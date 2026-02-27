A Koszorúslányok legundorítóbb jelenete durvább lett volna: "Kivágtuk, ahol Becca ráhány Rita fejére..."

Paul Feig mostanság kasszákat rabol Amanda Seyfried és Sydney Sweeney szuper alkotásával, a The Housemaid — A téboly otthonával, de volt egy filmje ami már 15 éve is hasonló sikernek örvendett. Ez volt a Koszorúslányok, amiben a humor világához is közel álló színésznők (Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Ellie Kemper és Wendi McLendon-Covey) tényleg kiélhették magukat némely igen extrémre sikerült, jobbára improvizált jelenet alatt. Akik látták ezt az Oscar-díjra jelölt filmet, bizonyára akarva-akaratlanul is emlékeznek az ételmérgezős jelenetre, ami egy legutóbbi infómorzsa szerint az eredetinél is extrémebb lett volna.

A Paul Feig-filmek egyik legundorítóbb jelenetét tartalmazza a Koszorúslányok (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Sok őrültséget felvettek a Koszorúslányokhoz

Ha fel akarnánk eleveníteni a film történéseit, a lentebbi videó segítségünkre lehet. Kereshetünk rá szavakat, de ezek többségét nem bírná a nyomdafesték. A lényeg, hogy tartalmában igen erős, bátor jelenetről van szó, ahol a humorista sztárok lényegében mindent beleadtak ami a tizenkettes karikát még éppen elbírja. A tervezett ruhapróba nem úgy sikerült, ahogy tervezték.

A napokban a film két főszereplője, Kristen Wiig és Rose Byrne adott interjút a Vanity Fairnek, ahol felemlegették a mindkettőjük számára jelentős filmet. Wiig elmondta, hogy az ételmérgezős jelenetben szabad kezet kaptak az ocsmányságra:

Ez volt az a jelenet, amit a forgatókönyv megírása után inkább átfogalmaztuk. Mondom, oké, megírjuk a mi változatunkat! Így végül teljesen magunkra formáltuk az egészet. Nem akartunk hányást látni, de igazából mit lehet tenni, végül sikerült

— mondta a színésznő.

Kristen Wiig hozzátette, vicces volt látni, hogyan próbálta mindenki elrejteni a rosszullétet és egyszerűen látni, ahogy a csajok végzik a dolgukat.

A rendező, Paul Feig egyébként egy korábbi Esquire interjújában elmondta, hogy készült egy SOKKAL durvább verzió erről a jelenetről:

Van egy kivágott jelenet, ahol Becca ráhány Rita fejére és ezt követően még egyszer hánynia kell, ezért keres egy másik mosdót, átfut a folyosón, de végül Whitney teljesen tiszta fehér irodájába nyit be, ahol telibe okádja Whitney esküvői fotóját. A filmhez nagyon sok őrültséget felvettünk, mondván hogy később kibalanszoljuk a végeredményt. Amikor ezt a jelenetet felvettük, azonnal világos volt, hogy ez már túl sok, így végül nem került be a végső vágatba.