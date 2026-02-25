Hatalmas bejelentést a TV2, ez rengeteg embert érint

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 12:40
A közösségi oldalán számolt be arról a TV2, hogy a mai naptól  fogva a TV2 Csoport csatornái nem elérhetőek az EuroCable rendszerén. Ennek oka az, hogy a felszólítás ellenére sem rendezték feléjük a tartozásukat.

Ezt írta közleményében a TV2 

Ezúton tájékoztatjuk a nézőinket, hogy mivel az EuroCable Magyarország Kft.  a TV2 Zrt.-vel érvényben lévő szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének a TV2 felszólítása ellenére sem tett eleget, ezért a mai naptól a TV2 Csoport csatornái nem elérhetőek az EuroCable rendszerén mindaddig, amíg az EuroCable Magyarország Kft. a tartozását nem rendezi. Reméljük, hogy a kialakult helyzet mihamarabb rendeződik, és köszönjük a megértésüket.

 

