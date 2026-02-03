Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Maura Tierney a legjobb választás volt Abby Lockhart szerepére - Te mennyire emlékszel rá?

vészhelyzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 20:45
Noah WyleGoran Visnjic
61 éves lett a Vészhelyzet-rajongók kedvenc színésznője! Maura Tierney eredetileg csak 1 epizódban játszotta volna Abby Lockhartot.

Ma ünnepli 61. születésnapját mindenki kedvenc Abbey Lockhart doktornője, Maura Tierney. A színésznőt a Vészhelyzet sorozatból ismerhetik a legtöbben, melyben övé volt az egyik leghosszabban szereplő karakter.  

Maura Tierney egy fotózáson az Empire State Building tetején.
Maura Tierney karaktere majdnem csak 1 epizódban szerepelt (Fotó: MediaPunch)

Maura Tierney a Vészhelyzetben 

Maura Tierney a Vészhelyzet előtt a NewsRadio című szériában játszotta Lisa Miller karakterét. 97 epizódban szerepelt, és amikor befejeződött a sorozat, megbízta az ügynökeit, hogy egy maximum 1 óra hosszú drámában kerítsenek neki szerepet. Így jött a Vészhelyzet, ahova meghallgatás nélkül azonnal felvették. A 6. évadban vendégszerepelt volna csupán 1 epizód erejéig, de Abby Lockhart nővér szerepét rövidesen kiterjesztették az alkotók egy komolyabb mellékszereppé, évekkel később pedig a széria egyik fontos főszereplőjévé és húzónevévé vált. Az éveken át tartó közös munka alatt a csapat igazán összekovácsolódott, a Neela Rasgotra karakterét alakító Parminder Nagrával olyan közeli barátokká váltak, hogy amikor 2009-ben Nagra férjhez ment, Maura Tierney vezette a szertartást. A sorozatbeli romantikus kapcsolatait játszó Noah Wyle-al és Goran Visnjic-kel is jó kapcsolatot ápolnak, és ugyan a kamerákon kívül nem lobbant fel köztük a szerelem, remekül tudtak együtt dolgozni. A Vészhelyzet rajongók körében megosztó volt a Carter-Abby és a Luka-Abby kapcsolat is. A rajongók két táborra szakadtak, de szinte egyértelmű volt, hogy Abby és Carter kapcsolata halálra van ítélve, és Luka a Nagy Ő a doktornő életében.   

Goren Visnjic és Maura Tierney a Vészhelyzet sorozatban.
Luka Kovac és Abby Lockhart kapcsolata viharos volt, de ők voltak a nézők kedvencei (Fotó: Warner Bros. TV.)

Maura Tierney filmjei 

Maura Tierney karrierje 1987-ben, Student Exchange című tévéfilmmel kezdődött. A Vészhelyzet előtt közel 40 projektben vett részt, filmekben és sorozatokban egyaránt. Filmes kreditjei között szerepel az Oxigén című film, melyben szintén függőséggel küzd, pont, mint később a Vészhelyzetes karaktere, a Jim Carrey főszereplésével készült Hanta boy, és a Richard Gere és Edward Norton nevével fémjelzett Legbelső félelem is. A Vészhelyzet után sem tette szögre a karrierjét, bár 2009-ben kénytelen volt egy elkerülhetetlen kitérőt tenni. Már forgott vele a Vásott szülők, melyben az egyik főszerepet alakította volna, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála. 2009 júliusában megműtötték, később pedig egy dupla masztektómiát is bevállalt, hogy megelőzze a daganat kiújulását. Gyógyulása után visszatért a szakmába, egyik legfontosabb munkája A viszony című sorozat volt, mely 2014 és 2019 között futott. A sorozatban nyújtott alakításáért Golden Globe-díjjal jutalmazták a színésznőt. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik híres hollywoodi színész karrierje indult a sorozatban?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu