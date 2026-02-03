Maura Tierney a legjobb választás volt Abby Lockhart szerepére - Te mennyire emlékszel rá?

Ma ünnepli 61. születésnapját mindenki kedvenc Abbey Lockhart doktornője, Maura Tierney. A színésznőt a Vészhelyzet sorozatból ismerhetik a legtöbben, melyben övé volt az egyik leghosszabban szereplő karakter.

Maura Tierney karaktere majdnem csak 1 epizódban szerepelt (Fotó: MediaPunch)

Maura Tierney a Vészhelyzetben

Maura Tierney a Vészhelyzet előtt a NewsRadio című szériában játszotta Lisa Miller karakterét. 97 epizódban szerepelt, és amikor befejeződött a sorozat, megbízta az ügynökeit, hogy egy maximum 1 óra hosszú drámában kerítsenek neki szerepet. Így jött a Vészhelyzet, ahova meghallgatás nélkül azonnal felvették. A 6. évadban vendégszerepelt volna csupán 1 epizód erejéig, de Abby Lockhart nővér szerepét rövidesen kiterjesztették az alkotók egy komolyabb mellékszereppé, évekkel később pedig a széria egyik fontos főszereplőjévé és húzónevévé vált. Az éveken át tartó közös munka alatt a csapat igazán összekovácsolódott, a Neela Rasgotra karakterét alakító Parminder Nagrával olyan közeli barátokká váltak, hogy amikor 2009-ben Nagra férjhez ment, Maura Tierney vezette a szertartást. A sorozatbeli romantikus kapcsolatait játszó Noah Wyle-al és Goran Visnjic-kel is jó kapcsolatot ápolnak, és ugyan a kamerákon kívül nem lobbant fel köztük a szerelem, remekül tudtak együtt dolgozni. A Vészhelyzet rajongók körében megosztó volt a Carter-Abby és a Luka-Abby kapcsolat is. A rajongók két táborra szakadtak, de szinte egyértelmű volt, hogy Abby és Carter kapcsolata halálra van ítélve, és Luka a Nagy Ő a doktornő életében.

Luka Kovac és Abby Lockhart kapcsolata viharos volt, de ők voltak a nézők kedvencei (Fotó: Warner Bros. TV.)

Maura Tierney filmjei

Maura Tierney karrierje 1987-ben, Student Exchange című tévéfilmmel kezdődött. A Vészhelyzet előtt közel 40 projektben vett részt, filmekben és sorozatokban egyaránt. Filmes kreditjei között szerepel az Oxigén című film, melyben szintén függőséggel küzd, pont, mint később a Vészhelyzetes karaktere, a Jim Carrey főszereplésével készült Hanta boy, és a Richard Gere és Edward Norton nevével fémjelzett Legbelső félelem is. A Vészhelyzet után sem tette szögre a karrierjét, bár 2009-ben kénytelen volt egy elkerülhetetlen kitérőt tenni. Már forgott vele a Vásott szülők, melyben az egyik főszerepet alakította volna, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála. 2009 júliusában megműtötték, később pedig egy dupla masztektómiát is bevállalt, hogy megelőzze a daganat kiújulását. Gyógyulása után visszatért a szakmába, egyik legfontosabb munkája A viszony című sorozat volt, mely 2014 és 2019 között futott. A sorozatban nyújtott alakításáért Golden Globe-díjjal jutalmazták a színésznőt.