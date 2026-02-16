Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Itt az első fotó, férjhez ment a Strager Things sztárja, Maya Hawk

2026. február 16.
Valentin-napon mondták ki a boldogító igent a szerelmesek. Maya Hawke és Christian Lee Hutson New Yorkban keltek egybe.
Bors
Valentin-napon, New Yorkban házasodott össze Maya Hawke és Christian Lee Hutson. A 27 éves színésznő és a 35 éves dalszerző a manhattani St. George’s Episcopal Church-ben mondta ki a boldogító igent.

Maya Hawke és Christian Lee Hutson házasságot kötött
Fotó: NBC / Getty Images

Maya Hawke édesapja oldalán sétált az oltárhoz

A Stranger Things sztárját édesapja, Ethan Hawke kísérte az oltárhoz. Az 55 éves színész elegáns fekete öltönyben érkezett, a szintén 55 éves Uma Thurman világoskék, virágmintás ruhában vett részt a nagy napon.

Az esküvőn a Stranger Things több szereplője is feltűnt: Finn Wolfhard, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink és Natalie Dyer is a szerelmesekkel ünnepelt. A templomi szertartás után az ifjú házasok és a násznép átsétáltak a The Players Members Clubba, ahol órákon át ünnepeltek.

Maya Hawk és Christian Lee Hutson kapcsolata 2023-ban lett nyilvános. Nemcsak a magánéletben, hanem a zenében is óriási közöttük az összhang, olyannyira, hogy együtt dolgoztak Maya második albumán, a Mosson, valamint a 2024-ben megjelent Chaos Angel című lemezén. Maya éneke hallható Hutson Paradise Pop. 10 című albumán is, és az énekes 2025-ös turnéjának több állomásán színpadra lépett férje oldalán. A színésznő 2024 júniusában a Varietynek arról beszélt, hogy Hutson sokat segített neki zenei karrierjében - írja a Life.hu.

 

