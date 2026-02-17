Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ezekről a legendás zenékről mindig Robert Duvall filmek jutnak az eszünkbe

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 21:15
Richard Wagner, Hans Zimmer, de még Jeff Bridges zenei munkássága is segítettek még menőbbé tenni a napokban elhunyt színész alakításait. Robert Duvall filmjeinek zenéi épp olyan emlékezetesek, mint maguk az alkotások.

A színész hihetetlen életutat járt be, melynek minden állomásában megcsillogtatta a szakma iránti alázatát és hivatásában tanúsított abszolút perfekcionizmusát. A Robert Duvall filmekre nemcsak az képsorokon keresztül, hanem azoknak ikonikus zenéivel is emlékezhetünk. Ezeket hallgatva láthatjuk magunk előtt a színész legjellemzőbb alakításait, ugyanis a most következő legendás zenei művek egybeforrtak Duvall filmjeivel. Még úgy is, hogy nem mindet az adott filmhez komponálták, de mégis azok jeleneteivel lettek elválaszthatatlanok.

Robert Duvall halálát megannyi sztár és rajongó gyászolja (Fotó: John Nacion / starmaxinc.com)

Ezekkel a zenékkel emlékezünk Robert Duvallra

Keresztapa

Robert Duvall széles filmpalettájából a legikonikusabb vitathatatlanul a Keresztapa trilógia első két fejezete marad, melyben a színész a Marlon Brando által megformált don jobbkezét alakította. A film főcímdalát pedig még az is ismeri, aki nem látta a filmet — bár ki ne látta volna —, és mint olyan, az egyik legjellemzőbb zenei téma valaha. A dallamot Nino Rota szerezte, aki végül nem kapott Oscar-díjat érte, mert egy másik filmzenéhez, a Fortunellához hasonlították sokan...

Apokalipszis most

Richard Wagner klasszikusát, A Walkürök lovaglását szintén mindenki ismeri. Egy grandiózus, vonósra és rézfúvósra írt alkotás, ami valami óriási és baljós dolgot vetít előre. Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmjének érdeme lett, hogy a jól ismert dal ilyen mélyen beékelődött a filmes történelembe. A szerzeményt hallva egyből látjuk magunk előtt a hatalmas hangszórókkal felszerelt helikoptereket Vietnám felett, valamint megidéződik előttünk Robert Duvall őrült révületben kitörő karaktere, ahogy diadalmasan mondja: Imádom a reggeli napalm illatát.

Tolvajtempó

Robert Duvall, Nicolas Cage és Angelina Jolie némileg visszahozta a köztudatba a hetvenes évek funky hangulatát a Tolvajtempó című film zenéjével. A Wartől felcsendülő Low Rider az a dal, amit a film központi részét képező autólopások előtt hallhatunk, Cage karaktere ezzel hangolja magát az akcióra — azzal a bizonyos mémesült kézmozdulatával. Laza és optimista hangulata miatt egyébként ez a dal több filmben is megjelent.

Mint a villám 

A legendás színész egykor Tom Cruise mentoraként szerepelt a Mint a villám című filmben. Az aláfestő zenéért pedig Hans Zimmer felelt, aki bármihez nyúl, az arannyá válik és ez itt sem volt másképp. A Mint a villám zenéje megidézi a Nascar versenyek hangulatát energikus, pulzáló szintetizátor és gitár dallamokkal. Később egyébként a F1 — A film zenéjét is ő szerezte, hitelesen illeszkedve a pörgős akciójelenetekhez és drámaisághoz egyaránt.

Őrült szív

Robert Duvall egy méltatlanul kevésbé ismert filmjének a zenéje is megér pár szót — már csak azért is, mert a többi filmmel ellentétben ebben a filmben kifejezetten a zenén van a hangsúly. Ebben a filmben Jeff Bridges, Robert Duvall és Colin Farrell nemcsak eljátsszák a country énekeseket, ő maguk adják elő a filmben felcsendülő dalokat.  A T Bone Burnett által megírt The Weary Kind című dal például több zenei és filmes díjat, illetve jelölést is bezsebelt.

 

 

