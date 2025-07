Michael Douglas a saját apját is kivágta a siker érdekében

A tragikus sorsú főhős szerepét végül az a Jack Nicholson kapta meg, akinek óriási löketet adott a Száll a kakukk fészkére. Megkapta élete első Oscar-díját, és elképzelhető, hogy enélkül a film nélkül sose vált volna belőle Hollywood történetének egyik, vagy talán legnagyobb sztárja.

Kirk Douglas és Michael Douglas kapcsolatát nem rontotta meg a döntés (Fotó: BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE)

A rajongók, hiába várták a folytatást

Az 1962-es alapmű egyébként a 13 évvel később megjelent film után is zavartalanul futott tovább a színpadon, a Száll a kakukk fészkére öröksége nemrégiben ráadásul még a streamingen is tovább terebélyesedett. A Netflix-sorozatok ugyanis 2020-ban bővültek a Ratched című spinoff-szériával, melynek az Amerikai Horror Story sztárja, Sarah Paulson volt a főszereplője. Noha a sorozat több szempontból is sikeres volt, a rajongók hiába vártak évekig a folytatásra, 2024-ben a streamingóriás végleg kukába vágta a 2. évad ötletét.