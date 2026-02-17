"Egy sebzett lélek" – Robert Duvall egész életében falta a nőket: mutatjuk a legnagyobb hódításait!

A filmvilágot alaposan megrázta a hír, mely szerint a Keresztapa trilógia, a Ne bántsátok a feketerigót!, az Apokalipszis most és számos díjnyertes film közkedvelt színésze, Robert Duvall 95 évesen távozott közülünk. A keresztapa jobbkeze híresen nehéz természetű volt, de pályafutása alatt mindig volt mellette valaki, aki megenyhítse a szívét. Utódot nem hagyott a világnak, ő viccesen csak úgy fogalmazott, hogy vaktölténnyel lövöldözik. Noha négyszer házasodott életében, hitte hogy csak a kapcsolatokba vetett közös munka hozhat hosszútávú eredményeket és ez végül sikerült neki. Utolsó napjait élete szerelmével töltötte. Tegyük hozzá, hosszú volt az út idáig.
A színész karrierjének kezdetén, 1964-ben házasodott össze Barbara Benjaminnal. A hölgy a hatvanas évek New York-i művészvilágához közeli táncosnő volt, közös életükbe két gyermekével érkezett, akik Duvallt apjukként szerették. 11 évnyi házasság után úgy döntöttek, külön folytatják tovább életüket. Barbara Benjamin nem beszélt kapcsolatukról a nyilvánosság előtt, Duvall egész egyszerűen úgy fogalmazott egy interjújában, hogy a kapcsolatuk lassan kiégett.
Második felesége egy színházi színész volt, Gail Youngs, akivel 1977-ben ismerkedett meg. Feltehetően a The Stone Boy című közös filmjük után volt egy 14 hónapos mosolyszünetük, de aztán 1982-ben összeházasodtak. Végül az éppen felkerült jegygyűrű négy év után lekerült a kezükről.
A színésznő egy 2003-as interjújában őszintén vallott kétélű kapcsolatukról, mely mindkettejük számára tanulságos volt:
Bobby megannyi értelemben egy csodálatos ember, több életenergiával, mint bárki akit ismerek. Más értelemben viszont egy sebzett lélek. Teljesen rabja lett saját perfekcionizmusának.
Kevesen tudják, de a színművészet mellett Robert Duvall másik kedvenc elfoglaltsága a tangó volt. 1986-ban egy táncos eseményen ismerte meg harmadik feleségét, Sharon Brophyt. Kapcsolatuk nem bizonyult túl stabilnak vagy hosszútávúnak, 1991-ben összeházasodtak, majd 1995-ben szét is váltak.
Végül elérkeztünk az igazi Nagy Ő-höz, az évtizedeken át tartó szakmai és magánéleti törtetés végül meghozta gyümölcsét. 1996-ban a színész utolsó, élete végéig tartó szerelmét a tangó fővárosában, Argentinában találta meg. Robert Duvall feleségét egy korábbi interjúban elmondta, hogy a sors kiszámíthatatlan játékának köszönhetik közös életüket:
Argentinában ismertem meg a feleségemet. A vírágbolt épp zárva volt, ezért átmentem a pékségbe. Ha nyitva lett volna, soha nem ismerhetem meg őt.
Kettejük szerelmében Duvall mindkét szenvedélyét meg tudta élni. A közel negyven évvel fiatalabb Luciana ugyanis a színművészet és a tango iránt is komoly érdeklődést tanúsított, ez közös filmjükben, a Bérgyilkos tangóban jól látható. Érzelmeik mit sem enyhültek az évek során, Duvall több alkalommal — még kilencven évesen is — úgy nyilatkozott feleségéről, mint aki napról napra bearanyozza az életét. A lentebbi videóban láthatjuk is a házaspárt, ahogy a Fehér Házban együtt tangóznak.
Robert Duvall halálát is ő tette hivatalossá. Luciana szívbemarkoló Facebook-poszttal emlékezett meg férjéről:
Tegnap búcsút vettünk szeretett férjemtől, kedves barátomtól és korunk egyik legnagyobb színészétől. Bob békésen, szeretettel körülvéve hunyt el otthonában. A világ számára ő egy Oscar-díjas színész, rendező és mesemondó volt. Számomra ő egyszerűen minden volt. Mesterségéhez fűződő szenvedélyét csak a karakterek iránti mély szeretete, a finom ételek és a társaság iránti rajongása múlta felül. Bob minden egyes szerepében mindent megadott az általa játszott karaktereknek és az általuk képviselt emberi lélek valóságának. Ezzel mindannyiunknak maradandó és felejthetetlen emlékeket hagyott hátra. Köszönjük, hogy évekig támogatták Bobot, és hogy megadták nekünk ezt az időt és a magánszférát, hogy megünnepeljük az általa hátrahagyott emlékeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.