Hatalmas bejelentést a TV2, ez rengeteg embert érint

A közösségi oldalán számolt be arról a TV2, hogy a mai naptól fogva a TV2 Csoport csatornái nem elérhetőek az EuroCable rendszerén. Ennek oka az, hogy a felszólítás ellenére sem rendezték feléjük a tartozásukat.
Ezúton tájékoztatjuk a nézőinket, hogy mivel az EuroCable Magyarország Kft. a TV2 Zrt.-vel érvényben lévő szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének a TV2 felszólítása ellenére sem tett eleget, ezért a mai naptól a TV2 Csoport csatornái nem elérhetőek az EuroCable rendszerén mindaddig, amíg az EuroCable Magyarország Kft. a tartozását nem rendezi. Reméljük, hogy a kialakult helyzet mihamarabb rendeződik, és köszönjük a megértésüket.
