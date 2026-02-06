Tivornya a végzet peremén: Novemberben mozikba kerül az Úri muri, megazisten!

Már javában zajlanak az Úri muri, megazisten! utómunkálatai, amelyet a tervek szerint idén novemberben mutatnak be a hazai mozik. A Berettyán Sándor, Kovács Frigyes, Katona Kinga, Tabajdi Anna és Vecsei H. Miklós főszereplésével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő film látványos, nagyszabású formában kelti életre Móricz Zsigmond halhatatlan történetét.
Vidnyánszky Attila nem most ült először az Úri muri rendezői székébe. 2008-ban már színpadra vitte a regényt Debrecenben és ez az élmény, valamint a történet iránti mély kötődése új lendületet adott számára a filmváltozat elkészítéséhez. Óriási lelkesedéssel vágott bele a munkába, amelyet a színészekkel folytatott másfél hónapos, aprólékos próbaidőszak előzött meg. A filmben a budapesti Nemzeti Színház társulatával dolgozott szorosan együtt.
Móricz Zsigmond regénye azért kiemelkedő alkotás, mert felmutatja a korszak ellentmondásait, de minden sorából kiérezni a magyar nép iránti rajongó szeretetét. A filmünk ebben a szemléletmódban feltétlenül hűséges kíván lenni az Úri muri írójához. Olyan filmen dolgozunk, amelyik nem ítélkezve, hanem szenvedéllyel és szeretettel fordul szereplőihez
– emelte ki Vidnyánszky Attila.
A főbb szerepekben Berettyán Sándort, Kovács Frigyest, Katona Kingát, Tabajdi Annát, Trill Zsoltot, Vecsei H. Miklóst, Kristán Attilát, Herczegh Pétert, Varga Józsefet, Tóth Lászlót, Schnell Ádámot, Rátóti Zoltánt, Szarvas Józsefet, Rubold Ödönt, Rácz Józsefet, Rusz Milánt és Nyári Oszkárt láthatja majd a közönség.
A Móricz Zsigmond tollából származó Úri muri, megazisten! felvételei 2025 nyarán zajlottak. A kamerák mögött a Hadik operatőre, Győri Márk dolgozott a film különleges, egyedi látványvilágán. A forgatás 47 napon át tartott számos helyszínen, Debrecentől a hortobágyi pusztán át egészen a fóti díszletvárosig. A cél egy nagyszabású, látványos mozifilm létrehozása volt, amely nemcsak megeleveníti a regényt, hanem a mai világ elé is tükröt tart. Köszönhetően annak, hogy olyan örök emberi és hatalmi játszmák jelennek meg benne, amelyek minden korban ismerősek.
A szerelem, a féltékenység, veszteség érzése köré szőtt Úri muri története, amivel a középiskolások a 11. és 12. osztályban találkozhatnak, a millenniumi év lázában égő 1896-os esztendőbe vezet vissza. Abba a korszakba, amikor a régi nemesi világ már repedezik, de még kétségbeesetten kapaszkodik társadalmi szerepébe.
Szakhmáry Zoltán földbirtokos szakítani akar az örökölt szokásokkal. Korszerűsítené a gazdálkodást, új életet, más rendet teremtene. Újító szándéka azonban falakba ütközik: a maradiságba, az önpusztító dorbézolásba, a változásra képtelen úri társaság világába. Miközben birtoka a csőd felé sodródik, belső válsága is egyre mélyül. A szerelem és a szabadság utáni vágya áll szemben a családdal, a kötelességgel és a társadalmi helyzetével. A feszültség végül egy féktelen mulatságban robban ki, ahol a hajnalig tartó tivornya könyörtelenül szembesíti a valósággal…
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Úri muri, megazisten! című film első előzetesét májusban láthatja a közönség. A film bemutatója a tervek szerint idén novemberben lesz.
