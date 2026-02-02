Csak ráncok és semmi sárm! Johnny Depp felismerhetetlen, pokolian megöregedett – Sokkoló fotó

Hollywood történetének egyik legnagyobb visszatérése van készülőben. A volt feleségével, Amber Hearddel zajló hosszas pereskedés után megtépázott renoméjúvá váló Johnny Depp ugyanis ahelyett, hogy elvonultan nyalogatná sebeit, inkább úgy határozott, nem tűnik el némán a süllyesztőben. Mindenki Jack Sparrow kapitánya már szorgosan ügyködik is hollywoodi visszatérésén, miután a Budapesten forgatott Jeanne du Barry – A szeretővel meghódította az európai filmipart.

Johnny Depp-re rá sem lehet ismerni a legújabb kiszivárgott képeken (Fotó: PA)

Rá sem lehet ismerni Johnny Depp-re

A Golden Globe-díjas színész már a tengerentúlon is tevékenykedik, ezt pedig már kiszivárgott képek is bizonyítják. Már, ha egyáltalán a nagy visszatérő, Johnny Depp szerepel a felvételeken. Miután elég nehéz elhinni, hogy ez az ősz hajú, ráncos öregember valójában Hollywood valaha volt egyik legszexibb szívtiprója.

Természetesen a Johnny Depp-fanklub semelyik tagjának nem kell halálra rémülnie, hiszen sokak kedvencének homlokára nem telepedtek ilyen mély ráncok egyik pillanatról a másikra, az egész csupán a maszkmesterek műve. Tudniillik Depp jelenleg mindennapjait a Charles Dickens regénye alapján készülő Karácsonyi ének-adaptációjának forgatásán tölti, ahol igen nélkülözhetetlen, miután ő maga alakítja Ebenezer Scrooge-ot.

Noha a forgatást csak most kezdték, mégsem kell olyan sokat várnunk, hogy Johnny Deppet ismét a vásznon láthassuk, az Ebenezer: A Christmas Carol 2026 novemberében fut be a filmszínházakba, méghozzá Ti West jóvoltából. A Mia Goth-féle X-trilógiát jegyző direktor következő munkájában egyébként Depp mellett még olyan nevek bukkannak fel mint a Harry Potter-filmek Ronja, Rupert Grint, a Star Wars közutálatnak „örvendő” üdvöskéje, Daisy Ridley vagy a Bosszúállók folytatását véletlen kikotyogó Sir Ian McKellen.

Johnny Depp egy másik készülő filmje, a Day Drinker főszerepében (Fotó: IMDb)

Johnny Depp nem áll le

A Karib-tenger kalózai sztárja nem horgonyoz le egy filmnél, neki egy egész flotta kell, ha új produkciókról van szó, és a rajongóknak nem is kell aggódni, hiszen jönnek is a Johnny Depp-filmek dögivel:

Az Ebenezer: A Christmas Carol után még érkezik Bulgakov A Mester és Margarita legújabb feldolgozása, ezt követően pedig Depp jelentkezik egy Day Drinker című thrillerrel is, amiben Penélope Cruz oldalán láthatjuk majd, illetve Ridley Scott kezei alatt Mr. Hyde-ként is feltűnik, amivel elmondása szerint gyerekkori álmát váltotta valóra.