"Felismernek az utcán" – Egy csapásra sztár lett a Lakásvadászok ingatlanosa

A Lakásvadászok műsora a héten indult, ahol az első próbálkozóknak egyből sikerült megtalálni álmaik otthonát. Az ingatlanosoknak nincsen egyszerű feladatuk, mivel elég komoly elvárásokkal érkeznek az érdeklődők. A műsor szakmaiságot igényel, ami szerencsére az ingatlanosoknak nem probléma. Szentgyörgyvölgyi Ruben, akinek ajánlatát az első adásban elfogadta a vevő, most elárulta hogyan is állt a műsorhoz a kezdetekben.

Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetőként szerepel a Lakásvadászok TV2-s műsorában (Fotó: Mediaworks Archív)

A Tv2 legújabb műsorának első részéből kiderült, hogy Ruben közel sem a visszahúzódó típus, de talán ez lehet sikerének titka.

Nekem nem volt semmiféle célom, hogy a személyiségemnek melyik részét szeretném bemutatni. Én a való életben is egy ilyen karakteres, életvidám ember vagyok, de ha kell akkor tudok egy komoly, szakmai ingatlanos lenni. Remélem azért ez tetszeni fog a nézőknek

– mesélte Ruben, aki az első adásban diadalmaskodott, hiszen az ajánlatát elfogadta Zsófi, a vevő, aki azóta már be is költözött a kis lakásba.

Meglepő volt a Lakásvadászok hírneve

Az elején nagyon elcsodálkoztam, hogy ekkora lesz a hype a műsorral kapcsolatban. Most, hogy az első adások már képernyőre kerültek, érzékelem, hogy felismernek az utcán. De nagyon vártam ezt a részét is természetesen

– tette hozzá viccesen az ingatlan értékesítő.

A Lakásvadászok ingatlanosa két másik kollégájával jó kapcsolatot ápol (Fotó: Gáll Regina)

Nagyszerű a kapcsolat az ingatlanosok között

Mindhárman teljesen különböző személyiségek vagyunk. Szerintem emiatt lettünk ennyire gyorsan ilyen jó barátok. Mi műsoron kívül is szoktunk találkozni és szerintem ez a műsorban is látszódni fog

– számolt be barátságukról Ruben. Egy ilyen műsorban természetesen helye van az egészséges versenynek is, ami szerencsére csak jobban összehozza az ingatlanosokat.

Senki nem fog csalódni a műsorban. A mai világban sokan foglalkoznak az ingatlanpiaccal, egy kávézóban is legfeljebb öt perc alatt biztos, hogy elhangzik valami az ingatlanokról. A műsor kapcsán én csak pozitív visszajelzést kaptam, de ha a személyemre lesz valami negatív, akkor túl fogom tudni tenni magam rajta

– mondta lapunknak a Lakásvadászok főszereplője.