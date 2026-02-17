"Egy sebzett lélek" – Robert Duvall egész életében falta a nőket: mutatjuk a legnagyobb hódításait!

A filmvilágot alaposan megrázta a hír, mely szerint a Keresztapa trilógia, a Ne bántsátok a feketerigót!, az Apokalipszis most és számos díjnyertes film közkedvelt színésze, Robert Duvall 95 évesen távozott közülünk. A keresztapa jobbkeze híresen nehéz természetű volt, de pályafutása alatt mindig volt mellette valaki, aki megenyhítse a szívét. Utódot nem hagyott a világnak, ő viccesen csak úgy fogalmazott, hogy vaktölténnyel lövöldözik. Noha négyszer házasodott életében, hitte hogy csak a kapcsolatokba vetett közös munka hozhat hosszútávú eredményeket és ez végül sikerült neki. Utolsó napjait élete szerelmével töltötte. Tegyük hozzá, hosszú volt az út idáig.

Robert Duvall és Luciana Pedraza életét a tangó szeretete kötötte össze (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Ők voltak Robert Duvall házastársai

Barbara Benjamin

A színész karrierjének kezdetén, 1964-ben házasodott össze Barbara Benjaminnal. A hölgy a hatvanas évek New York-i művészvilágához közeli táncosnő volt, közös életükbe két gyermekével érkezett, akik Duvallt apjukként szerették. 11 évnyi házasság után úgy döntöttek, külön folytatják tovább életüket. Barbara Benjamin nem beszélt kapcsolatukról a nyilvánosság előtt, Duvall egész egyszerűen úgy fogalmazott egy interjújában, hogy a kapcsolatuk lassan kiégett.

Barbara Benjamin volt Robert Duvall első felesége (Fotó: Frank Edwards / GettyImages)

Gail Youngs

Második felesége egy színházi színész volt, Gail Youngs, akivel 1977-ben ismerkedett meg. Feltehetően a The Stone Boy című közös filmjük után volt egy 14 hónapos mosolyszünetük, de aztán 1982-ben összeházasodtak. Végül az éppen felkerült jegygyűrű négy év után lekerült a kezükről.

A színésznő egy 2003-as interjújában őszintén vallott kétélű kapcsolatukról, mely mindkettejük számára tanulságos volt:

Bobby megannyi értelemben egy csodálatos ember, több életenergiával, mint bárki akit ismerek. Más értelemben viszont egy sebzett lélek. Teljesen rabja lett saját perfekcionizmusának.

Gail Youngs közös filmben is szerepelt a sztárral, mielőtt szétváltak (Fotó: Vinnie Zuffante / GettyImages)

Sharon Brophy

Kevesen tudják, de a színművészet mellett Robert Duvall másik kedvenc elfoglaltsága a tangó volt. 1986-ban egy táncos eseményen ismerte meg harmadik feleségét, Sharon Brophyt. Kapcsolatuk nem bizonyult túl stabilnak vagy hosszútávúnak, 1991-ben összeházasodtak, majd 1995-ben szét is váltak.