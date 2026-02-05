6 éve halt meg Kirk Douglas: a bírkózóból lett filmsztár meghódította a világot

6 évvel ezelőtt ezen a napon érkezett a szomorú hír, hogy Hollywood egyik igazi matuzsáleme, Kirk Douglas 103 éves korában elhunyt. Csodaszámba menő kort ért meg, több mint 60 éves pályafutása alatt volt Vincent Van Gogh, Odüsszeusz, Doc Holiday, Spartacus, és még megannyi emlékezetes filmes karakter bőrébe bújt. Legjobb filmjeivel emlékezünk a hollywoodi legendára.

Kirk Douglas utolsó leheletéig dolgozott (Fotó: Entertainment Pictures)

Kirk Douglas bokszolóból lett filmsztár

Kirk Douglas 1916-ban született a New York államban található Amsterdamban, szülei Fehéroroszországból vándoroltak ki egy jobb élet reményében. Douglas gyermekkora nagy részét szegény körülmények között töltötte, de ez nem törte meg a tudás iránti vágyát, rendkívül jó tanuló volt, mellette pedig kiemelkedő tehetségnek bizonyult a küzdősportokban, különösen a birkózásban. Amikor egyetemre került, versenyszinten űzte a sportot, a győzelmeiből befolyt összegekből fedezte a tanulmányait, mellette pedig pincérként és szállodai londinerként dolgozott kiegészítésként. Az egyetlen kitörési lehetőséget a színészi karrierben látta, és sikeresen ösztöndíjat nyert az American Academy of Dramatic Arts-ra. A Broadway-n debütált, de a második világháború kettétörte induló karrierjét. Belépett a tengerészgyalogsághoz, majd 1945-ben, amikor csendesedett a helyzet, visszatért a színészethez. Első filmszerepét 1946-ban kapta a Martha Ivers furcsa szerelme című filmben. Alakítása csupa pozitív kritikát kapott, ezután sorra jöttek a filmszerepek.

Kirk Douglas Hollywood aranykorának egyik utolsó bástyája volt (Fotó: SNAP)

Kirk Douglas filmjei

A Champion című Mark Robson rendezésben Midge Kelly bokszoló szerepét alakította, aki egy ambiciózus, de megbízhatatlan figura. Alakítása elhozta neki első Oscar-jelölését, melyet ugyan díjra még nem válthatott, arra azonban mindenképpen jó volt, hogy az Akadémia felismerje, érdemes rá odafigyelni a későbbiekben is. Rövidesen újabb jelölések következtek, két Vincent Minelli rendezte filmben is lenyűgözte a kritikusokat. A rossz és a szép című moziban egy filmproducert alakított, négy évvel később pedig a legendás festőművész, Vincent Van Gogh bőrébe bújva kapta meg az elismerést A Nap szerelmesei című filmben nyújtott alakításáért.