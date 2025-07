Veszélyben a Frankenstein: új szörnyet kellett teremteni Andrew Garfield távozása miatt

Sosem kellemes, ha a terveink az utolsó pillanatban változnak meg. Ez különösen igaz a filmiparra, ahol minden elvesztegetett perc dollármilliókat jelent. Ezért sem lehetett kellemes élmény, amikor a készülő Frankenstein film előkészületei közben Andrew Garfield kiszállt a produkcióból. Már 2023-ban elindultak a suttogások, hogy Guillermo del Toro rendezi a világ első sci-fi regényének következő filmes adaptációját, a főszerepekre pedig Andrew Garfieldet, Oscar Isaacet és Mia Gothot szemelte ki. Azonban nem várt akadályokba ütközött, amikor Adrew Garfield időbeosztási gondokra hivatkozva kiszállt a produkcióból.

Andrew Garfield bánkódik, amiért ki kellett szállnia a Frankensteinből (Fotó: Burt Harris)

Frankenstein nélkül maradt forgatás

Guillermo del Toro épphogy megnyerte az Oscar-díjat animációs Pinokkio feldolgozásáért, már munkába is fogott és Mary Shelley 1818-ban írt regényét szemelte ki következő nagyszabású filmjének alapjául. A rendező már évek óta az asztalfiókban tárolta a Frankenstein filmötletét, és egészen eddig homály fedte a premierdátumot és az előkészületeket, azonban A víz érintése rendezője a Netflix-szel kötött megállapodásának részeként végre belevághatott a munkálatokba.

Guillermo del Toro mosolya nem lehetett ilyen őszinte, amikor Andrew Garfield otthagyta a Frankenstein előkészületeit (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jacob Elordi a megmentő

Del Toro a Vanity Fair magazinnak nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban. A Pókemberből ismert Andrew Garfield váratlan távozása teljesen felborította az addigi előkészületeket. Nem elég, hogy új főszereplőt kellett keresnie, a jelmezeket és a maszkokat is át kellett alakítani a beugró színész paramétereire, mindezekre összesen 9 hét állt rendelkezésére, ami a filmszakmában, egy ekkora projekt esetében gyakorlatilag majdnem egyenlő egy halálos ítélettel. De Jacob Elordi, az Eufória sztárjának érkezése megmentette a filmet a teljes bukástól. A Saltburn sztárja szinte azonnal szoros kapcsolatot alakított ki del Toroval, aki így jellemezte a fiatal tehetséget:

Olyan, mintha ő lenne a legtökéletesebb a szörny szerepére. Természetfeletti módon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Szinte szavak nélkül is ért engem. Nagyon kevés instrukciót kell adnom neki, és mégis megcsinálja.

A maszkmester és sminkes Mike Hill, aki A víz érintése és a Rémálmok sikátora filmekben is dolgozott a rendezővel, 9 hónapot töltött a szörny maszkjának és teljes megjelenésének kidolgozásával, de Andrew Garfield távozásával szinte a teljes tervezet mehetett a kukába. Elordi nagyjából 15 centivel magasabb, mint Garfield, és lássuk be, keményebb kötésű is, így Mike Hillnek sok munkaórája ment el a maszkok átalakításával. A Frankenstein film novemberben debütál a Netflixen, de előtte még megmérkőzik a Velencei Filmfesztiválon az Arany Oroszlánért.