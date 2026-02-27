A Koszorúslányok legundorítóbb jelenete durvább lett volna: "Kivágtuk, ahol Becca ráhány Rita fejére..."

Paul Feig mostanság kasszákat rabol Amanda Seyfried és Sydney Sweeney szuper alkotásával, a The Housemaid — A téboly otthonával, de volt egy filmje ami már 15 éve is hasonló sikernek örvendett. Ez volt a Koszorúslányok, amiben a humor világához is közel álló színésznők (Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Ellie Kemper és Wendi McLendon-Covey) tényleg kiélhették magukat némely igen extrémre sikerült, jobbára improvizált jelenet alatt. Akik látták ezt az Oscar-díjra jelölt filmet, bizonyára akarva-akaratlanul is emlékeznek az ételmérgezős jelenetre, ami egy legutóbbi infómorzsa szerint az eredetinél is extrémebb lett volna.
Ha fel akarnánk eleveníteni a film történéseit, a lentebbi videó segítségünkre lehet. Kereshetünk rá szavakat, de ezek többségét nem bírná a nyomdafesték. A lényeg, hogy tartalmában igen erős, bátor jelenetről van szó, ahol a humorista sztárok lényegében mindent beleadtak ami a tizenkettes karikát még éppen elbírja. A tervezett ruhapróba nem úgy sikerült, ahogy tervezték.
A napokban a film két főszereplője, Kristen Wiig és Rose Byrne adott interjút a Vanity Fairnek, ahol felemlegették a mindkettőjük számára jelentős filmet. Wiig elmondta, hogy az ételmérgezős jelenetben szabad kezet kaptak az ocsmányságra:
Ez volt az a jelenet, amit a forgatókönyv megírása után inkább átfogalmaztuk. Mondom, oké, megírjuk a mi változatunkat! Így végül teljesen magunkra formáltuk az egészet. Nem akartunk hányást látni, de igazából mit lehet tenni, végül sikerült
— mondta a színésznő.
Kristen Wiig hozzátette, vicces volt látni, hogyan próbálta mindenki elrejteni a rosszullétet és egyszerűen látni, ahogy a csajok végzik a dolgukat.
A rendező, Paul Feig egyébként egy korábbi Esquire interjújában elmondta, hogy készült egy SOKKAL durvább verzió erről a jelenetről:
Van egy kivágott jelenet, ahol Becca ráhány Rita fejére és ezt követően még egyszer hánynia kell, ezért keres egy másik mosdót, átfut a folyosón, de végül Whitney teljesen tiszta fehér irodájába nyit be, ahol telibe okádja Whitney esküvői fotóját. A filmhez nagyon sok őrültséget felvettünk, mondván hogy később kibalanszoljuk a végeredményt. Amikor ezt a jelenetet felvettük, azonnal világos volt, hogy ez már túl sok, így végül nem került be a végső vágatba.
Ezek után még kíváncsibbak lennénk, milyen más eszement dolog volt, ami nem került be a már így is erős filmbe. Sokak számára még így is a bulirombolós jelenet lehet a kedvencük, ahol Kristen Wiig teljesen kikel magából. Nem lehet elégszer megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.