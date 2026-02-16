28 centis zombifallosz kerítette hatalmába az HBO Max nézőit: ezeket biztosan nem tudtad 28 nappal később-filmekről

Amíg a mozikban még mindig tarol a Ralph Fiennes vezérletével taroló 28 évvel később: Csonttemplom, addig a streaming világát a franchise előző fejezetei kerítették uralmukba. A 28 nappal, héttel és évvel később-filmek iránti érdeklődés pillanatok alatt az egekbe szökkent azt követően, hogy felkerültek az HBO Max kínálatába. A zombihorror-franchise sokadik virágzásának apropóján összegyűjtöttünk a 28 nappal később-mozikról olyan kulisszatitkokat, amiket talán a legvérmesebb rajongók sem tudtak szeretett filmjeikről.
Az első rész nyitójelenetének azon képsorait, melyen Cillian Murphy a londoni Westminster hídon andalog, egy vasárnapi napon, hajnali 3 és 4 óra között vették fel, a rendőrség közreműködésével. Az egyórás lezárás viszont még ebben a korai időpontban is kész káoszt keltett, amit a direktor azzal oldott meg, hogy dekoratív hölgyeket vett fel a stábba, akiknek csak az volt a feladata, hogy lenyugtassák a feldühödött autósokat, és ajánljanak nekik másik útvonalat.
Igen furcsa kikötései voltak a franchise alkotóinak a zombistatisztákat illetően mindegyik epizód készítse során. Az első részben csakis sportolók játszhattak fertőzöttet, a 28 héttel később-ben balett-táncosokat, pantomimeseket láthattunk élő halottnak sminkelve, a harmadik fejezetben pedig egy kifejezetten „csúnya emberekre” specializálódott modellügynökség szállította megelevenedett háttérzombikat.
A 28 nappal később lezárásában a sikeresen megmenekülő hőseink épp az eget pásztázzák, abban reménykedve, hogy egy gép kiszúrja őket és véget ér a szenvedésük. Kívánságuk teljesül is, ám ekkor érkezik a gyomros, amit viszont csak a mi szinkronunk oszt ki a nézőknek. A magyar fordításban a pilótától ugyanis ezt hallhatjuk: „A helyzet nem változott. Továbbra sincs semmi jelentenivaló.” Ám az eredeti változatban egy, még csak nem is angol, hanem finn pilóta beszél, aki egy kérdést tesz fel jelentésében: „Lähetättekö helikopterin?”, azaz: „Küldenétek még egy helikoptert?”.
Az első epizód befejezésénél maradva, a záróakkord forgatása ugyancsak nagy nehézséget okozott mind a stábnak, de különösen a szereplőknek. Cillian Murphy-nek és Naomie Harrisnek ugyanis épp kitörő örömmel kellett volna fogadnia azt, hogy megtalálja őket egy helikopter, amit persze el is játszottak, mert kiváló színészek. A jelent azért számított megpróbáltatásnak, mert a modern történelem egyik legsötétebb napján rögzítették. A dátum 2001. szeptember 11. volt.
A 28 évvel később előzetese joggal pályázik a minden idők legfélelmetesebb trailere-díjra, melyhez nagyban hozzájárul egy 110 éves hangfelvétel. Tudniillik a kedvcsinálóban Rudyard Kipling Boots című háborús verse hangzik el, méghozzá Taylor Holmes 1915-ben rögzített előadásában. A költemény attól különösen hidegrázós, hogy ezeket a hátborzongató sorokat az első világháború alatt a katonák mentális megedzésése során alkalmazták.
A 2025-ben mozikba kerülő 28 évvel később körüli felhajtásnak igen nagy löketet adott egy különös TikTok-trend, mely a film főgonosza, a Sámson névre hallgató alfa zombi méretes hímtagja köré épült. A rajongók furcsa promója működött, hiszen a protézist viselő Chi Lewis-Parry műhímtagja miatt nézők ezrei látogattak el a filmszínházakba, és a 28 nappal később-filmek harmadik felvonása a franchise legsikeresebb epizódja lett anyagi szempontból.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.