, abban reménykedve, hogy egy gép kiszúrja őket és véget ér a szenvedésük. Kívánságuk teljesül is, ám ekkor érkezik a gyomros, amit viszont csak a mi szinkronunk oszt ki a nézőknek. A magyar fordításban a pilótától ugyanis ezt hallhatjuk: „A helyzet nem változott. Továbbra sincs semmi jelentenivaló.” Ám az eredeti változatban egy, még csak nem is angol, hanem finn pilóta beszél, aki egy kérdést tesz fel jelentésében: „Lähetättekö helikopterin?”, azaz: „Küldenétek még egy helikoptert?”.

4. Az évezred legszomorúbb napjának kellett örülniük

Az első epizód befejezésénél maradva, a záróakkord forgatása ugyancsak nagy nehézséget okozott mind a stábnak, de különösen a szereplőknek. Cillian Murphy-nek és Naomie Harrisnek ugyanis épp kitörő örömmel kellett volna fogadnia azt, hogy megtalálja őket egy helikopter, amit persze el is játszottak, mert kiváló színészek. A jelent azért számított megpróbáltatásnak, mert a modern történelem egyik legsötétebb napján rögzítették. A dátum 2001. szeptember 11. volt.

28 Years Later world premiere
A 28 évvel később főgonoszával, Chi Lewis-Parryvel (középen) különösen sokat foglalkozott tavaly az internet, aminek a színész nem feltétlen örült (Fotó: PA)

5. Százéves háborús balladára vonultak

A 28 évvel később előzetese joggal pályázik a minden idők legfélelmetesebb trailere-díjra, melyhez nagyban hozzájárul egy 110 éves hangfelvétel. Tudniillik a kedvcsinálóban Rudyard Kipling Boots című háborús verse hangzik el, méghozzá Taylor Holmes 1915-ben rögzített előadásában. A költemény attól különösen hidegrázós, hogy ezeket a hátborzongató sorokat az első világháború alatt a katonák mentális megedzésése során alkalmazták.

+1. 28 évvel később? Inkább 28 centivel később

A 2025-ben mozikba kerülő 28 évvel később körüli felhajtásnak igen nagy löketet adott egy különös TikTok-trend, mely a film főgonosza, a Sámson névre hallgató alfa zombi méretes hímtagja köré épült. A rajongók furcsa promója működött, hiszen a protézist viselő Chi Lewis-Parry műhímtagja miatt nézők ezrei látogattak el a filmszínházakba, és a 28 nappal később-filmek harmadik felvonása a franchise legsikeresebb epizódja lett anyagi szempontból.

 

