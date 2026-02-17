Ezekről a legendás zenékről mindig Robert Duvall filmek jutnak az eszünkbe

A színész hihetetlen életutat járt be, melynek minden állomásában megcsillogtatta a szakma iránti alázatát és hivatásában tanúsított abszolút perfekcionizmusát. A Robert Duvall filmekre nemcsak az képsorokon keresztül, hanem azoknak ikonikus zenéivel is emlékezhetünk. Ezeket hallgatva láthatjuk magunk előtt a színész legjellemzőbb alakításait, ugyanis a most következő legendás zenei művek egybeforrtak Duvall filmjeivel. Még úgy is, hogy nem mindet az adott filmhez komponálták, de mégis azok jeleneteivel lettek elválaszthatatlanok.

Robert Duvall halálát megannyi sztár és rajongó gyászolja (Fotó: John Nacion / starmaxinc.com)

Ezekkel a zenékkel emlékezünk Robert Duvallra

Keresztapa

Robert Duvall széles filmpalettájából a legikonikusabb vitathatatlanul a Keresztapa trilógia első két fejezete marad, melyben a színész a Marlon Brando által megformált don jobbkezét alakította. A film főcímdalát pedig még az is ismeri, aki nem látta a filmet — bár ki ne látta volna —, és mint olyan, az egyik legjellemzőbb zenei téma valaha. A dallamot Nino Rota szerezte, aki végül nem kapott Oscar-díjat érte, mert egy másik filmzenéhez, a Fortunellához hasonlították sokan...

Apokalipszis most

Richard Wagner klasszikusát, A Walkürök lovaglását szintén mindenki ismeri. Egy grandiózus, vonósra és rézfúvósra írt alkotás, ami valami óriási és baljós dolgot vetít előre. Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmjének érdeme lett, hogy a jól ismert dal ilyen mélyen beékelődött a filmes történelembe. A szerzeményt hallva egyből látjuk magunk előtt a hatalmas hangszórókkal felszerelt helikoptereket Vietnám felett, valamint megidéződik előttünk Robert Duvall őrült révületben kitörő karaktere, ahogy diadalmasan mondja: Imádom a reggeli napalm illatát.

Tolvajtempó

Robert Duvall, Nicolas Cage és Angelina Jolie némileg visszahozta a köztudatba a hetvenes évek funky hangulatát a Tolvajtempó című film zenéjével. A Wartől felcsendülő Low Rider az a dal, amit a film központi részét képező autólopások előtt hallhatunk, Cage karaktere ezzel hangolja magát az akcióra — azzal a bizonyos mémesült kézmozdulatával. Laza és optimista hangulata miatt egyébként ez a dal több filmben is megjelent.