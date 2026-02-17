Ezekről a legendás zenékről mindig Robert Duvall filmek jutnak az eszünkbe

A színész hihetetlen életutat járt be, melynek minden állomásában megcsillogtatta a szakma iránti alázatát és hivatásában tanúsított abszolút perfekcionizmusát. A Robert Duvall filmekre nemcsak az képsorokon keresztül, hanem azoknak ikonikus zenéivel is emlékezhetünk. Ezeket hallgatva láthatjuk magunk előtt a színész legjellemzőbb alakításait, ugyanis a most következő legendás zenei művek egybeforrtak Duvall filmjeivel. Még úgy is, hogy nem mindet az adott filmhez komponálták, de mégis azok jeleneteivel lettek elválaszthatatlanok.
Robert Duvall széles filmpalettájából a legikonikusabb vitathatatlanul a Keresztapa trilógia első két fejezete marad, melyben a színész a Marlon Brando által megformált don jobbkezét alakította. A film főcímdalát pedig még az is ismeri, aki nem látta a filmet — bár ki ne látta volna —, és mint olyan, az egyik legjellemzőbb zenei téma valaha. A dallamot Nino Rota szerezte, aki végül nem kapott Oscar-díjat érte, mert egy másik filmzenéhez, a Fortunellához hasonlították sokan...
Richard Wagner klasszikusát, A Walkürök lovaglását szintén mindenki ismeri. Egy grandiózus, vonósra és rézfúvósra írt alkotás, ami valami óriási és baljós dolgot vetít előre. Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmjének érdeme lett, hogy a jól ismert dal ilyen mélyen beékelődött a filmes történelembe. A szerzeményt hallva egyből látjuk magunk előtt a hatalmas hangszórókkal felszerelt helikoptereket Vietnám felett, valamint megidéződik előttünk Robert Duvall őrült révületben kitörő karaktere, ahogy diadalmasan mondja: Imádom a reggeli napalm illatát.
Robert Duvall, Nicolas Cage és Angelina Jolie némileg visszahozta a köztudatba a hetvenes évek funky hangulatát a Tolvajtempó című film zenéjével. A Wartől felcsendülő Low Rider az a dal, amit a film központi részét képező autólopások előtt hallhatunk, Cage karaktere ezzel hangolja magát az akcióra — azzal a bizonyos mémesült kézmozdulatával. Laza és optimista hangulata miatt egyébként ez a dal több filmben is megjelent.
A legendás színész egykor Tom Cruise mentoraként szerepelt a Mint a villám című filmben. Az aláfestő zenéért pedig Hans Zimmer felelt, aki bármihez nyúl, az arannyá válik és ez itt sem volt másképp. A Mint a villám zenéje megidézi a Nascar versenyek hangulatát energikus, pulzáló szintetizátor és gitár dallamokkal. Később egyébként a F1 — A film zenéjét is ő szerezte, hitelesen illeszkedve a pörgős akciójelenetekhez és drámaisághoz egyaránt.
Robert Duvall egy méltatlanul kevésbé ismert filmjének a zenéje is megér pár szót — már csak azért is, mert a többi filmmel ellentétben ebben a filmben kifejezetten a zenén van a hangsúly. Ebben a filmben Jeff Bridges, Robert Duvall és Colin Farrell nemcsak eljátsszák a country énekeseket, ő maguk adják elő a filmben felcsendülő dalokat. A T Bone Burnett által megírt The Weary Kind című dal például több zenei és filmes díjat, illetve jelölést is bezsebelt.
