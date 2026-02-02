Csak ráncok és semmi sárm! Johnny Depp felismerhetetlen, pokolian megöregedett – Sokkoló fotó

Hollywood történetének egyik legnagyobb visszatérése van készülőben. A volt feleségével, Amber Hearddel zajló hosszas pereskedés után megtépázott renoméjúvá váló Johnny Depp ugyanis ahelyett, hogy elvonultan nyalogatná sebeit, inkább úgy határozott, nem tűnik el némán a süllyesztőben. Mindenki Jack Sparrow kapitánya már szorgosan ügyködik is hollywoodi visszatérésén, miután a Budapesten forgatott Jeanne du Barry – A szeretővel meghódította az európai filmipart.
A Golden Globe-díjas színész már a tengerentúlon is tevékenykedik, ezt pedig már kiszivárgott képek is bizonyítják. Már, ha egyáltalán a nagy visszatérő, Johnny Depp szerepel a felvételeken. Miután elég nehéz elhinni, hogy ez az ősz hajú, ráncos öregember valójában Hollywood valaha volt egyik legszexibb szívtiprója.
Természetesen a Johnny Depp-fanklub semelyik tagjának nem kell halálra rémülnie, hiszen sokak kedvencének homlokára nem telepedtek ilyen mély ráncok egyik pillanatról a másikra, az egész csupán a maszkmesterek műve. Tudniillik Depp jelenleg mindennapjait a Charles Dickens regénye alapján készülő Karácsonyi ének-adaptációjának forgatásán tölti, ahol igen nélkülözhetetlen, miután ő maga alakítja Ebenezer Scrooge-ot.
Noha a forgatást csak most kezdték, mégsem kell olyan sokat várnunk, hogy Johnny Deppet ismét a vásznon láthassuk, az Ebenezer: A Christmas Carol 2026 novemberében fut be a filmszínházakba, méghozzá Ti West jóvoltából. A Mia Goth-féle X-trilógiát jegyző direktor következő munkájában egyébként Depp mellett még olyan nevek bukkannak fel mint a Harry Potter-filmek Ronja, Rupert Grint, a Star Wars közutálatnak „örvendő” üdvöskéje, Daisy Ridley vagy a Bosszúállók folytatását véletlen kikotyogó Sir Ian McKellen.
A Karib-tenger kalózai sztárja nem horgonyoz le egy filmnél, neki egy egész flotta kell, ha új produkciókról van szó, és a rajongóknak nem is kell aggódni, hiszen jönnek is a Johnny Depp-filmek dögivel:
Az Ebenezer: A Christmas Carol után még érkezik Bulgakov A Mester és Margarita legújabb feldolgozása, ezt követően pedig Depp jelentkezik egy Day Drinker című thrillerrel is, amiben Penélope Cruz oldalán láthatjuk majd, illetve Ridley Scott kezei alatt Mr. Hyde-ként is feltűnik, amivel elmondása szerint gyerekkori álmát váltotta valóra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.