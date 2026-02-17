A legbohémabb kompánia: Robert Duvall, Dustin Hoffman és Gene Hackman együtt éltek!

Ahogy Paul Newman és Robert Redford, Ben Affleck és Matt Damon, Ryan Reynolds és Hugh Jackman, úgy az elhunyt Robert Duvall, Dustin Hoffman és Gene Hackman barátsága is legendássá vált Hollywood berkein belül, sőt, bőven kiállta az idő próbáját is. De hogyan keresztezték egymást a három zseni útjai?

Robert Duvall halálával az egyik utolsó nagy legenda búcsúzott (Fotó: Snap/ Northfoto)

Robert Duvall, Gene Hackman és Dustin Hoffman barátsága

Robert Duvall, Gene Hackman és Dustin Hoffman barátsága hasonlóan indult, mint Ben Affleck és Matt Damon máig tartó szinte testvéri viszonya. A három színészlegendát fiatalon sodorta össze az élet, a Pasadena Playhouse színészképzésén. Hasonló családi háttérből érkeztek, és minden lehetséges módon kilógtak a sorból.

Dustin Hoffmann gyerekkora óta küzdött nem túl előnyös külsejével. Alacsony volt, pattanásos és hatalmas orra miatt is sokat bántották az iskolában. Végül megfordította a szerencséjét és ő lett az osztály bohóca. Ekkor jött rá, hogy szereti megnevettetni a körülötte lévő embereket, és kimondottan tehetséges abban, hogy különböző szerepekbe bújjon. A Santa Monica City College-ban gyógyszerész és zene szakon tanult. A színészet kurzust csupán praktikus okokból vette fel, mert a kibukás szélén állt, ez pedig biztosította azt a 3 kreditet, ami megmentette a tanulmányait. Azonban a kurzus során ráébredt, ez az első dolog, amit szívesen csinál és még tehetségesnek is bizonyul. Ezután került a Pasadena Playhouse képzésére, ahol Gene Hackmannel megállapították, hogy ki nem állhatják az osztálytársaik nagy részét, így véd és dacszövetséget kötöttek.

Hackman kritizálta a tanár módszereit is, így a képzés történetének legalacsonyabb értékelését kapta, 1,4-es osztályzattal zárta az első szemesztert, így eltanácsolták. Robert Duvallal ezután ismerkedett meg egy long island-i színházi társulatban, ahol díszletezőként dolgozott. A rendező, Ulu Grosbard éppen Arthur Miller Pillantás a hídról című darabját állította színpadra, de egy szereplőnek még híján volt. Marco, az erős, de csendes olasz munkás szerepét végül Hackmannek adta, a darab főszerepét pedig maga Robert Duvall játszotta, így a többi már történelem.