Nézők millióihoz jutottak el és milliárdos bevételt termeltek a magyar filmek és sorozatok a mozikban és a képernyők előtt

A hazai közönség meghódítása mellett a nemzetközi fesztiválokon is komoly sikereket értek el az NFI támogatásával készült filmek.

Lakos Nóra alkotása, a Véletlenül írtam egy könyvet, miután az A-kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztivál Just Film versenyében 2024 novemberében elnyerte a legjobb filmnek járó fődíjat, márciusban a Montréali Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál fődíját is besöpörte.

A legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medvét hozta el Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról februárban.

Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmjét három hónap alatt három fesztiválon ismerték el: Brüsszelben (Anima), Brazíliában (AnimaVerso, legjobb rendező, legjobb vágó) és Amszterdam nemzetközi animációs fesztiválján (Kaboom) is díjazták.

A második negyedévben a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült filmek közül elsőként a Dargay Attila eredeti tervei alapján készült, Csongor és Tünde című, elbűvölő családi mesefilm érkezik április 17-én országszerte a mozikba.